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Зеленский (16621) сборная по футболу (284) Евро-2020 (105)

"Спасибо за настоящий футбольный триллер", - Зеленский поздравил сборную по футболу с первой победой на Евро-2020

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболистов сборной страны с победой в матче чемпионата Европы-2020 против Северной Македонии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter в четверг.

"Украина vs Северная Македония - 2:1! Напряженный поединок и такая необходимая победа! Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта! Слава Украине!", - отметил  Зеленский.

Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2: 1. Матч проходил в Бухаресте в четверг.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+22
Типу він дивився матч.
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17.06.2021 18:34
+12
Вже краще трилер, ніж 95-й квартал
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17.06.2021 18:36
+12
печiнку лiкувати
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17.06.2021 18:42
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Типу він дивився матч.
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17.06.2021 18:34 Ответить
Лицемерие его все. И вообще Зелибоба все в жизни ассоциирует с разножанровыми фильмами, сериалами или комическими выступлениями. Вот такого гивнокомандувача выбрали зебилы.
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17.06.2021 18:50 Ответить
Конечно смотрел, - а что еще делать преЗеденту в рабочее время, кроме как футбол смотреть да в зале качаться!
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17.06.2021 19:12 Ответить
Да нет конечно,врёт,ему написали эту реплику,оно все в работе,скоро три выходных,шашлыки начал мариновать лично,с умеренной щепоткой кокса,для пикантности...
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17.06.2021 19:15 Ответить
Шева сказав, що дзвонив в роздягальню зразу після матчу
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17.06.2021 19:24 Ответить
Дерьмак текст готував.
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17.06.2021 19:44 Ответить
Схвалює все, що завгодно крім "путін-х**ло".
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17.06.2021 19:46 Ответить
Як дивився справжній президент
https://facebook.com/story.php?story_fbid=2485032368297807&id=474409562693441
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17.06.2021 20:30 Ответить
та да. пасиба за валидол, карвалол, валиум и алахол....
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17.06.2021 18:35 Ответить
А аллохол навіщо?
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17.06.2021 18:39 Ответить
печiнку лiкувати
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17.06.2021 18:42 Ответить
А....
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17.06.2021 18:46 Ответить
Ватнікам пурген.
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17.06.2021 19:47 Ответить
Забухает Зеля на неделю, а то устал от нервов при просмотре матча.
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17.06.2021 18:35 Ответить
оно нюхает ... "Спасибо за настоящий футбольный триллер", - Зеленский поздравил сборную по футболу с первой победой на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 52
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17.06.2021 18:45 Ответить
фу........у кого?
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17.06.2021 18:51 Ответить
Хто платить, у того й нюхає.
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17.06.2021 18:59 Ответить
У мандели,втихаря...
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17.06.2021 19:07 Ответить
Кто дасть,у того и нюхает,Оно у нас всенюхательное.Избрали же Зебили на свою дупу.
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17.06.2021 19:46 Ответить
Вже краще трилер, ніж 95-й квартал
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17.06.2021 18:36 Ответить
95 квартал, то вже трипер))
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17.06.2021 20:23 Ответить
Надеюсь не личный контроль не взял?!
А то все к чему оно прикасается превращается в дерьмо!
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17.06.2021 18:39 Ответить
Посмотри в следующем матчем.Все до чего прикасается Сопля,приводит к беде.
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17.06.2021 19:48 Ответить
Какой триллер ?какие три пункта?вот шо це дерьмо несе...
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17.06.2021 18:41 Ответить
є дитяча мова-малюкова, яку розуміють тільки батьки )))
а є ЗЕнєлоха гундосина...яка є "непереводимой игрой слов"...
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17.06.2021 18:48 Ответить
Як воно пише =адженда=, то що Ви хочете від трьох пунктів ?
Ну, придурок воно.
По-нормальному: три очки.
Але воно корчить з себе щось і "перекладає" points.
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17.06.2021 18:59 Ответить
