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Новости Политика Украины
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история (1997) Кравчук (1226) Крым (26022) Хрущев (18)

Кравчук: Крым был не подарком, а обузой, Украина не хотела его брать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук: Крым был не подарком, а обузой, Украина не хотела его брать

Включение Крыма в состав УССР обошлось в 105 миллиардов долларов. Украина не хотела принимать "подарок", но центральная власть СССР не оставила ей выбора.

Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в интервью блогерше Рамине Эсхакзай, информирует Цензор.НЕТ.

Кравчук говорит, что называть передачу Крыма УССР "подарком" могут только люди, не читавшие исторических документов.

По его словам, решение было принято лично Хрущевым после того, как проживающие в Крыму россияне попросили забрать их с полуострова из-за сложных условий ведения хозяйства.

Смотрите: Ядерное оружие Украины контролировали в Москве: у меня не было черного чемоданчика, - Кравчук. ВИДЕО

Генсек СССР сразу заявил первому секретарю Компартии Украины Кириченко, что Украина должна забрать проблемную территорию.

"Кириченко говорит: Как же? У нас же планы! Мы не можем. И было принято решение Политбюро ЦК КПСС о том, чтобы Крым передать Украине. Решение Политбюро. Но это же закрытое решение. Было поручение Верховному Совету РФ и ВС Украины принять соответствующее решение. Верховный Совет РФ приняла решение передать Крым Украине, а ВС Украины принял решение принять Крым в Украину", – рассказал первый президент Украины.

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Кравчук подчеркнул, что никакого "подарка" не было.

"Никаких подарков не было, Украина даже возражала, потому что она знала, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто приняли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать, проводить канал", – отметил экс-глава государства.

Также он пояснил, что речь идет о расходах на строительство канала, дорог, общественного транспорта, в целом инфраструктуры.

"Это колоссальные деньги. Когда я был президентом, мне докладывали, что в те времена это стоило Украине более 105 миллиардов долларов. Это же было потрачено из украинского бюджета. И ежегодно принималось решение об обеспечении Крыма продуктами, потому что туристов было много. Это же не просто Украина получила богатый подарок, который приносил колоссальные доходы. Наоборот – это была затратная территория. И Украина справлялась с этими задачами", – подчеркнул Кравчук.

