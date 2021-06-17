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Новости Общество
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Польша (7499) пункт пропуска (658)

Со среды 23 июня Украина открывает все пункты пропуска с Польшей, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Со среды 23 июня Украина открывает все пункты пропуска с Польшей, - Госпогранслужба

Со среды, 23 июня, все украинские пункты пропуска на границе с Польшей откроются. В частности, пункты пропуска Устилуг, Смильница и Угринов, которые были закрыты во время локдауна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель директора департамента - начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк.

"Сейчас принимается решение польским правительством и нас будет официально проинформирован о том, что с 23 июня с полуночи будут открыты пункты пропуска, которые сейчас не работают. Это Смильница, Угринов, Устилуг", - заявил он.

Он также добавил, что в связи с открытием новый пунктов пропуска на границе с Польшей пассажиропоток и очереди уменьшатся. При этом он отметил, что в случае необходимости выехать в Евросоюз, лучше это делать с понедельника по среду, поскольку нет очередей на границах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 31 пункт пропуска на границе с Молдовой возобновит работу 24 мая, - МВД

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Хорошо бы, если бы Польша, наконец, одумалась, и по примеру Болгарии, Греции, испании и др.стран начала пускать туристов-украинцев, а не только заробитчан.
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17.06.2021 20:28
+1
Полякам надо создать возможность ездить в Одессу по выходным
А для этого сделать автобан Одесса - Броды- Львов
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17.06.2021 20:20
+1
Сейчас ещё внутри ЕС НЕ ВСЕ СТРАНЫ ОТКРЫЛИСЬ
Вот мне до Австрии 10 минут , там хорошие продукты . Но мы пока въезжать не можем без тестов
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17.06.2021 20:38
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Полякам надо создать возможность ездить в Одессу по выходным
А для этого сделать автобан Одесса - Броды- Львов
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17.06.2021 20:20 Ответить
до моря чи як?
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17.06.2021 20:33 Ответить
Конечно .
Поляки Львов раскрутили по выходным дням , и Одессу растолкают до Европы 😀
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17.06.2021 20:37 Ответить
Хорошо бы, если бы Польша, наконец, одумалась, и по примеру Болгарии, Греции, испании и др.стран начала пускать туристов-украинцев, а не только заробитчан.
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17.06.2021 20:28 Ответить
ЕС впираеться.- вони за...
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17.06.2021 20:29 Ответить
Сейчас ещё внутри ЕС НЕ ВСЕ СТРАНЫ ОТКРЫЛИСЬ
Вот мне до Австрии 10 минут , там хорошие продукты . Но мы пока въезжать не можем без тестов
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17.06.2021 20:38 Ответить
Спасибо, София. Прочел сегодня, что Германия вот-вот начнет пускать. Надеюсь на лучшее.
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18.06.2021 08:58 Ответить
якби ж то відкриття усіх і вся співпадало із темпами вакцинації!!!
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17.06.2021 20:31 Ответить
 
 