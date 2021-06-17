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МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о противодействии влиянию олигархов напоминает инструмент для расправы с неугодными политиками и бизнесменами.

Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские государственные СМИ.

"Под предлогом борьбы с олигархами недавно Владимиром Зеленским внесен законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". В случае его одобрения президент получит весьма широкие возможности для избирательного или, лучше сказать, волюнтаристского применения новых "правовых норм". Существенно расширятся и полномочия СНБО. Все это больше похоже на инструмент для расправы с неугодными киевским властям политиками и бизнесменами", - сказала Захарова.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Загляните в свойю помойку для начала, кацапье тупоголовое.
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17.06.2021 19:53
+15
Машка, влупи стаканюру шмурдяка і заспокойся.
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17.06.2021 19:56
+12
Таки да. Ходорковский, Березовский, Чикварин, Бородин, Гусинский ..... Всех их ***** раздел ради себя и своих друзей из "кооператива".
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17.06.2021 19:59
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Загляните в свойю помойку для начала, кацапье тупоголовое.
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17.06.2021 19:53 Ответить
Таки да. Ходорковский, Березовский, Чикварин, Бородин, Гусинский ..... Всех их ***** раздел ради себя и своих друзей из "кооператива".
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17.06.2021 19:59 Ответить
А кацапам то яка різниця:? МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 1588
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17.06.2021 19:53 Ответить
Така різниція что все "украинские" олигархи под управление ФСБ МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 3020
Включая Беню с его кремлевской женой МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 1281
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17.06.2021 21:26 Ответить
Чё за истерика на стране помойке ? МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 8369
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17.06.2021 19:54 Ответить
єто не истерика а реклама)
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17.06.2021 19:56 Ответить
Т.е. когда ***** щемил своих, того-же Ходорковского, он это делал от доброты душевной?
МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 6282 МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 6282 МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 5659

