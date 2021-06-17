США должны стать лидером в процессе принятия в НАТО Украины и Грузии, - Волкер

США под руководством президента Джо Байдена должны стать лидером в процессе будущего членства Украины и Грузии в НАТО, считает американский дипломат, бывший спецпосланник США по вопросам Украины Курт Волкер.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил, выступая на IX Украинско-американском форуме в четверг.

"Мы повторяем одно и то же начиная с Бухареста в 2008 году (тогда на саммите Украина-НАТО нашей стране было обещано ПДЧ - ред.). Мы говорим, что Украина будет членом НАТО, ПДЧ необходимо, но не даем его Украине ... Я надеюсь, что Соединенные Штаты решат под руководством президента Байдена взять на себя более значительную роль лидера в определении пути, по которому Украина и Грузия будут двигаться, чтобы стать членами НАТО. И (США - ред.) будут руководить всем этим в Альянсе, работать с нашими союзниками, чтобы у нас снова появился импульс, а не застой, который длился 13 лет".

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Однако, по словам Волкера, он согласен с тем аргументом, что Украине еще нужно многое сделать, чтобы быть готовой к членству в НАТО. Но, по его убеждению, США и НАТО должны дать четкое видение, как двигаться дальше, а не говорить все время "нет, не сейчас".

Дипломат отметил, что украинская армия существенно изменилась по сравнению с 2014-2015 годами. "Это проверенные в боях люди ... Это не те украинские военные, которые были пять-шесть лет назад. Это значительные сила". По его словам, поэтому России "будет очень, очень трудно начать новое вторжение в Украину за пределы уже оккупированных территорий".

Однако в "военном потенциале" Украина имеет еще немало пробелов, отметил Волкер. Это, в частности, касается противовоздушной и береговой обороны, противодействия вражеским беспилотникам. По его словам, США могут помочь решить эти проблемы путем оказания помощи, а также продажи военной техники и вооружения. Он напомнил, что Украина тратит на оборону и безопасность 7 процентов ВВП. "Поэтому у них есть возможности для закупок, и мы должны быть очень благосклонны к этому, чтобы помочь им создать необходимый потенциал", - сказал он.

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Волкер также отметил, что Украина имеет хороший потенциал национальной оборонной промышленности, приоритетом которой должно быть обеспечение войск на фронте. В то же время реформа оборонной промышленности, по его мнению, значительно отстает. "Украина имеет несколько жемчужин в ее оборонной отрасли, но они заключены в множество других вещей, которые таковыми не являются", - добавил он.

По его словам, США и НАТО могли бы помочь Украине развивать оборонную промышленность, чтобы она была "глобально конкурентоспособной".

Также, по его убеждению, Украина нуждается в усилении гражданского контроля над вооруженными силами и модернизации Министерства обороны.

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