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Новости Политика Украины
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Байден (2383) путин (29870) минские соглашения (3216) Бобровская (44)

Для Украины встреча Байдена и Путина кардинально ничего не изменила, - нардеп "Голоса" Бобровская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для Украины встреча Байдена и Путина кардинально ничего не изменила, - нардеп

Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина не стала переломным моментом в американо-российских отношениях.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала в интервью народный депутат "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам внешней политики Соломия Бобровская, комментируя встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

По ее мнению, сверхважных и сногсшибательных результатов от встречи президентов США и РФ ожидать не стоит.

"Первая встреча лидеров двух больших и мощных государств является важной, но не кажется так, что она стала переломным моментом в американо-российских отношениях. Стороны выразили свои позиции, убедились в позициях другой стороны, определили уже всем надоевшие красные линии, Россия немного пообвиняла коллективный Запад во всех смертных грехах - ну и все. В целом, ничего нового", - отметила парламентарий.

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"Для Украины кардинально ничего не изменилось. Что новое прозвучало, так это то, что, по словам Дмитрия Козака, россияне могут рассмотреть вариант добавления Штатов в Минский процесс. Но при условии его полного и постатейного выполнения. Путин подтвердил, что вопрос вступления Украины в НАТО "даже не обсуждается" - что означает, что Москва будет пытаться помешать этому всеми силами. Но это не то чтобы большая новость для нас", - добавила Бобровская.

"По Минску вряд ли произойдет какой-то прогресс. Украина не может выполнить Минские договоренности такими, какими они есть сейчас, а Россия не согласится ни на что другое. Поэтому, по моему мнению, эта патовая ситуация в ближайшее время не изменится, если Украина не примет каких-то резких шагов. Нам стоит следить, чтобы руководство государства не поддалось на манипуляции России. Потому что что-то хуже кремлевского сценария для Украины и представить трудно", - резюмировала нардеп.

С оценками других политиков встречи Байдена и Путина можно ознакомиться в материале Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.
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Топ комментарии
+4
Щоб для України були зміни - треба постійно ворушитись, займатись зовнішньою політикою.
А ці персони обговорювали справи власних країн.
Хіба наша влада вмовила Байдена діяти рішучіше і заступитись за нас ?
Ніт.
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17.06.2021 17:44
+3
Главный « эксперт » Бобровская ... Для Украины встреча Байдена и Путина кардинально ничего не изменила, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 1477
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17.06.2021 17:46
+3
А в інтересах Байдена і США заступатись за Україну?
Якщо так - то чому Україна повинна їх вмовляти?
Якщо ні - то чому Україна взагалі повинна з ними говорити?
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17.06.2021 17:48
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Правила форума Совет форумчан
А куда вы смотрели, даром деньги получали? Разбегайтесь.
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17.06.2021 17:42 Ответить
Таки да, даром. И большие деньги.
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17.06.2021 17:51 Ответить
партия Голос -ето где ?
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17.06.2021 18:19 Ответить
Якщо Україна нічого не робить, то чому хтось за неї повинен робити? Це гра дорослих дядів, а не інфальтивних інтелектуальних недомірків.
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17.06.2021 17:43 Ответить
Щоб для України були зміни - треба постійно ворушитись, займатись зовнішньою політикою.
А ці персони обговорювали справи власних країн.
Хіба наша влада вмовила Байдена діяти рішучіше і заступитись за нас ?
Ніт.
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17.06.2021 17:44 Ответить
А в інтересах Байдена і США заступатись за Україну?
Якщо так - то чому Україна повинна їх вмовляти?
Якщо ні - то чому Україна взагалі повинна з ними говорити?
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17.06.2021 17:48 Ответить
Звичайно треба ворушитись, наприклад посла США в Україну призначити, хоча-б за п'ять років , це-ж Зеля падлюка його не призначає, правда? Для Украины встреча Байдена и Путина кардинально ничего не изменила, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 914
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17.06.2021 18:26 Ответить
Главный « эксперт » Бобровская ... Для Украины встреча Байдена и Путина кардинально ничего не изменила, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 1477
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17.06.2021 17:46 Ответить
знать, крутая фракція, етот "Голос"!
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17.06.2021 17:49 Ответить
Боброедка Бобровская из шоблы Сявы обiсравшегосябез бою и тернопольского поца который тут не жил но таки тут рубит бабло на дураках, как и некий фигляр из криворожского гетто без диплома клоуна.
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17.06.2021 17:50 Ответить
для Украины что то бы изменилось,если бы мудрый нарит не за голоса всякие голосовал,а поддержал бы на второй срок пятого президента.
а так теперь голосящие непрошенные советы раздают
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17.06.2021 17:50 Ответить
нардеп из говнопартии
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17.06.2021 17:55 Ответить
Ну да, не изменилось. А что - у кого-то были иллюзии на этот счет? ***** недоговороспособное, обещаний не выполняет, постоянно стремится кинуть. Как с таким вообще о чем-то можно договариваться? Удивлен, что Байден вообще инициировал эту встречу. Вроде как опытный политик, а до сих пор с этим гопником не разобрался.
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17.06.2021 17:56 Ответить
неверное впечатление.Байден: «Мы до(с)говорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений» (Минские соглашения - это текст путлера о капитуляции Украины)
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17.06.2021 18:04 Ответить
Конечно нет.
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17.06.2021 18:06 Ответить
Ну да,ну да... От якби Байден курдупля ножичком пирнув,-тоді да,змінилося б,Бобровская б зацінила.
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17.06.2021 18:13 Ответить
Ясно одно - эта Бобровская разбирается в дипломатии, как свинья в балете
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17.06.2021 18:14 Ответить
Да за вас все робити будуть а ви тільки красти
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17.06.2021 18:24 Ответить
А кто за вас будет что то делать?
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17.06.2021 19:25 Ответить
"Первая встреча лидеров двух больших и мощных государств является важной,"(c)

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Такое впечатление что она открыто лизнула росейскую опу .
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17.06.2021 20:01 Ответить
 
 