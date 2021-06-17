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США (23253) Донбасс (26927) Нуланд (307) минские соглашения (3216)

Проведем консультации с украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Проведем консультации с украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения, - Нуланд

США начнут консультации с Украиной относительно того, как она видит Минские соглашения.

Об этом заявила в интервью Радио Свобода заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ.

"Думаю, мы начнем серьезные консультации с нашими украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации. И тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Возможно, это просто защитный щит для нынешнего конфликта в глазах Москвы? Мы этого еще не знаем, но мы готовы протестировать это ", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос, почему Минские соглашения по-разному читаются в Москве, по сравнению с Киевом и западными столицами.

Она добавила, что не может говорить о российском прочтения Минский соглашений, но отметила, что "Минские соглашения является единственным письменным документом, который мы имеем, в котором президент Путин заверил, что выйдет из Донбасса".

"Вопрос теперь в том, президент Путин сейчас на саммите (в Женеве), прося США, чтобы они снова были приобщены - как в прошлом - к попыткам реализации Минских соглашений - действительно ли он серьезно настроен уйти из Донбасса?", - добавила Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ только одно обязательство по Украине - "помогать" реализации Минских соглашений, - Путин

Она также прокомментировала возможность более активного привлечения США к решению конфликта на Донбассе.

"Опять же, если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений безопасным и приемлемым для Украины способом - способом, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе - взамен какого типа политической автономии для Донбасса, и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток - мы были бы готовы работать над этим ", - заявила Нуланд.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
До чего мы дожили. "Настроен ли президент пу уйти из Донбасса..." Это если бы -"настроен ли гитлер уйти из Кракова"... Мы его попросим,блеать...
Что это вообще такое? Это наличие ЯО так влияет на современный мир? Тогда просто жопа.
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17.06.2021 23:23
+3
взамен какого типа политической автономии для Донбасса ?
Нуланд , возьми свои печеньки взад!!!!
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17.06.2021 23:39
+3
Кто-нибудь знает новые матерные слова?!.. Старыми уже мне не описать эту ситуацию..... Проведемо консультації з українськими партнерами про те, як вони бачать мінські угоди, - Нуланд - Цензор.НЕТ 1969
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17.06.2021 23:51
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До чего мы дожили. "Настроен ли президент пу уйти из Донбасса..." Это если бы -"настроен ли гитлер уйти из Кракова"... Мы его попросим,блеать...
Что это вообще такое? Это наличие ЯО так влияет на современный мир? Тогда просто жопа.
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17.06.2021 23:23 Ответить
Согласен с Вами полностью. Выходит, мы должны выполнять десятки невыполнимых условий, чтобы агрессор покинул нашу территорию и отцепился от нас - от суверенного государства. И это требуют "цивилизованные" западные "миротворцы".... От нас требуют пойти на условия кремля - международного террориста, чтобы мы переписывали конституцию и законы, разваливающие нашу страну.... Хотелось бы посмотреть, как будут договариваться с Исламским Государством Германия и Франция, когда их будут захватывать, взрывать, брать заложников.... А это обязательно будет - алчное, ненасытное жлобьё часто расплачивается кровью за свои аппетиты....
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18.06.2021 06:48 Ответить
Может , для начала, хотя-бы посла в Украину назначить? .... лет пять уже нет Проведем консультации с украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения, - Нуланд - Цензор.НЕТ 1389
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17.06.2021 23:32 Ответить
поговорите сначала с Порохом - он вам все по полочкам разложит
а потом уже доведите Зе к исполнению
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17.06.2021 23:37 Ответить
Підтримую на 100%.
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17.06.2021 23:48 Ответить
Вы его идеализируете. Ему бы сухим из этой воды выйти....ведь все только начинается.
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18.06.2021 00:50 Ответить
Ватный рашистский длбб ,все только начинается в плане несения ответственности Засрахи за военные преступления перед Украиной ! Тотальная нищета и дезинтеграция вам гарантированы ,тАвАрисч майор, а за Пороха не суетись ,фуфел, суетись за краба галерного. Кстати, как тебе уровень мышебратства , с годами он только увеличивается до лютой ненависти
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18.06.2021 08:58 Ответить
взамен какого типа политической автономии для Донбасса ?
Нуланд , возьми свои печеньки взад!!!!
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17.06.2021 23:39 Ответить
в зад тебе и печеньки от Нуланд и шоколадные батоны от Пороха
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18.06.2021 09:00 Ответить
Кто-нибудь знает новые матерные слова?!.. Старыми уже мне не описать эту ситуацию..... Проведемо консультації з українськими партнерами про те, як вони бачать мінські угоди, - Нуланд - Цензор.НЕТ 1969
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17.06.2021 23:51 Ответить
Зеленский - вот слабое звено Украины, и на этой слабости сыграют все заинтересованные стороны. Что ж, Украина сама виновата, коли выбрала себе такого президента.
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18.06.2021 00:07 Ответить
Нуланд....Олбрайт такая же борзая была. Где теперь?
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18.06.2021 00:49 Ответить
Сейчас лугандон политически очень далёк от Украины. Пусть таким и поживёт ещё лет 20....Под санкциями. Под кремлём....Без разворованных, экологически токсичных, нищих, зомбированных территорий Украина станет процветающей лет на 30 - 50 раньше...
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18.06.2021 07:07 Ответить
Для начала заставте рф не убивать украинцев. Занимаетесь болтавней. Санкции ваши оказались дряхлыми.
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18.06.2021 08:14 Ответить
 
 