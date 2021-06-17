США должны стать лидером в процессе принятия в НАТО Украины и Грузии, - Волкер
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США под руководством президента Джо Байдена должны стать лидером в процессе будущего членства Украины и Грузии в НАТО, считает американский дипломат, бывший спецпосланник США по вопросам Украины Курт Волкер.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил, выступая на IX Украинско-американском форуме в четверг.
"Мы повторяем одно и то же начиная с Бухареста в 2008 году (тогда на саммите Украина-НАТО нашей стране было обещано ПДЧ - ред.). Мы говорим, что Украина будет членом НАТО, ПДЧ необходимо, но не даем его Украине ... Я надеюсь, что Соединенные Штаты решат под руководством президента Байдена взять на себя более значительную роль лидера в определении пути, по которому Украина и Грузия будут двигаться, чтобы стать членами НАТО. И (США - ред.) будут руководить всем этим в Альянсе, работать с нашими союзниками, чтобы у нас снова появился импульс, а не застой, который длился 13 лет".
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Однако, по словам Волкера, он согласен с тем аргументом, что Украине еще нужно многое сделать, чтобы быть готовой к членству в НАТО. Но, по его убеждению, США и НАТО должны дать четкое видение, как двигаться дальше, а не говорить все время "нет, не сейчас".
Дипломат отметил, что украинская армия существенно изменилась по сравнению с 2014-2015 годами. "Это проверенные в боях люди ... Это не те украинские военные, которые были пять-шесть лет назад. Это значительные сила". По его словам, поэтому России "будет очень, очень трудно начать новое вторжение в Украину за пределы уже оккупированных территорий".
Однако в "военном потенциале" Украина имеет еще немало пробелов, отметил Волкер. Это, в частности, касается противовоздушной и береговой обороны, противодействия вражеским беспилотникам. По его словам, США могут помочь решить эти проблемы путем оказания помощи, а также продажи военной техники и вооружения. Он напомнил, что Украина тратит на оборону и безопасность 7 процентов ВВП. "Поэтому у них есть возможности для закупок, и мы должны быть очень благосклонны к этому, чтобы помочь им создать необходимый потенциал", - сказал он.
Волкер также отметил, что Украина имеет хороший потенциал национальной оборонной промышленности, приоритетом которой должно быть обеспечение войск на фронте. В то же время реформа оборонной промышленности, по его мнению, значительно отстает. "Украина имеет несколько жемчужин в ее оборонной отрасли, но они заключены в множество других вещей, которые таковыми не являются", - добавил он.
По его словам, США и НАТО могли бы помочь Украине развивать оборонную промышленность, чтобы она была "глобально конкурентоспособной".
Также, по его убеждению, Украина нуждается в усилении гражданского контроля над вооруженными силами и модернизации Министерства обороны.
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Могли но не помогли. Короче словесная диарея. Чморота вы, вот и все. Предали Грузию, Сирию, Ливию и Украину. Это на будущее остальным странам, кто еще не пострадал.
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.