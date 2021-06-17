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Новости Политика Украины
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Зеленский ввел в действие решение СНБО об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 4 июня "Об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом"

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №251/2021 от 17 июня опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины поручено обеспечить учет результатов проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом при реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине, утвержденной указом президента Украины от 5 марта 2019г. № 53.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Автор: Роман Свиридович
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лично у меня не хватает опыта работы в системе права с 1981 года и высшего юридического образования чтобы понять АБРАКАДАБРУ изложенную к тексте.... просто шизофренический набор слов и выражений..
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17.06.2021 20:34 Ответить
для этого нужен вывих мозга, и он у автора есть, а автор не может не есть. Как-то так Зеленський ввів в дію рішення РНБО про звіт про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом - Цензор.НЕТ 2857
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17.06.2021 21:41 Ответить
Мусора что-ли наконец-то к ответственности за терроризм привлекут?
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17.06.2021 22:49 Ответить
Скоро вся оппозиция станет террористками ! Маленький зеПутлер набирает силы!
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18.06.2021 08:07 Ответить
 
 