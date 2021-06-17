Прощание с народным артистом Чапкисом состоится 18 июня в здании киевской Филармонии

Прощание с народным артистом Украины, хореографом и судьей шоу "Танцы со звездами" Григорием Чапкисом состоится 18 июня в Национальной филармонии Украины в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Прощание будет проходить с 11.00 до 13.00, похороны состоятся на Байковом кладбище с 13.00 до 15.00.

На церемонии прощания у всех присутствующих будет возможность, принять участие в создании книги об истории жизни Григория Чапкиса.