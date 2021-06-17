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Россия должна уйти с оккупированной части востока Украины, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Россия должна уйти с оккупированной части востока Украины, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет

Россия должна уйти из оккупированных районов на востоке Украины, при этом работу в рамках нормандского формата необходимо продолжать.

Об этом заявил лидер Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия должна покинуть оккупированную восточную часть Украины", - заявил Лашет. По его словам, Минский процесс, хоть и не является сейчас очень эффективным, "по крайней мере имел эффект замораживания конфликта, который мог перерасти в большую войну на континенте... и трансформировал его в политический процесс".

Конфликт не решен, констатировал немецкий политик, но процесс надо продолжать, в том числе в "нормандском формате". Ведь, указал Лашет, если стороны не говорят друг с другом, начинает действовать правило сильного - а это неправильный путь.

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Что касается политики в отношении России и других стран, с которыми у Запада может быть много разногласий, Лашет заметил, что с ними надо вести диалог.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Ви про український крим забули. Мабуть випадково.
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17.06.2021 23:52
+11
Аферист та торговець золотими пірамідками (Гордон) повинен бути покараний за брехню.
Порошенко подав до суду на Гордона:
Росія повинна піти з окупованої частини сходу України, - кандидат у канцлери ФРН Лашет - Цензор.НЕТ 7497
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18.06.2021 00:02
+6
Немного подправлю будущего канцлера - русня должна уйти с планеты Земля НАВСЕГДА !!! Росія повинна піти з окупованої частини сходу України, - кандидат у канцлери ФРН Лашет - Цензор.НЕТ 7224
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18.06.2021 00:02
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Ви про український крим забули. Мабуть випадково.
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17.06.2021 23:52 Ответить
Точно, щось швидко вони "забули" за Крим.... бабло перемагає "цінності" деяких політиків.
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18.06.2021 00:13 Ответить
... и убрать за собой своё дерьмо!
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17.06.2021 23:56 Ответить
Немного подправлю будущего канцлера - русня должна уйти с планеты Земля НАВСЕГДА !!! Росія повинна піти з окупованої частини сходу України, - кандидат у канцлери ФРН Лашет - Цензор.НЕТ 7224
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18.06.2021 00:02 Ответить
Аферист та торговець золотими пірамідками (Гордон) повинен бути покараний за брехню.
Порошенко подав до суду на Гордона:
Росія повинна піти з окупованої частини сходу України, - кандидат у канцлери ФРН Лашет - Цензор.НЕТ 7497
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18.06.2021 00:02 Ответить
души лысого !
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18.06.2021 05:20 Ответить
Правильно! "Гнид" потрібно душить! бо " Скотина нахабніє від безкарності!" І "душить" саме за допомогою ЗАКОНУ! Бо такі тварюки, коли просто "отримують по морді" на вулиці чи в під"їзді, вважають, що вони просто "не зійшлися поглядами" з людиною, яку оббрехали і, таким чином, ставлять ту особу, яку образили, на один рівень з собою! А от коли буде судове рішення, де "хам трамвайний", "брехун" і "наклепник" буде визнаний ТАКИМ саме рішенням суду - для подібних "персонажів" - "серпом по яйцях"!
(Мені буває пишуть: "Чого ти "козлів", що брехню пишуть і тебе обзивають, просто не "спамиш"?" А я відповідаю - тому що тоді вони отримують своєрідне "задоволення" і навіть "моральну перевагу" (правда - сумнівного характеру") : "Ага! "Заспамив"! Значить він мене боїться! От який я "герой"!" А коли детально "розкладаєш по поличках" і доводиш що опонент - звичайний брехун і наклепник, картина зовсім інша: "ВОНО" "затягує язика в сраку" і наступного разу, перед тим як "жбурнуть шматок лайна", подумає - "А що я отримаю у відповідь?" Мені вже трохи "нудно" стає - я "всаджую жало в задницю" "апанєнту" - а він мовчить!!! Бо знає - у відповідь "жало можу увігнать з подвійною дозою "отрути"!
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18.06.2021 08:39 Ответить
Майбутній канцлер вирішив грошенят підзаробити. Як тільки ху#ло видасть йому першу зарплатню та поставить на довольствіє у газпромі, ця тема одразу буде закрита, а окуповані території одразу стануть не дуже й то і окупованими.
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18.06.2021 00:23 Ответить
и не просто уйти, а еще приличный счет уплатить за "танцы и развраты"
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18.06.2021 00:25 Ответить
У этого гомика нет будущего.
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18.06.2021 01:00 Ответить
Российский народ страдает из-за политика ублюдка Путина, 20 млн нищих россиян тому подтверждение, и будут страдать вечно.
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18.06.2021 06:36 Ответить
И с Крыма , европетушки , и с Крыма
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18.06.2021 05:29 Ответить
 
 