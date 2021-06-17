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Новости Политика Украины
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Байден (2383) МИД (6655) Нуланд (307) Кулеба Дмитрий (2657)

Нуланд проинформировала Кулебу о содержании переговоров Байдена и Путина в Женеве, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд, которая подробно проинформировала его о содержании и результатах переговоров американской и российской сторон в Женеве 16 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Американская дипломатка рассказала, что в ходе переговоров Президент США Джозеф Байден четко и твердо заявил Президенту России о крепкой поддержку Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины, которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой. Виктория Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципа "Никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники обсудили подготовку к будущему  визиту Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и отметили обоюдную настроенность сделать его максимально содержательным и результативным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проверим, действительно ли Россия хочет стабильных отношений, - заместитель госсекретаря США Нуланд

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
он все еще висит на трубке - номер вашей очереди 1802.. будьте на связи... нам очень важен ваш звонок )))
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17.06.2021 21:17
+8
а агента козыря не проинформировала Нуланд проинформировала Кулебу о содержании переговоров Байдена и Путина в Женеве, - МИД - Цензор.НЕТ 4649
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17.06.2021 21:10
+1
Это эксклюзив, там индивидуальный ценник...
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17.06.2021 21:14
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о как Нуланд проинформировала Кулебу о содержании переговоров Байдена и Путина в Женеве, - МИД - Цензор.НЕТ 1377
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17.06.2021 21:10 Ответить
а агента козыря не проинформировала Нуланд проинформировала Кулебу о содержании переговоров Байдена и Путина в Женеве, - МИД - Цензор.НЕТ 4649
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17.06.2021 21:10 Ответить
он все еще висит на трубке - номер вашей очереди 1802.. будьте на связи... нам очень важен ваш звонок )))
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17.06.2021 21:17 Ответить
😁👍👏👏👏👏
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17.06.2021 21:19 Ответить
И на пианино скинулись?
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17.06.2021 21:11 Ответить
Это эксклюзив, там индивидуальный ценник...
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17.06.2021 21:14 Ответить
ой...а ермаку то хоть кто-то ответил??? ну хоть чей-то автоответчик? ))))
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17.06.2021 21:15 Ответить
Кулеба - правильный министр
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17.06.2021 21:16 Ответить
А посланий (не посол!!!) Єрмак все лісом ходив? 😮
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17.06.2021 21:18 Ответить
Так, Виктория, ты там вообще охренела? Какому-то Кулебе звонишь! Ермаку надо звонить! И не ты, а лично товарищ Байден. Ну, на крайняк, Камала Харрис - как вице-президент вице-президенту.
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17.06.2021 21:44 Ответить
Выдав официальное разрешение на проведение следственных действий "прокуратуре ЛНР", Беларусь фактически признала "ЛНР" субъектом правовых отношений. Реакции Украины нет. Бумажка МИД не в счет - это даже не официальная нота протеста.
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17.06.2021 22:12 Ответить
 
 