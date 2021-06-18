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Верховный Суд объявил перерыв до 14 июля в рассмотрении иска Тупицкого к Зеленскому

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный Суд объявил перерыв до 14 июля в рассмотрении иска Тупицкого к Зеленскому

Верховный Суд объявил перерыв до 14 июля по иску Александра Тупицкого об отмене указа Президента Украины о назначении его судьей КСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"17 июня Кассационный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дела №9901/96/21 по иску Тупицкого, в котором он оспаривает указ Президента Украины №124/2021 в части отмены указа Президента Украины от 14 мая 2013 года №256 о его (истца) назначении судьей Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении суда.

Во время судебного заседания был рассмотрен ряд ходатайств.

В частности представитель ответчика объявил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с конституционным представлением 49 народных депутатов от 8 апреля 2021 №3/133 (21) о соответствии Конституции указов Президента об отстранении от должности судьи Конституционного Суда и отмене указов Президента о назначении судей КСУ (вопрос об открытии производства КСУ не решен). Верховный Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

В свою очередь представитель истца обратился в суд с ходатайством об обеспечении иска. Заслушав мнение сторон, Верховный Суд вынес решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства истца. Это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

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Верховный Суд также отказал в удовлетворении ходатайства представителя Президента о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответчика Службы безопасности Украины.

Еще одно ходатайство представителя ответчика - о приостановлении производства по делу до решения КСУ дела по конституционному представлению 49 народных депутатов от 8 апреля 2021 №3/133 (21) - Верховный Суд оставил без рассмотрения из-за беспочвенности и необоснованности.

Во время заседания были заслушаны объяснения представителя ответчика и третьего лица - представителя Конституционного Суда Украины - относительно предмета спора.

В судебном заседании объявлен перерыв. Рассмотрение дела будет продолжено 14 июля.

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Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого

Автор: Володимир Янченко
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Хм...А я за то чтобы вернули Тупицкого в должность только для того чтобы он провел решение КС о НЕДОПУСТИМОСТИ рынка земли без проведения РЕФЕРЕНДУМА!!! .. а там большинство судей именно и сторонники такой развязки - не хотят в дальнейшем вместе с Зебуинами попасть под трибунал за нарушение Конституции Украины !!!
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18.06.2021 00:12 Ответить
В отличие от некоторых, не особенно умных свидетелей зеленого покращення, умные и образованные люди "топят" за соблюдение бубочкой Законов и Конституции. Есть такие странные штуки, представляете? И бубочку именно для этого и избрали. У него такие непосредственные обязанности согласно Конституции Украины. Но тупым зебилам этого понять не дано.

Верховный Суд объявил перерыв до 14 июля в рассмотрении иска Тупицкого к Зеленскому - Цензор.НЕТ 1075
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18.06.2021 00:47 Ответить
Как говаривал один известный герой "Или ишак сдохнет или падишах"
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18.06.2021 00:41 Ответить
Так, к слову:- Всего за 1000 гривен (нынешняя стоимость подачи заявления в суд) можно круто попиариться подав исковое заявление в суд на президента. Претензии могут быть разные,-
от "почему мясо подорожало" до "почему кусают комары" Верховный Суд объявил перерыв до 14 июля в рассмотрении иска Тупицкого к Зеленскому - Цензор.НЕТ 2134
Тебя тут же упомянут в новостях, придут коры за интервью, покажут по ТВ .
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18.06.2021 06:50 Ответить
Прововая культура у нашего нарида на уровне детского садика,то есть недееспособные. Но хотим получить свое на халяву не вступая в борьбу за честно заработаное. Мало заработать надо еще и отстоять свое бо на него желающих от государства и кончая всякими прохендеями большеичем работающих. Совка больше нет когда барин все разруливал
Еднайтесь или сильный,отберет . Такова селявуха и тому ема рады.
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18.06.2021 07:25 Ответить
 
 