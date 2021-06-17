На следующей неделе посол РФ в США Антонов вернется в Вашингтон, - Захарова

Посол России в США Анатолий Антонов, отозванный в Москву для консультаций в середине марта, на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне", - сказала она на брифинге в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и США договорились о возвращении послов

Напоминаем, посол России в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей". Посол США в Москве Джон Салливан покинул РФ 22 апреля.