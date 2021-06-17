Кравчук: Крым был не подарком, а обузой, Украина не хотела его брать

Включение Крыма в состав УССР обошлось в 105 миллиардов долларов. Украина не хотела принимать "подарок", но центральная власть СССР не оставила ей выбора.

Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в интервью блогерше Рамине Эсхакзай, информирует Цензор.НЕТ.

Кравчук говорит, что называть передачу Крыма УССР "подарком" могут только люди, не читавшие исторических документов.

По его словам, решение было принято лично Хрущевым после того, как проживающие в Крыму россияне попросили забрать их с полуострова из-за сложных условий ведения хозяйства.

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Генсек СССР сразу заявил первому секретарю Компартии Украины Кириченко, что Украина должна забрать проблемную территорию.

"Кириченко говорит: Как же? У нас же планы! Мы не можем. И было принято решение Политбюро ЦК КПСС о том, чтобы Крым передать Украине. Решение Политбюро. Но это же закрытое решение. Было поручение Верховному Совету РФ и ВС Украины принять соответствующее решение. Верховный Совет РФ приняла решение передать Крым Украине, а ВС Украины принял решение принять Крым в Украину", – рассказал первый президент Украины.

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Кравчук подчеркнул, что никакого "подарка" не было.

"Никаких подарков не было, Украина даже возражала, потому что она знала, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто приняли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать, проводить канал", – отметил экс-глава государства.

Также он пояснил, что речь идет о расходах на строительство канала, дорог, общественного транспорта, в целом инфраструктуры.

"Это колоссальные деньги. Когда я был президентом, мне докладывали, что в те времена это стоило Украине более 105 миллиардов долларов. Это же было потрачено из украинского бюджета. И ежегодно принималось решение об обеспечении Крыма продуктами, потому что туристов было много. Это же не просто Украина получила богатый подарок, который приносил колоссальные доходы. Наоборот – это была затратная территория. И Украина справлялась с этими задачами", – подчеркнул Кравчук.

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Сейчас россияне, по мнению Кравчука, хотят превратить полуостров в военную базу, "потому что не хватает, говорю откровенно, ума и возможностей поднять Крым".