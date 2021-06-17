Кравчук: Крым был не подарком, а обузой, Украина не хотела его брать
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Включение Крыма в состав УССР обошлось в 105 миллиардов долларов. Украина не хотела принимать "подарок", но центральная власть СССР не оставила ей выбора.
Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в интервью блогерше Рамине Эсхакзай, информирует Цензор.НЕТ.
Кравчук говорит, что называть передачу Крыма УССР "подарком" могут только люди, не читавшие исторических документов.
По его словам, решение было принято лично Хрущевым после того, как проживающие в Крыму россияне попросили забрать их с полуострова из-за сложных условий ведения хозяйства.
Генсек СССР сразу заявил первому секретарю Компартии Украины Кириченко, что Украина должна забрать проблемную территорию.
"Кириченко говорит: Как же? У нас же планы! Мы не можем. И было принято решение Политбюро ЦК КПСС о том, чтобы Крым передать Украине. Решение Политбюро. Но это же закрытое решение. Было поручение Верховному Совету РФ и ВС Украины принять соответствующее решение. Верховный Совет РФ приняла решение передать Крым Украине, а ВС Украины принял решение принять Крым в Украину", – рассказал первый президент Украины.
Кравчук подчеркнул, что никакого "подарка" не было.
"Никаких подарков не было, Украина даже возражала, потому что она знала, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто приняли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать, проводить канал", – отметил экс-глава государства.
Также он пояснил, что речь идет о расходах на строительство канала, дорог, общественного транспорта, в целом инфраструктуры.
"Это колоссальные деньги. Когда я был президентом, мне докладывали, что в те времена это стоило Украине более 105 миллиардов долларов. Это же было потрачено из украинского бюджета. И ежегодно принималось решение об обеспечении Крыма продуктами, потому что туристов было много. Это же не просто Украина получила богатый подарок, который приносил колоссальные доходы. Наоборот – это была затратная территория. И Украина справлялась с этими задачами", – подчеркнул Кравчук.
Сейчас россияне, по мнению Кравчука, хотят превратить полуостров в военную базу, "потому что не хватает, говорю откровенно, ума и возможностей поднять Крым".
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нужно было создать горячую точку.в молдове нашли приднестровье,а грузии абхазию,в азербайджане-карабах,заодно повязав и армению.даже в средней азии нашли таджикистан.
не получилось только со странами Балтии.
***********Дивне формулюваня. Такої посади ("Генсек СРСР") взагалі не існувало. Був Генеральний секретар ЦК КПРС. Першим генсеком був Брєжнєв. А посада Хрущова офіційно звалася "Перший секретар ЦК КПРС".
Статут КПРС, ухвалений XIX з'їздом КПРС, не містив жодної згадки про посаду «Генерального секретаря».
У вересні 1953 року Пленум ЦК КПРС заснував пост Першого секретаря ЦК партії, на який був обраний Микита Сергійович Хрущов.На XXIII з'їзді КПРС, що відбувся 1966 року, за часів Л. І. Брежнєва, були ухвалені зміни до Статуту КПРС і посада «Генерального секретаря» стала офіційною.
А донбасяни нехай повиздихають - це їм за те, що вселились у садиби
заморених штучно організованим голодом українців.
у церкві"© (Г.Москаль)
Все негодяи-гаранты Украины от первого до нынешнего отвечают за 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, короче, - полная жопа.
Проходимец Кравчук, будучи не хозяйственником, а партийным функционером, не сумел скоммуниздить достаточно лавандосов на безбедную старость под пальмами на берегу тёплого моря, потому вынужден побирушничать во всяких заведомо безрезультатных ТКГ и прочих бесполезных затеях.
В добавок, видя никчёмность своих потуг, но продолжая корчить из себя "мудрого аксакала", прохвост Кравчук удумал ещё и обзавестись лаврами неистового воинствующего патриота. Да пошёл он в жопу!
Бесспорная "заслуга" мерзавца Кравчука в том, что именно он и только он, имея абсолютную свободу действий и самый широкий выбор, сознательно ПЕРВЫМ поставил Украину на тот позорный путь, по которому Украинское Госудаоство за 30 лет скатилось в полное гавнище, фактически ставши на краю пропасти исторического небытия.
Источник: https://censor.net/ru/n3272122