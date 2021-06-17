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Украинский боец получил пулевое ранение вблизи Новотошковского вечером 17 июня, – ОТГ "Север"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский боец получил пулевое ранение вблизи Новотошковского вечером 17 июня, – ОТГ

На Донбассе вблизи населенного пункта Новотошковское украинский военнослужащий получил пулевое ранение в результате прицельного обстрела со стороны российских наемников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Оперативно-тактическая группировка ''Север''.

"Сегодня, 17 июня, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", около 18:30, в результате прицельного обстрела российско-террористическими вооруженными формированиями позиций наших подразделений, вблизи населенного пункта Новотошковское, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение", – говорится в сообщении на странице группировки в Facebook.

После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего - средней тяжести.

"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - добавили в ОТГ.

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Автор: Роман Свиридович
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Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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17.06.2021 20:51 Ответить
Ну просто таки удивительная статья!
В хорошем смысле этого слова.
Нигде нет "нарушения перемирия", "неприцельного обстрела" и прочего бреда.
Зато четко сказано, что кацапы обстреляли позиции ВСУ!
Растем, это уже явный прогресс.
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17.06.2021 20:53 Ответить
Швидкого одужання бійцю.
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17.06.2021 21:05 Ответить
Скорейшего и полного выздоровления!!!
Сегодня под Мариком применяли что-то тяжелое и был интенсивный стрелковый бой.
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17.06.2021 21:47 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
Український боєць зазнав кульового поранення поблизу Новотошківського увечері 17 червня, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1545
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17.06.2021 23:41 Ответить
 
 