Эстония пожертвует 900 тыс. доз вакцины AstraZeneca другим странам: среди них Украина

Правительство Эстонии поделится 900 тыс. доз вакцины AstraZeneca с другими странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Так, Эстония пожертвует 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca глобальной инициативе COVAX.

Кроме того, еще 400 тыс. доз Этосния предоставит странам Восточного партнерства в рамках двусторонней гуманитарной помощи, которые запросили помощь как на двусторонней основе, так и через ЕС. 100 тыс. доз поступят в Украину, Грузию и Молдову, 50 тыс. доз - в Азербайджан и столько же - в Армению.

Также, Эстония дополнительно отправит Министерству обороны Украины 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Расходы на транспорт покрывает Министерство обороны Эстонии.

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