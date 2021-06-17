ВНО по английскому языку не сдали 10% абитуриентов, по математике – более 30% и по физике – 8% - Центр оценивания качества образования

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку сдали 89,3% абитуриентов, по математике – 68,9% и по физике – 91,7.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоится в сообщении пресс-службы УЦОКО.

"Сегодня состоялось второе заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". Были определены пороговые баллы "сдал/не сдал" для тестов по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, математике, физике", - говорится в информации.

Отмечается, что члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике - 10, по физике - 12.

Таким образом, от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из предметов, порог "сдал/не сдал" не преодолели: по английскому языку - 10,68%, по испанскому языку - 15,79%, по немецкому языку - 11,49%, по французскому языку - 8,94%, по математике - 31,11% и по физике - 8,33%.

Как сообщалось, на внешнее независимое оценивание в 2021 году было зарегистрировано 389 710 человек.

ВНО по химии не сдали 10,8% абитуриентов.

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