Также смотрите: "Чекаємо на вас вдома": под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас россияне, по мнению Кравчука, хотят превратить полуостров в военную базу, "потому что не хватает, говорю откровенно, ума и возможностей поднять Крым".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Пофиг что там кто хотел или "дарил".
Сейчас єто международнопризнаная территория Украины . Точка.
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17.06.2021 20:05
+20
В керчи воду далиКравчук: Крым был не подарком, а обузой, Украина не хотела его брать - Цензор.НЕТ 9584
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17.06.2021 20:06
+19
Кравчук: Крым был не подарком, а обузой, Украина не хотела его брать - Цензор.НЕТ 2263
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17.06.2021 20:04
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Трохи не так - Кубань, Білгород, Таганрог забрали ще до війни...
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17.06.2021 20:34 Ответить
плохо в говени совсем?
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17.06.2021 20:32 Ответить
а какая уж теперь разница?можно подумать,зуйлу не все равно было,добровольно или принудительно крым отошел в пятидесятых Украине.
нужно было создать горячую точку.в молдове нашли приднестровье,а грузии абхазию,в азербайджане-карабах,заодно повязав и армению.даже в средней азии нашли таджикистан.
не получилось только со странами Балтии.
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17.06.2021 20:35 Ответить
Бо країни Балтії не задумуючись взяли курс на НАТО і одразу позбавили громадянства вату...
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17.06.2021 20:39 Ответить
Генсек СССР сразу заявил
***********Дивне формулюваня. Такої посади ("Генсек СРСР") взагалі не існувало. Був Генеральний секретар ЦК КПРС. Першим генсеком був Брєжнєв. А посада Хрущова офіційно звалася "Перший секретар ЦК КПРС".
Статут КПРС, ухвалений XIX з'їздом КПРС, не містив жодної згадки про посаду «Генерального секретаря».
У вересні 1953 року Пленум ЦК КПРС заснував пост Першого секретаря ЦК партії, на який був обраний Микита Сергійович Хрущов.На XXIII з'їзді КПРС, що відбувся 1966 року, за часів Л. І. Брежнєва, були ухвалені зміни до Статуту КПРС і посада «Генерального секретаря» стала офіційною.
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17.06.2021 20:44 Ответить
так! І кацапня тепер має віддати Україні не тільки Крим, а й Кубань, деякі частини інших областей і далекий Схід! і потім ще доплатити декілька сотень мільярдів $$$$ як моральну компенсацію!!!!11
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17.06.2021 20:45 Ответить
что-то не помню, чтобы Кравчук возражал. Черновол советовал не вкладываться, так как все равно заберут, а насчет Кравчука не помню. Бродский: Черновол знал, что россияне заберут Крым Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 1123 Даже где-то было видео, где Черновол говорит что-то типа того, что нафиг он нам нужен этот Крым, который никогда не признает Украину и где половину населения составляю военные пенсионеры с большими пенсиями, которые теперь должна платить Украина. Но что-то я не могу найти это видео. Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 87
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17.06.2021 20:47 Ответить
Так он говорит не про 91-й, а про 54-й)
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17.06.2021 22:10 Ответить
точно Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 8835
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17.06.2021 22:30 Ответить
А казалы в Крыму не хватает воды.
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17.06.2021 21:01 Ответить
Одна стара італійка розказувала мені,що після війни в Італії була така бідося,що вони дійшли були до того,що на киплячу воду кидали хліб,то варили,потім до тої харамохи добавляли олію і помідори,і так то їли.Зарплати були і не були,тому що всі кошти йшли на відбудову держави,яка була зруйнована бомбардуваннями.Люди,це в Італії,яку почали бомбардувати тільки з 1944 і,по суті,до цього 1944 італійці не дуже і переймалися існуванням війни.В Україні війна почалася в 1941 і перейшлася «важкою ходою»спочатку із заходу на схід,а потім у зворотньому напрямку.Плюс гігантська втрата людського ресурсу.Тому,якщо у 1954 році,всього навсього дев'ять років після війни,я вірю,що Україна могла й скривитися на пропозицію :»ти-будуй,а ми-приїдем на готове».
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17.06.2021 21:10 Ответить
Ну значит повезло что эту обузу забрали обратно.
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17.06.2021 21:12 Ответить
та не вопрос - выплати 106 миллиардов долларов капитальных вложений, в пересчете на сегодняшние деньги это около триллиона долларов, и еще столько же репараций - и пользуйся! Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 2785 Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 6459
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17.06.2021 23:36 Ответить
а тебе придется сидеть на бутылке до скончания веков Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 4675
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17.06.2021 23:37 Ответить
Это кацапская привычка-сидеть на бутылке. Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 1228
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18.06.2021 20:56 Ответить
По поводу состояния Крыма на момент передачи .Вспомнил фильм"Три плюс два",артисты Миронов,Фатеева,Кустинская-дикий край ,останавливайся где угодно.
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17.06.2021 21:48 Ответить
