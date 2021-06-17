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отравление (1572) рестораны (275) Харьков (6549) еда (318)

Количество отравившихся в ресторанах Харькова достигло 34 человек, полиция начало производство, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Количество отравившихся в ресторанах Харькова достигло 34 человек, полиция начало производство, - горсовет

Количество людей, обратившихся к медикам с пищевым отравлением после того, как поели в двух харьковских ресторанах, составило 34 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке  сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"22 взрослых и 12 детей. Все средней тяжести - кто-то до сих пор в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой... Также специалисты опасаются, что количество отравлений может расти ", - написал Сидоренко.

По его словам, оба ресторана, в которых предположительно отравились люди, были закрыты для дезинфекции.

"Со второй половины дня оба ресторана не работают, там проведена дезинфекция, отобраны пробы всех продуктов", - написал Сидоренко.

По его словам, в Госпродпотребслужбе "настоятельно рекомендуют" обоим ресторанам закрыться до окончания эпидемрасследования.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, по факту отравления людей открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по информации Харьковского областного лабораторного центра по состоянию на 12:00 четверга, 17 июня, в двух городских больницах находилось 25 человек (в том числе 6 детей) с предварительным диагнозом гастроэнтероколит средней степени тяжести.

"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовая вспышка гастроэнтероколита в Харькове: госпитализированы 25 человек. Все связывают отравление с едой из общепита

Автор: Роман Свиридович
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у обоих тошниловок один хозяин? или как так могло свезти проголодавшимся???
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17.06.2021 19:44 Ответить
Кернес вже до ресторанів дотягнувся...
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17.06.2021 19:58 Ответить
Персонал не моет руки после сортира.
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17.06.2021 20:04 Ответить
шаурму уже в ресторанах начали подавать...
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17.06.2021 20:12 Ответить
Наши люди по ресторанам не ходят!
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17.06.2021 20:18 Ответить
Одразу у двох ресторанах?Щось підозріло... Чи не диверсія?
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17.06.2021 20:36 Ответить
Кернес передает привет харьковской вате.
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18.06.2021 00:06 Ответить
Мийте руки перед і зад!
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18.06.2021 00:14 Ответить
Краще б надали інформацію в пробах яких саме продуктів і що знайшли.
А також хто був постачальником
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19.06.2021 08:25 Ответить
 
 