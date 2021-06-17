ВНО по английскому языку не сдали 10% абитуриентов, по математике – более 30% и по физике – 8% - Центр оценивания качества образования
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Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку сдали 89,3% абитуриентов, по математике – 68,9% и по физике – 91,7.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоится в сообщении пресс-службы УЦОКО.
"Сегодня состоялось второе заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". Были определены пороговые баллы "сдал/не сдал" для тестов по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, математике, физике", - говорится в информации.
Отмечается, что члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике - 10, по физике - 12.
Таким образом, от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из предметов, порог "сдал/не сдал" не преодолели: по английскому языку - 10,68%, по испанскому языку - 15,79%, по немецкому языку - 11,49%, по французскому языку - 8,94%, по математике - 31,11% и по физике - 8,33%.
Как сообщалось, на внешнее независимое оценивание в 2021 году было зарегистрировано 389 710 человек.
ВНО по химии не сдали 10,8% абитуриентов.
Пожалуйста, подождите...
а куда ж они потом деваются,что за ***** голосуют 146%?
Те, що використає у майбутньому. Решта так - ознайомитись.
Ну, хоть десять процентов сваливать пока не собираются...
У ЗЕ таки неплохая перспектива. Еще одно поколение безмозглых бакланов выросло.
ЗЕбилы рожают новых лядей.
Это мы (раз уж так все персонально) рожали вас в зажопье между сменами на заводах и пили пиво вместо того, чтобы воспитывать детей и заниматься с ними.
И мы потом придумали экзамены, которые вы конечно же не можете сдать. Мы могли, а вы нет.
Прости, но это эффект 70-летней обратной эволюции. И ЗЕ-президент тоже.
Если на Западе вся идеология построена на поиске особенных и продвижении умных, то тут все уже давным давно с точностью до наоборот. И мы - счастливое исключение. А вот 73% посредственного инфантильного большинства - это правило.
- Sit down.
Один другому:
- Слушай, а че он сказал?
- Он сказал: "Садись, дебил".