ОН ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ! Кацапская мразь!!!
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17.06.2021 21:04 Ответить
оно президент дегенератов,которые сами себя лайкают
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17.06.2021 21:24 Ответить
перша перемога збірної україни то завдяки нашому найвеличнішому, нашому сонечку!!! клянусь люською арестович! а хто не згоден той порохоботік "Спасибо за настоящий футбольный триллер", - Зеленский поздравил сборную по футболу с первой победой на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7706
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17.06.2021 18:42 Ответить
Вилізло кінолог наркоманський, сцикун краще помовч.
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17.06.2021 18:42 Ответить
тьфу ты...влезло...
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17.06.2021 18:44 Ответить
Оно что-то может нормально сделать? Ну каких "три пункта"?. В футболе (и не только) это называются очки. Или все-таки рука бородатой бабушки в ОПе покоя не дает?
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17.06.2021 18:45 Ответить
Байден ноги вытирает, а оно про футбол лепечет ....
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17.06.2021 18:56 Ответить
Замовкни, холера !
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17.06.2021 18:56 Ответить
Заставили понервувати трохи😁😁😁
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17.06.2021 18:58 Ответить
Настоящий зебиллер.
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17.06.2021 19:00 Ответить
PrPrPrrrrrr...
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17.06.2021 19:01 Ответить
люди знову накинулись на Порошенка"Дякую за справжній футбольний трилер", - Зеленський привітав збірну з футболу з першою перемогою на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 15
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17.06.2021 19:01 Ответить
Видно что Президент Зеленский переживает за Украину.Так держать.
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17.06.2021 19:02 Ответить
Ага, так переживає, що аж-устяться можна"Дякую за справжній футбольний трилер", - Зеленський привітав збірну з футболу з першою перемогою на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9214
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17.06.2021 19:39 Ответить
За кресло Оно переживает,уже и патрийотом,БЛД,стал.
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17.06.2021 19:51 Ответить
И играли в футболках с картой Украины с Крымом !!!!
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17.06.2021 19:02 Ответить
Но реклама газпрома на стадионе сильно раздражала . Надо им запретить рекламироваться как стране - агрессору
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17.06.2021 19:04 Ответить
Он же спонсор. Поэтому и ПС-2 рулит.
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17.06.2021 19:07 Ответить
А ты шо, смотрел футбол в рабочее время?
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17.06.2021 19:09 Ответить
Квартальщик продовжує жити в світі серіалів, відосиків, трилерів.
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17.06.2021 19:09 Ответить
вова, иди нхй.
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17.06.2021 19:11 Ответить
ЗЕбильный триппер
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17.06.2021 19:25 Ответить
без бубочки и кошки не родятся)
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17.06.2021 19:50 Ответить
Настоящий футбол будет с Австрией.Вот тогда и скажешь спасибо.
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17.06.2021 20:08 Ответить
Ой,форумчане я что то пропустил..А где высказывания иконы поздравлений футболистов самого сывочолого,он же пятый,скоро во второй раз явленный народу,возродивший Армию,Мовк,Виру и т.д. и т. п.?Шо не поздравил?Ах да он же высчитывал какой срок дал Байден *****...
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18.06.2021 07:31 Ответить
Вова, ты видно далек от футбола. Они примерно так играли в футбол, как твое правительство руководит страной, койтусы ,фрикции есть а оргазм не наступает.
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17.06.2021 20:14 Ответить
та ну нах, - до такого триллера как вы устроили в Украине им ещё ну очень-очень далеко...
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17.06.2021 22:00 Ответить
сьогоднi


https://twitter.com/Yurets_V/status/1405593404340420614

"Дякую за справжній футбольний трилер", - Зеленський привітав збірну з футболу з першою перемогою на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1644
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17.06.2021 22:08 Ответить
ну норм сыграли, выиграли и моя ставка тоже сработала)))) всем хорошо и мне сытно от кэша) кстати, прикольное приложение тоже скачайте тут и тоже зарабатывайте на победах своих любимых команд и спортсменов
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21.07.2021 22:28 Ответить
 
 