Так Вава на сцаря равняется, и на бульбуфюрера.
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17.06.2021 19:55 Ответить
Захарова протрезвела и уже украинскими олигархами заинтересовалась? Это что-то новенькое. Интересно, а кто конкретно её озаботил, можно фамилии или просто номера в списке Форбс? МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 36
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17.06.2021 19:56 Ответить
Пхаахаа, машка уже не закусывает))
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17.06.2021 19:56 Ответить
и не просыхает ))))
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17.06.2021 20:00 Ответить
Машка, влупи стаканюру шмурдяка і заспокойся.
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17.06.2021 19:56 Ответить
ти перелякане чи не до колихане? я а ні слова про закон і не написав, тільки про машку твою подругу МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 8410
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17.06.2021 20:09 Ответить
Ні,стекломою с "огуречным лосьоном" після бояри,в самий раз на похмелюгу)...
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17.06.2021 20:21 Ответить
О, Машка Триппер опохмелилась...
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17.06.2021 19:57 Ответить
Надо же, приходится согласиться с Машей. Всё это действо и задумано как расправа с неугодными зевласти политиками и теми, кого они причислят к олигархам, и мы даже догадываемся, с кем.А Россия уже этот путь прошла, так что Маша делает вывод, опираясь на опыт своей страны.
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17.06.2021 19:58 Ответить
Да ты идешь нах,бот.
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17.06.2021 20:00 Ответить
витри цю обрАзу на адресу адекватної людини. Навіть, якщо вона невдало висловилась - вона тобі не ворог.
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17.06.2021 23:08 Ответить
А что с ней соглашаться ,если оно тупо рекламирует зекретина?
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17.06.2021 20:00 Ответить
"россия" - это где?
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17.06.2021 20:01 Ответить
Тю, так їхнє х@йло розправилося з Березовським, Гусінським і Ходорковським, а тут захищає олігархів наших?? Бо кума зачепили?
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17.06.2021 19:58 Ответить
а мож среди "наших" есть не мало и "ихних"..."евоных" ))))))))
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17.06.2021 20:01 Ответить
пошло прикрытие
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17.06.2021 19:58 Ответить
Ходорковский одобряет... Вообще-то ,какой бы закон в Украине не принимался-кацапне это не нравится априори. И не по сути,а потому что этим скотам вообще непонятно,как это так. Украина что-то там принимает. Ведь это губерния засрашки в их понимании. И без их разрешения Украина что-то там себе делает??? Трээээшшшшшш.))))
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17.06.2021 19:58 Ответить
опять эта чума болотная вынырнула из мокшанского дерьма, чтобы нагадить Украине
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17.06.2021 19:59 Ответить
Большинство олигархов связаны с русской мафией и русскими спецслужбами и они все связаны с русскими властями. Их всех нужно посадить, а не ограничивать их возможности. Их преступления многочисленные нанесли Украине критический ущерб и они должны получить то, что заслужили - тюрьму с пожизненным сроком и без права на досрочное освобождение и с полной конфискацией!
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17.06.2021 19:59 Ответить
машка...ты не олигархов переживай...а за своих сограждан
////
«Ситуация в Москве по распространению заболеваемости коронавирусом стремительно ухудшается. Причем такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали совсем не роста, а снижения заболеваемости», - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Глава города указал, что такая динамика стала большой неожиданностью для властей. Кроме того, Собянин сообщил, что в Москве фиксируются случаи новых штаммов, которые являются еще более агрессивными....
////
"спутник" как бы не в **** ни в краснуюармию оказался )))))))))))) (дамы пардон)
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17.06.2021 19:59 Ответить
Хто у вас питає? ПТН-ПНХ бо *****. МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 1135 МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 1135 МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 1135
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17.06.2021 20:00 Ответить
Какое ваше собачье дело? Лучше учите текст нашей песенки:
МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 6184
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17.06.2021 20:01 Ответить
а ла ла ла ла ла ла ла ла два раза где? а ноты?
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17.06.2021 20:05 Ответить
Пусть эти тупорылые кацапы хоть 2 слова выучат для начала. МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 6892
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17.06.2021 20:13 Ответить
А чего Маруся так возбудилась, у нас и своих защитников олигархов как гуталину, и даже больше? МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 5672
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17.06.2021 20:01 Ответить
мид рф забыл как ВВП заставил Дерипаска подписать документ который последнему был крайне не выгоден. прям на заседании, под камеру и ничего? и слова были простые; ДАВАЙ ПОДПИСИВАЙ.......
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17.06.2021 20:03 Ответить
Если на расийской помойке такая истерика значит Президент Зеленский всё правильно делает .
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17.06.2021 20:06 Ответить
Сказала Захарова посматривая на записи Навального из тюрьмы и фото могилки Немцова.
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17.06.2021 20:08 Ответить
У кацапов подгорает очко , - это хорошо .
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17.06.2021 20:10 Ответить
Насчёт навального , - Байден дал чёткую указку , - берегите как зеницу ока , - если вдруг помрет в тюрьме , - то будут последствия .
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17.06.2021 20:16 Ответить
А на хрена мне мнение мид комуно-фашистов террористического образования,зачем Цензор цитирует машу-полстакана, кремлевскую шлюху, для чего, для кого, шо попухли?
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17.06.2021 20:16 Ответить
Добре що ЄС, Голос та Батьківщина розробили свій закон про боротьбу з олігархами, де пропонують боротись саме з олігархами. Причому визначати хто олігарх, а хто ні будуть незалежні органи по запобіганню корупції та антимонопольний комітет, а не СНБО членом якого є один з олігархів. Раджу почитати, закон всім хорош окрім одного, не вдасться карати опозицію )
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17.06.2021 20:30 Ответить
Вони мабуть очікують, що цим законом будуть пресувати їх Медведчука, Бойко, Ахметова, але їм то якраз нічого не загрожує МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными - Цензор.НЕТ 7466
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17.06.2021 20:23 Ответить
Правильно, учитесь у бункерного деда, ворует и все своим подельникам раздает , а они ему дворцы строят, а тех кто с коррупцией борется Новичком кормит, вот как жить надо😁😁😁😁😁
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17.06.2021 20:43 Ответить
Если ******** возмущена, значит правильно действуем!!!
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17.06.2021 21:12 Ответить
Во всём законе самое страшное для олигархов только название. Всё остальное страшное для всех остальных граждан страны.
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17.06.2021 21:20 Ответить
Значит хорош .
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17.06.2021 21:36 Ответить
Опять это *********** сует свой рашопятак в Украину.Какое тебе вообще дело до украинских законов,дебилка?
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17.06.2021 21:39 Ответить
Чому нас має цікавити, що там з бодуна белькоче якась Машка?
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17.06.2021 21:44 Ответить
Так він жеж з вас приклад бере - робить так само як путєн...
Але йому складніше, бо Україна населена не лише тупими рабами, як фєдєрастія...
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17.06.2021 22:20 Ответить
А захерова "Яблочко" сплясала? Нет? Значит не серьёзно...
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17.06.2021 23:10 Ответить
Даже если и расправа,это наше личное дело,это просто учения.
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18.06.2021 00:40 Ответить
машка, так зебил же полностью копирует ваше ***** в начале 2000х---ваш делал тоже самое))))
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18.06.2021 02:22 Ответить
Если Машка вещает значет закон заденет российскую агентуру влияния в Украине
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18.06.2021 05:36 Ответить
 
 