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Новости Политика Украины
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Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС

Сегодня, 17 июня, Комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел законопроект авторства президента Владимира Зеленского №5599 об олигархах. Члены комитета отметили, что документ нуждается в доработке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

"Согласно выводам комитета, законопроект №5599 не противоречит целям Соглашения об ассоциации (с ЕС. - Ред.), но требует доработки с целью учета положений статьи 282 Соглашения об ассоциации в части надлежащего соблюдения принципа правовой определенности, полного учета положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 (Общий регламент о защите данных)", - следует из сообщения.

Кроме этого, отмечается, что при доработке законопроекта члены комитета рекомендуют учесть Европейскую конвенцию по правам человека, Хельсинкский Заключительный акт и рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ №1516.

Также подчеркивается, что документ требует заключения Уполномоченного ВР по правам человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если в Википедии написано, что человек олигарх, почему это не может быть написано в законе?" - "слуга народа" Корниенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
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Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 4751
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17.06.2021 17:09
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Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 4908 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 2592 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 2703
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17.06.2021 17:12
+8
Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 7796 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 5172 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 1240
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17.06.2021 17:13
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Правила форума Совет форумчан
ваш Президент - досконалий у всіх своїх проявах, маловірні!
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17.06.2021 17:09 Ответить
Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 7796 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 5172 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 1240
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17.06.2021 17:13 Ответить
показательно, что эти "урыстЫ" ничего не написали о том, что "закон" бесноватого вовки-шута противоречит Конституции Украины... видать они ее даже не читали) как и сам клоун квартальный..
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17.06.2021 17:15 Ответить
Там буков багато, заборон різних, а часу у них мало. Все потрібно розпродати і бабло по офшорах поховати.
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17.06.2021 17:56 Ответить
Сам Зеленский нуждается в доработке, я бы даже сказал, в полной замене некоторых "механизмов", в частности головы
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17.06.2021 18:05 Ответить
Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 4751
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17.06.2021 17:09 Ответить
Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 4908 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 2592 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 2703
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17.06.2021 17:12 Ответить
новини для лохів
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17.06.2021 17:13 Ответить
У визначенні "олігарх" треба зробити виключення щодо власників кондитерського бізнесу, власників ТВ-каналів з назвою, що починається на "П" і спонсорів партії "ЄС". Тоді закон буде гарним.
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17.06.2021 17:13 Ответить
Если бы Зеленский и вы в частности, понимали суть понятия "олигарх" то не несли бы ерунды! Олигарх, априори не может быть в оппозиции (в оппозиции это просто богатый человек, а богатый владелец СМИ - медиамагнат).
Клоун состряпал свои "критерии" исключительно чтобы в них вписывался Порошенко, положив болт на логику!!!
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17.06.2021 18:10 Ответить
В Україні немає монополії на кондитерському ринку, у нас багато кондитерських виробництв, тому і неякого олігарха в цієї галузі немає і бути не може.
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17.06.2021 18:16 Ответить
2 : 1 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 8375
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17.06.2021 17:14 Ответить
конфисковать у кивы жомовую яму с говном и всех там утопить
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17.06.2021 17:17 Ответить
Это полностью антиконституционный проект. В части ущемления прав гражданина Украины. В мусорную корзину "творчество" безграмотного автора!
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17.06.2021 18:52 Ответить
 
 