Ко Дню Независимости в Херсоне откроют движение первой очередью нового путепровода, - ОГА

Ко Дню Независимости планируется открыть движение первой очередью нового путепровода в Херсоне, возводимого в рамках "Большой стройки". На данный момент строительная готовность первого пропускного комплекса объекта, который соединит микрорайоны города Таврический и ХБК, составляет 77%.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

На днях на объекте было завершено бетонирование первой в Украине 100-метровой захватки плиты. Работы по установке плиты велись без выходных, заявил глава ОГА Сергей Козырь. "Одна из четырех захваток, которые необходимо сделать, чтобы запустить первую очередь мостоперехода, залита", - рассказал он.

Сейчас работы ведутся круглосуточно, к ним привлечены 150 работников.

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Особенностью конструкции является высокая надежность - путепровод рассчитан на нагрузку в полтора раза больше нормы. Кроме этого, в дальнейшем проезжую часть при необходимости можно будет расширить. Объект после введения в эксплуатацию будет иметь две полосы, однако его ширина (11 м) позволяет при необходимости расширить проезжую часть до трех полос движения.

Идея создания нового путепровода возникла еще в 2006 году из-за увеличения транспортной нагрузки в городе. С 2013 года объект находился в статусе долгостроя, однако в 2020 году работы были возобновлены в рамках президентской программы "Большая стройка".

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