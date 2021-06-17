Канцлер Австрии Курц заявил, что "мир в Европе возможен только с Россией"

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступает за диалог между Евросоюзом и Россией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Курц выразил удовлетворение по поводу встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина и возвращения посла, что позволит открытие каналов для диалога между двумя сверхдержавами.

"Мы также должны пройти этот путь в ЕС. Важно оставаться на диалоге и придерживаться четкой линии в случае разногласий, например, в вопросах прав человека", - говорится в заявлении Курца.

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"Для того чтобы защищать свои интересы и предотвращать очередной негативный виток в отношениях, мы должны держать каналы разговоров открытыми", - сказал он.

В то же время есть сферы, в которых, по мнению канцлера, сотрудничество имеет смысл, например в борьбе с изменением климата и пандемией.

"Мир будет в Европе только с Россией, а не против нее", - продолжил Курц.

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Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в среду представил совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии, в котором изложена стратегия отношений блока с Россией, основаннаю на трех принципах: противодействия, сдерживании и взаимодействия.