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Новости За рубежом
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На следующей неделе посол РФ в США Антонов вернется в Вашингтон, - Захарова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

На следующей неделе посол РФ в США Антонов вернется в Вашингтон, - Захарова

Посол России в США Анатолий Антонов, отозванный в Москву для консультаций в середине марта, на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне", - сказала она на брифинге в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и США договорились о возвращении послов

Напоминаем, посол России в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей". Посол США в Москве Джон Салливан покинул РФ 22 апреля.

Автор: Ірина Дашківська
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ото не щастить скрєпним гебешникам: змушені працювати в Штатах!
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17.06.2021 17:40 Ответить
Они не работают, они там вынюхивают и покупают нужных людей !
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17.06.2021 17:53 Ответить
Парашника опять вернули, а тетку аля "ЗЕленая коровка" от вЯлЯчайшой личнАсти сАврЯменАсти от Зеленскогопо сей день за посла в ГосДепе не считают.
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17.06.2021 17:56 Ответить
Жирная ворюга а путин победил маразматика обвинил шо мы сами на себя напали и нихто слова не сказал
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17.06.2021 18:33 Ответить
наркота кончилась???)
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17.06.2021 18:30 Ответить
Яка радість . Яка радість . На следующей неделе посол РФ в США Антонов вернется в Вашингтон, - Захарова - Цензор.НЕТ 7791
Навіщо це на Цензорі писати ?
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17.06.2021 19:15 Ответить
 
 