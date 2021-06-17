Россия должна уйти с оккупированной части востока Украины, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет
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Россия должна уйти из оккупированных районов на востоке Украины, при этом работу в рамках нормандского формата необходимо продолжать.
Об этом заявил лидер Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия должна покинуть оккупированную восточную часть Украины", - заявил Лашет. По его словам, Минский процесс, хоть и не является сейчас очень эффективным, "по крайней мере имел эффект замораживания конфликта, который мог перерасти в большую войну на континенте... и трансформировал его в политический процесс".
Конфликт не решен, констатировал немецкий политик, но процесс надо продолжать, в том числе в "нормандском формате". Ведь, указал Лашет, если стороны не говорят друг с другом, начинает действовать правило сильного - а это неправильный путь.
Что касается политики в отношении России и других стран, с которыми у Запада может быть много разногласий, Лашет заметил, что с ними надо вести диалог.
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Порошенко подав до суду на Гордона:
(Мені буває пишуть: "Чого ти "козлів", що брехню пишуть і тебе обзивають, просто не "спамиш"?" А я відповідаю - тому що тоді вони отримують своєрідне "задоволення" і навіть "моральну перевагу" (правда - сумнівного характеру") : "Ага! "Заспамив"! Значить він мене боїться! От який я "герой"!" А коли детально "розкладаєш по поличках" і доводиш що опонент - звичайний брехун і наклепник, картина зовсім інша: "ВОНО" "затягує язика в сраку" і наступного разу, перед тим як "жбурнуть шматок лайна", подумає - "А що я отримаю у відповідь?" Мені вже трохи "нудно" стає - я "всаджую жало в задницю" "апанєнту" - а він мовчить!!! Бо знає - у відповідь "жало можу увігнать з подвійною дозою "отрути"!