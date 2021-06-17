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До конца 2023 года 100% государственных услуг планируем запустить онлайн, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

До конца 2023 года 100% государственных услуг планируем запустить онлайн, - Федоров

Минцифры планирует 100% государственных услуг запустить онлайн до конца 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр цифровой траснформации Михаил Федоров.

"Мы для себя ставим цель до конца 2023 года 100% государственных услуг запустить онлайн и внедрить принцип, если услуги нет онлайн, то она не может существовать офлайн", - отметил министр.

В то же время, по словам Федорова, офлайн услуги не исчезнут. Центры предоставления административных услуг будут продолжать работать.

"Когда мы запускаем сервисы, мы упрощаем процедуры и конечно меньшая нагрузка на ЦПАУ. Таким образом, меньше очередей и для тех людей, которые еще не цифровые, будет удобнее получать услуги в ЦПАУ", - добавил глава Минцифры.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Отлично!!!
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17.06.2021 17:40 Ответить
Так дешевле будет, на спички останется. Бабушки с деревни, приобретайте онлайн со скидкой 20 процентов, А может я и не прав, деревня исчезнет, не тратьте даром деньги.
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17.06.2021 17:41 Ответить
Опытный гинеколог предлагает онлайн обследование всем желающим бесплатно.
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17.06.2021 17:49 Ответить
Супер !
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17.06.2021 17:49 Ответить
В часи совкових бухгалтерських рахівниць в Україні було 3000 номенклатурних працівників в усіх міністерствах і відомствах союзного та республіканського значення з середньою зарплатнею 170 совєцьких рублів. За 30 років Незалежності в часи компютерів, серверів, автоматизації та оцифровування всіх виробничих та адміністративних процесів номенклатури стало 285 000 осіб з середньою зарплатнею в яка в десятки, сотні і навіть тисячі разів (Коболєв, Вітренко і т.п.) перевищує середню зарплатню по країні. Лише утримання Адміністрації Президента коштує бюджету в декілька разів більше ніж медичні послуги для громадян України... Схоже чим більше компютерів, чим більше "цифри" тим біднішим стає народ і тим товстішим і корумпованішим стає державний службовець-паразит.
Кількість держслужбовців в країні не має перевищувати 1% працездатного населення і їх зарплатня та пенсія не має перевищувати середню по країні більше ніж 5 разів - це закон ефективного управління. Те що "будують" жидобільшовики називається "неоколоніалізм" і не має ніякого відношення до демократичної та незалежної країни.
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17.06.2021 18:47 Ответить
Боже! Учора на запит через Дію, - написали "Приходьте", Дзвонять і знову "Приходьте і покажіть бумажний вариант", реєструють , не повірите - У РОЗЛІНОВАНОМУ ЖУРНАЛІ!!! Але ж які імена у співробітниць, аватарки - зашквар повний!
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17.06.2021 19:35 Ответить
Перевірте уважно своє громадянство . Можливо у вас російський паспорт , тому вас і тролять всі кому не лінь .
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17.06.2021 22:12 Ответить
 
 