Все що колись і якось хапнув кацап відібрати у нього можна лише вбивши його. Воюйте або проводьте нові кордони і живіть далі до наступної "рускої весни". Як на мене то мені вбитий в гівно Крим і особливо кримінально-хамський Донбас, теж, до речі, фактично знищений до плінтуса разом з кацапським населенням і на фіг не потрібні. Здерти з кацапів бабки за Крим і Донбас і за ці гроші створити військовий потенціал країни і якусь там лінію "мажіно" ізолювавши свинособак за поребриком. Ну от за що воювати на Донбасі? За право годувати всією країною прокацаплене падло? Та хай воно втопиться у власному лайні!
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17.06.2021 23:23 Ответить
ніхто нікого там не буде годувати, навіть не мрій Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 1308 будть в'ябувати як папа Карло на розбудову новітньої українскьої держави за пайку, поки не сконають Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 1957
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17.06.2021 23:39 Ответить
Так мало б бути ... але натомість маємо гнилу владу і вже сім років українці платять "дань" - пенсії та соцвиплати на окупований Донбас, облаштовують пункти пропуску і будують поряд з ними магазинчики де прокацаплені ******** купують по 70 кг. українського хавчика і відкрито матюкають Україну тягнучи його через пункти пропуску в той час як захисники "сидять в норах" і гинуть під обстрілами не маючи права вбивати окупантів та сепаратистів. Діти сепарів безкоштовно і без екзаменів та здачі ЗНО вчаться за рахунок українців в вишах і теж матюкають Україну... Я щось не бачу ніякого суттєво патріотизму в українців - ВР як синагога, а АП як кацапська Дума і на додачу прокацаплені жидобільшовицькі ЗМІ, тотальна корупція, повна апатія, анемія і пофігізм населення... Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 8711
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18.06.2021 03:49 Ответить
На мою думку,ні воювати за Крим,ні продавати його не треба.Для чого такий поспіх його повертати ціною власної крові.Хай,він сидить,як сидить,він їсти не просить.Прийде час-він повернеться сам.З кацапом в політику бавитись-дай йому палець,воно руку по плече відкусить.Любий документ підписаний з кацапом-не вартує того паперу,на якому він написаний.У 2014 кацап ліз в Україну не за Донбасом і Кримом-а за всім сходом і півднем України.Тому,я не думаю,що воно від своїх намірів відмовилося.Воно буде лізти далі.В кацапа-очі заведущі,руки загребущі.Ось завтра Ви продасте йому Крим,а післязавтра-воно буде заглядати за Одесою.А те,що воно не зможе жити спокійно,маючи під боком один з найкрасивіших і найбагатших міст України,Одесу,це як пити дати.Може ця продажа Криму і дасть нашому поколінню якусь видимість миру,але поколінню наших дітей завішає«Дамоклів меч» над головою-вони будуть жити,очікуючи війну.І ще врахуйте,що якщо ми офіційно відмовимось від Криму,з кацапляндії знімуть санкції і вона буде мати можливість знову «нагуляти жирок».Скільки би Ви за цей Крим грошей не взяли і скільки би Ви зброї на ці гроші не накупляли,кацапляндія без санкцій-буде мати більше зброї ніж ми разів в десять.Тому,продати Крим-це зробити медвежу послугу самим собі.
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18.06.2021 00:22 Ответить
Ви пропонуєте найгірший варант - нічого не робити і "заморозити" ситуацію. Цей варіант обрав Пєтя. І де він тепер? На маргінесі. Як там у класика: "сичав сичав та й замовк вигляда з нори як вовк"... А де ми? Невже на шляху до Незалежності та відновлення територіальної цілісності країни? Ми навіть візовий режим з *********** не ввели і продовжуємо торгівлю з ворогом поставляючи йому титан для його війська. А без титану "градів" не буде. І авіації не буде, і космосу. І це лише один маленький аспект... А таких "аспектів" сотні... І вже Коломойський заявляє що кацапи дають нам 100 мільярдів, а його холуй Зе відмовляється від співпраці з МВФ і звинувачує Захід в усіх наших проблемах...
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18.06.2021 04:05 Ответить
Облаштувати потужний кордон за московітські гроші.
А донбасяни нехай повиздихають - це їм за те, що вселились у садиби
заморених штучно організованим голодом українців.
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18.06.2021 00:15 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Все негодяи-гаранты Украины от первого до нынешнего отвечают за 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, короче, - полная жопа.
Проходимец Кравчук, будучи не хозяйственником, а партийным функционером, не сумел скоммуниздить достаточно лавандосов на безбедную старость под пальмами на берегу тёплого моря, потому вынужден побирушничать во всяких заведомо безрезультатных ТКГ и прочих бесполезных затеях.
В добавок, видя никчёмность своих потуг, но продолжая корчить из себя "мудрого аксакала", прохвост Кравчук удумал ещё и обзавестись лаврами неистового воинствующего патриота. Да пошёл он в жопу!
Бесспорная "заслуга" мерзавца Кравчука в том, что именно он и только он, имея абсолютную свободу действий и самый широкий выбор, сознательно ПЕРВЫМ поставил Украину на тот позорный путь, по которому Украинское Госудаоство за 30 лет скатилось в полное гавнище, фактически ставши на краю пропасти исторического небытия.
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18.06.2021 04:51 Ответить
Теперь нас уговаривают, что захватив Крым ***** сделал нам подарок? Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 6932
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18.06.2021 09:13 Ответить
Здается он был захвачен чтоб использовать как военную базу, это причина а ее следствие)
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18.06.2021 10:41 Ответить
"потому что не хватает, говорю откровенно, ума и возможностей поднять Крым".
Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 8507Источник: https://censor.net/ru/n3272122 Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 8657 Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 1658 Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати - Цензор.НЕТ 8660
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18.06.2021 11:28 Ответить
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