Зеленский ввел в действие решение СНБО об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 4 июня "Об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом"

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №251/2021 от 17 июня опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины поручено обеспечить учет результатов проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом при реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине, утвержденной указом президента Украины от 5 марта 2019г. № 53.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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