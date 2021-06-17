"Спасибо за настоящий футбольный триллер", - Зеленский поздравил сборную по футболу с первой победой на Евро-2020
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболистов сборной страны с победой в матче чемпионата Европы-2020 против Северной Македонии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter в четверг.
"Украина vs Северная Македония - 2:1! Напряженный поединок и такая необходимая победа! Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта! Слава Украине!", - отметил Зеленский.
Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2: 1. Матч проходил в Бухаресте в четверг.
Топ комментарии
+22 Порохобандерівець
показать весь комментарий17.06.2021 18:34
+12 Andriy Zlochevskiy
показать весь комментарий17.06.2021 18:36
+12 Mganga Zambezi
показать весь комментарий17.06.2021 18:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://facebook.com/story.php?story_fbid=2485032368297807&id=474409562693441
А то все к чему оно прикасается превращается в дерьмо!
а є ЗЕнєлоха гундосина...яка є "непереводимой игрой слов"...
Ну, придурок воно.
По-нормальному: три очки.
Але воно корчить з себе щось і "перекладає" points.
https://twitter.com/Yurets_V/status/1405593404340420614