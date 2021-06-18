На суде в Гааге в деле катастрофы MH17 завершена демонстрация всех доказательств

В деле о катастрофе рейса MH17 летом 2014 года завершили демонстрацию всех доказательств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Прокуратура 17 июня дополнила наиболее важные доказательства, представленные судом ранее. Подробно обсуждалась роль Игоря Гиркина, одного из подозреваемых. Обвинение попыталось опровергнуть утверждения защиты о том, что их доказательства содержат дезинформацию.

В деле MH17 судебная система в основном полагается на прослушиваемые телефонные разговоры сепаратистов. Как выяснилось сегодня во время выступления прокуратуры, большое значение в деле имеют башни передачи. Таким образом, судьи знают, где были задействованные лица во время транспортировки оружия, запуска ракеты и ее утилизации.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.