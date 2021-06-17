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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович

Ответственность за поток в Керчи несет оккупационная администрация. После 2014 года тут ни разу не чистили русла рек, через которые вода обычно стекала после ливней.

Об этом рассказала редактор местного сайта Белла Демидович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По ее словам, по городу протекают несколько небольших рек, которые в обильные дожди становятся водоотводами.

"Начиная с 2014 года, когда пришла Россия, эти реки никто не чистил. Русло никто не чистил. У нас постоянно в городе идут споры между администрацией и людьми, которые проживают в городе у этих рек. Почему не чистят эти реки? Через них отходит лишняя вода после ливней. У нас и раньше было такое, что дамбы прорывали. Но в последний раз это было в 2001-2002 годах. Всегда у нас реки чистили. Сейчас же это не реки, а чащи с деревьями, заросли тростника и мусор. Если бы у нас реки почистили, то такого трэша не было бы", – убеждена крымчанка.

Смотрите: "А если приедет Путин, за лодкой Аксенов плыть будет?" - три эмчеэсника вразмашку плывут за главой оккупационной администрации Крыма по затопленным улицам Керчи. ВИДЕО

Журналистка отметила, что оккупанты "обещают" оказать пострадавшим от потопа материальную помощь. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации: "Но ты же не можешь оценить стоимость подтоплений, того, что тебе стоило купить все эти вещи. Что тебе стоило привести в порядок квартиру".

Напомним, 17 июня в сети обнародовали кадры, как глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов передвигается на лодке, а за ним плывут несколько, как утверждают пользователи, спасателей. Как оказалось, оккупированную Керчь в результате проливных дождей затопило.

Также читайте: Кравчук: Крым был не подарком, а обузой, Украина не хотела его брать

