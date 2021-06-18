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Гаага (283) Нидерланды (1393) Боинг-777 Malaysia Airlines (1365)

На суде в Гааге в деле катастрофы MH17 завершена демонстрация всех доказательств

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

На суде в Гааге в деле катастрофы MH17 завершена демонстрация всех доказательств

В деле о катастрофе рейса MH17 летом 2014 года завершили демонстрацию всех доказательств.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Прокуратура 17 июня дополнила наиболее важные доказательства, представленные судом ранее. Подробно обсуждалась роль Игоря Гиркина, одного из подозреваемых. Обвинение попыталось опровергнуть утверждения защиты о том, что их доказательства содержат дезинформацию.

В деле MH17 судебная система в основном полагается на прослушиваемые телефонные разговоры сепаратистов. Как выяснилось сегодня во время выступления прокуратуры, большое значение в деле имеют башни передачи. Таким образом, судьи знают, где были задействованные лица во время транспортировки оружия, запуска ракеты и ее утилизации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов. ВИДЕО

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Автор: Роман Свиридович
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Не в тему, но если Нидерланды сейчас дожмут Автрию (ведут 2:0), то нас с Австрией устроит и ничья. На суде в Гааге в деле катастрофа MH17 завершена демонстрация всех доказательств в деле - Цензор.НЕТ 218
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17.06.2021 23:47 Ответить
Есть !!! Украина на 2-м месте в группе C. На суді в Гаазі у справі катастрофи MH17 завершено демонстрацію всіх доказів у справі - Цензор.НЕТ 154
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17.06.2021 23:55 Ответить
Думаю к 2051 году вынесут решение...
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17.06.2021 23:50 Ответить
кремлёвская военизированная банда, сколоченная фуйлом, захватившим власть в 2000-м году - спокойно бесчинствует на углеводородах, которые все жрут, превращая дерьмо в золото, чтобы лицемерно рассказывать пиплу о неисчислимых ткатастрофах за которые нужно жёстко наказать кремль, уже двадцать лет, кряду, вместо того, чтобы что-то серьёзное сделать всего лишь один раз , и у каждого государства в конституции прописано, что человек и его права - это есть высшая ценность!
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18.06.2021 00:11 Ответить
***** сбивает самолёт, на борту которого погибло 80 детей, оккупирует чужие территории. Но Байден более озабочен Китайской угрозой, если боитесь Китая, то перестаньте покупать китайские товары, но не надо покрывать *****, прикрываясь китайской угрозой
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18.06.2021 00:56 Ответить
Кто бы что ни говорил, а с лета 2014 года и позже СБУ эффективно работала по перехвату телефонных разговоров всех лугандонских террористов. В основе многих доказательств в Гааге - их болтовня. Да и Моторола и Гиви тоже опрометчиво полагали что безлимитный пакет это удача по жизни.
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18.06.2021 13:21 Ответить
 
 