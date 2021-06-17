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Эстония пожертвует 900 тыс. доз вакцины AstraZeneca другим странам: среди них Украина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Эстония пожертвует 900 тыс. доз вакцины AstraZeneca другим странам: среди них Украина

Правительство Эстонии поделится 900 тыс. доз вакцины AstraZeneca с другими странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Так, Эстония пожертвует 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca глобальной инициативе COVAX.

Кроме того, еще 400 тыс. доз Этосния предоставит странам Восточного партнерства в рамках двусторонней гуманитарной помощи, которые запросили помощь как на двусторонней основе, так и через ЕС. 100 тыс. доз поступят в Украину, Грузию и Молдову, 50 тыс. доз - в Азербайджан и столько же - в Армению.

Также, Эстония дополнительно отправит Министерству обороны Украины 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Расходы на транспорт покрывает Министерство обороны Эстонии.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Ну і дурне лариско... Естонія пожертвує 900 тис. доз вакцини AstraZeneca іншим країнам: серед них Україна - Цензор.НЕТ 8643
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17.06.2021 18:23
+2
Даже такая маленькая страна как Эстония помогает Украине, это позор. Должно быть наоборот.
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17.06.2021 17:11
+2
І ще купа вати верещить проти ЄС.
Та гляньте, така невелика країна нам помагає.
А то кололи б вас шмурдяком расєйським..
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17.06.2021 17:13
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Даже такая маленькая страна как Эстония помогает Украине, это позор. Должно быть наоборот.
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17.06.2021 17:11 Ответить
Вот что значит инородное тело на должности президента. Был бы украинец патриот он бы коронавирусные деньги не пустил бы на "велыке крадивныцтво", не договаривался бы через рыговские фирмы-прокладки о поставке третьесортных вакцин. В Эстонии президент эстонка. В Польше поляк, в Молдавии молдаванка, в Израиле еврей в Украине....... тоже еврей, к тому же еще и клоун.
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17.06.2021 18:08 Ответить
Помогает? Жертвует для чего? Для жертв? У них то эти вакцины остались невостребованными, не много желающих уколоться. В Кацапстане уже 10 тыс привитых заболели короной и умерли. Ты хочешь чтобы и у нас такое было? В Словении вчера отменили пандемию и эпидемию, карантин и локдаун - отменили и забыли, а ты хочешь, чтобы у нас продолжали подвергать людей опасной вакцинации, которая нередко вызывает инвалидизации и смерти и не защищает как выясняется от короны?Только глубоко слабоумный может так рассуждать.
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17.06.2021 18:08 Ответить
Не стыдно?
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17.06.2021 17:11 Ответить
Так и проживем на пожертвовании, на подоянии. А на ................... напрягаться.
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17.06.2021 17:12 Ответить
І ще купа вати верещить проти ЄС.
Та гляньте, така невелика країна нам помагає.
А то кололи б вас шмурдяком расєйським..
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17.06.2021 17:13 Ответить
Бот, не пиши глупости. Ничего колоть не надо. Вакцина не защищает, а люди подвергаются риску. В Словении отменили и пандемию и карантин и маски и вакцины и забыли что такое было. А ты все пропагандируешь укольчики. Угомонись.
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17.06.2021 18:10 Ответить
Ну і дурне лариско... Естонія пожертвує 900 тис. доз вакцини AstraZeneca іншим країнам: серед них Україна - Цензор.НЕТ 8643
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17.06.2021 18:23 Ответить
Бот, мне твои характеристики до одного места.Я тебя тут на сайте вижу не первый день, всех вас знаю как облупленных.
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17.06.2021 21:57 Ответить
СЮДА ХАДИ, ДА ...

Там статистика и по "отменили" и по "укольчикам". Словенія має один з найвищих показників повної вакцинації по Європі. Додати, що у частини населення імунітет після хвороби, тому і пішли пом'якшення.
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17.06.2021 19:16 Ответить
У тебя с головой все в порядке? Я написала ясно и понятно не смягчили, а ОТМЕНИЛИ ПАНДЕМИЮ И КАРАНТИН в Словении. Отменили и забыли. А выдумки про вакцинацию напиши себе на лбу и про переболевших. У нас что никто не переболел? А вакцинация не дает иммунитет, в РФ 10 тыс умерли от короны после того как вакцинировались и думали что герои. Ботяра наглый, лезет как трактор во все комментарии про вакцинацию, не дай бог кто-то будет критиковать. Тьфу!
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17.06.2021 21:56 Ответить
 
 