На завтра в городе снова объявили штормовое предупреждение. Сейчас управляющие компании, коммунальщики пытаются залатать дыры на крышах.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 1492
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17.06.2021 22:45
+35
Хотели воды, получите. Что опять не так? Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 9007
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17.06.2021 22:36
+20
это стало мемчиком)) Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 4758
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 3473
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17.06.2021 22:43
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Хотели воды, получите. Что опять не так? Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 9007
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17.06.2021 22:36 Ответить
Та ще б трішки камінців з неба 🤔
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17.06.2021 22:43 Ответить
нужно ударить скрепами и крестным ходом!!!!
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 656
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18.06.2021 00:02 Ответить
Крестным сплавом
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18.06.2021 05:50 Ответить
Там в русла рек нападало столько камней с неба, что старик Архимед им привет с того света прислал. Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 9614
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17.06.2021 22:58 Ответить
НУ! за дидов!!!!
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17.06.2021 23:58 Ответить
В Крыму, как обычно,последние семь лет...
Як не потопачка, то болячка..
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17.06.2021 22:38 Ответить
А бодай би ви всі там потопилися, зрадники крисчани!
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18.06.2021 00:10 Ответить
Да! Ну как там на кацапстане яніч? ***** кормит или как? Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 6652
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17.06.2021 22:40 Ответить
Не кормит, только корешком по губам водит.. Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 8503
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17.06.2021 22:41 Ответить
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 4362
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17.06.2021 22:50 Ответить
Якої нести кацапориле путлернятко хвилюється?
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17.06.2021 22:41 Ответить
Нема води проблема у крисчан, є вода теж проблема... РуззЬгій мір він такий... Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 8100
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17.06.2021 22:39 Ответить
Та так. Набздиш- не вгодиш, а перднеш - розсердиш...Все їм не так ! Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 2875
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18.06.2021 04:07 Ответить
Зате мона по вулицях на човнах пливти. Швидко, дешево, зручно.Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 6505
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17.06.2021 22:40 Ответить
А то там на задньому плані прокацаплені крисчани так радуються воді? Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 2786
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17.06.2021 22:42 Ответить
А может то украинская дрг?
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17.06.2021 23:07 Ответить
Не похоже. В них ні пилки ні шльопанців нема, у тих ласти Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 6398
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18.06.2021 11:28 Ответить
Ті що пливуть ззаду-вирішили нарешті підмитися- гузнянки смердючі!
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18.06.2021 00:12 Ответить
То охорона-супровід із "атрядав крымскай самаабароны"! У Кім Чен Ина за машиною бігають а у Аксьонова - за човном плавають! Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 7535
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18.06.2021 06:01 Ответить
МАБУТЬ ГОНЯТЬСЯ ЗА ЧОВНОМ ЩОБ ЗРОБИТИ НЕДОБРЕ АКСЬОНОВУ.
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18.06.2021 06:57 Ответить
Так сказати, поблагАдАріть за воду Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 1568
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18.06.2021 11:18 Ответить
это стало мемчиком)) Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 4758
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 3473
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17.06.2021 22:43 Ответить
вот это Крыму фортонуло -
это ж скоко крыс потонуло
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17.06.2021 22:44 Ответить
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 1492
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17.06.2021 22:45 Ответить
Купатися чи не купатись ? (с) Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 977
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17.06.2021 23:14 Ответить
ИХТИАНДР ПЛЯ!!!!!
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17.06.2021 23:59 Ответить
Сколько держится высер свинособаки?Засечем?😂🌷×××
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17.06.2021 22:49 Ответить
Хоч вже помиються в бруднюкі...
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17.06.2021 22:47 Ответить
вони скажуть шо то лічєбні грязі.
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17.06.2021 23:16 Ответить
так и есть. после такого циклона грязная вода попадает в водозабор и вызывает всплеск кишечных заболеваний у крыс. а это и есть процесс обезвоживания. Пикантность заключается в том что у местных в нескольких поколениях есть врожденный имунитет к таким заболеваниям а вот у завезенной кацапни - нету. Так что велькомен холерный вибрион.
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17.06.2021 22:55 Ответить
всхюкни удмурт еще что нибудь по намордовски ты такой прикольный болотный хорек.
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17.06.2021 22:56 Ответить
кацапа,ну ладно,керчь вам не жалко...а исконный ростов зачем утопили?дон забыли почистить? Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 333от жеж рукожопы
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17.06.2021 23:14 Ответить
хакасс. твой начальник из чувашского нквд налил тебе ыркуцкой боярки?
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17.06.2021 22:58 Ответить
Я засек.Высер свинособаки держится меньше минуты.Унижайся дальше😂🌷×××
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17.06.2021 22:58 Ответить
а чего? эта кацапня такие потешные зверюшки и хрюкают погавкивая так невпопад.
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17.06.2021 22:59 Ответить
Водичку удмурт плешивый обещал, вот подал по графику)))))
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17.06.2021 22:59 Ответить
так то вода не та вода. ею только смывать унитазы можно , которые кацапня еще у крысьчан не сняла. В этой воде весь атлас возбудителей инфекций, плюс трупный яд от утопших животных.
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17.06.2021 23:03 Ответить
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 8980
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17.06.2021 23:14 Ответить
закупорить успеют керчь? и сладкой воды хватит на целый год....
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17.06.2021 23:23 Ответить
Не плавал по Керчи? То ж сиди и молчи!
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18.06.2021 00:14 Ответить
Приятно поплавать в своей и соседской моче.
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18.06.2021 01:06 Ответить
Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 3933
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18.06.2021 01:43 Ответить
Ти ба! Навіть природа проти окупантів! Тепер більше проблем з водою не буде?Не даром у тім році літак над Кримом ганяли,щоб дощ пішом,тепер ловіть воду і в хранилища зливайте.
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18.06.2021 01:58 Ответить
Саме цікаве - у Криму ще з хозарських часів існувала так звана "чаїрна" система водозбору. Це були як природні,так і штучні підземні резервуари, де збиралася дощова та снігова вода, яка використовувалася для господарських потреб на протязі засушливої пори року. Саме туди по прокладених майстрами водостоках стікали надлишки води від подібних "потопів". Однак з приходом Росії вона була знищена, тому що більшість тих, хто її підтримував у робочому стані та розвивав, емігрували в Туреччину
"Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды".
(Максиміліан Волошин "Дом поета")
Приблизно те саме сталося після Реконкісти в Іспанії - коли з Гранади вигнали маврів.
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18.06.2021 06:20 Ответить
А ще ниють, що Україна їх "геноцидить" , не дає води. Вот же брехуни!
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18.06.2021 07:22 Ответить
Животных жалко😢
Те, кто не умеет лазать по деревьям наверное утонули🐕🐶🐺🐰🦊🦝🐭🐷🐁🐇🐖🐔🐓🦔
😢😢😢
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18.06.2021 08:20 Ответить
Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 1313
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18.06.2021 09:14 Ответить
паРашисты в дерьме плавают - приятно любоваться... дерьмо всплывает!!! А ныли воды мало!!!!! Путлер Х.уйло!!
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18.06.2021 09:54 Ответить
У крысчан праздник. Им воду дали. Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 735
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18.06.2021 09:59 Ответить
 
 