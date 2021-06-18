Тема привлечения США к процессу мирного урегулирования на Донбассе будет ключевой во время визита Зеленского в Вашингтон, - Кулеба
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Тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования в Украине будет ключевой во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.
"Мы сейчас вошли в эту стадию подготовки визита президента. Безусловно, тема дальнейшего привлечения Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования будет ключевой во время этого визита. Там будет много других важных тем, но это будет тема номер один", - сказал Кулеба
Он указал, что у него есть достаточно оснований утверждать, что Соединенные Штаты и хотят, и могут быть привлечены к процессу мирного урегулирования.
"Обратите внимание на одну деталь: откуда взялась встреча Байдена и Путина? Они поговорили именно в разгар эскалации вдоль украинской границы. Именно в этот момент президент Байден позвонил Путину и сказал ему очень четко, что то, что он делает на границе - неприемлемо, то, что он делает в Украине - неприемлемо, и что он готов рядом сесть и проговорить эту ситуацию, а также все другие противоречия, которые есть между Соединенными Штатами и РФ", - пояснил министр.
Также Кулеба отметил, что визит Зеленского в США может много изменить в плане выведения отношения Украины и США на новый уровень в сфере безопасности.
"Он может изменить много что в плане выведения наших отношений на новый уровень в сфере именно безопасности. Вы знаете, что уже по состоянию на сегодня Соединенные Штаты являются основным союзником, партнером Украины в вопросах безопасности, укрепления нашей обороны. Нам всегда есть о чем поговорить", - подчеркнул он.
Глава МИД добавил, что обсудил с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд подготовку визита Зеленского.
"И меня очень радует, что и американская сторона хочет видеть не церемониальный визит, а визит, который принесет конкретные результаты. Это полностью совпадает с нашим виденьем, и мы уже работаем над его организацией", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, президент США пригласил президента Украины посетить Белый дом в июле.
Пожалуйста, подождите...
А теперь самое интересное - Первое, что сделал Байден по прибытию в США, дал ход докладной записке своего советника по национальной безопасности Jacob Sullivan и отверг кандидатуру Matthew Rojansky на пост руководителя управления по России National Security Council (NSC). В докладной записке Салливана, Matthew Rojansky характеризовался как "стремящийся к урегулированию отношений с Россией". (с) ...Перезагрузка 2.0 !?!? ...пздц
Matthew Rojansky характеризовался как "стремящийся к урегулированию отношений с Россией".
Да вот похоже, что какраз наоборот.
1. США сдержали обещание не договариваться об Украине без Украины, - Кулеба
2. Разговор Байдена и Путина по Украине был предметным, - Кулеба
Десь на віллі в Італіях...
Лучше всех о встрече сказал государственный секретарь США Antony Blinken - "Мы сделали то, что должны. Ближайшие месяцы покажут, как это поняла Россия" .. (с) Подождем-посмотрим.
Зе, в свою очередь, может этого не пережить без помощи санитаров. Может Зе не надо никуда лететь? Может продолжить риторику угроз и намеков на шантаж в адрес нато, Германии, конгресса сша? Как продолжение, можно поугрожать Польше. Интересно, что те ответят?
без нас.........
а после и ж/д пойдут в дело