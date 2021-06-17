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Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе трижды открывали огонь по позициям украинских воинов. Потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Песков противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

А возле Луганского российские оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также, в районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял позиции украинских воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих подразделений Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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ух ти: нарешті "війська РФ"!!!
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17.06.2021 17:58 Ответить
Тиші, як не було, так і немає.
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17.06.2021 18:06 Ответить
Эти российско-оккупационные войска достреляются ,что наш главком возьмёт и создаст таки самую сильную,самую мощную армию в Европе Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5346
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17.06.2021 18:18 Ответить
Это если он переедет на пмж в турцию или израиль
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17.06.2021 18:26 Ответить
 
 