До конца 2023 года 100% государственных услуг планируем запустить онлайн, - Федоров

Минцифры планирует 100% государственных услуг запустить онлайн до конца 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр цифровой траснформации Михаил Федоров.

"Мы для себя ставим цель до конца 2023 года 100% государственных услуг запустить онлайн и внедрить принцип, если услуги нет онлайн, то она не может существовать офлайн", - отметил министр.

В то же время, по словам Федорова, офлайн услуги не исчезнут. Центры предоставления административных услуг будут продолжать работать.

"Когда мы запускаем сервисы, мы упрощаем процедуры и конечно меньшая нагрузка на ЦПАУ. Таким образом, меньше очередей и для тех людей, которые еще не цифровые, будет удобнее получать услуги в ЦПАУ", - добавил глава Минцифры.

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