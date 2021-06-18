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Тема привлечения США к процессу мирного урегулирования на Донбассе будет ключевой во время визита Зеленского в Вашингтон, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тема привлечения США к процессу мирного урегулирования на Донбассе будет ключевой во время визита Зеленского в Вашингтон, - Кулеба

Тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования в Украине будет ключевой во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина,  об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба  в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

"Мы сейчас вошли в эту стадию подготовки визита президента. Безусловно, тема дальнейшего привлечения Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования будет ключевой во время этого визита. Там будет много других важных тем, но это будет тема номер один", - сказал Кулеба

Он указал, что у него есть достаточно оснований утверждать, что Соединенные Штаты и хотят, и могут быть привлечены к процессу мирного урегулирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не будут отменять санкции против России, - Нуланд

"Обратите внимание на одну деталь: откуда взялась встреча Байдена и Путина? Они поговорили именно в разгар эскалации вдоль украинской границы. Именно в этот момент президент Байден позвонил Путину и сказал ему очень четко, что то, что он делает на границе - неприемлемо, то, что он делает в Украине - неприемлемо, и что он готов рядом сесть и проговорить эту ситуацию, а также все другие противоречия, которые есть между Соединенными Штатами и РФ", - пояснил министр.

Также Кулеба отметил, что визит Зеленского в США может много изменить в плане выведения отношения Украины и США на новый уровень в сфере безопасности.

"Он может изменить много что в плане выведения наших отношений на новый уровень в сфере именно безопасности. Вы знаете, что уже по состоянию на сегодня Соединенные Штаты являются основным союзником, партнером Украины в вопросах безопасности, укрепления нашей обороны. Нам всегда есть о чем поговорить", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведем консультации с украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения, - Нуланд

Глава МИД добавил, что обсудил с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд подготовку визита Зеленского.

"И меня очень радует, что и американская сторона хочет видеть не церемониальный визит, а визит, который принесет конкретные результаты. Это полностью совпадает с нашим виденьем, и мы уже работаем над его организацией", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, президент США пригласил президента Украины посетить Белый дом в июле.

Также читайте: США сдержали обещание не договариваться об Украине без Украины, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Случилось что то очень серьезное. Прилетев домой, Байден закрылся в "ситуационной комнате" с десятком приближенных, даже Харрис не пригласили. Пока нет информации о чем речь. (с)
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18.06.2021 00:07
+4
Сразу по возвращении Байдена, в Европу вылетела заместитель Государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. Визит предполагает встречу с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ и членами Североатлантического совета , генеральным секретарём Европейской службы внешних действий Стефано Саннино , генеральным директором по многосторонним связям Бельгии Акселем Кенесом .

А теперь самое интересное - Первое, что сделал Байден по прибытию в США, дал ход докладной записке своего советника по национальной безопасности Jacob Sullivan и отверг кандидатуру Matthew Rojansky на пост руководителя управления по России National Security Council (NSC). В докладной записке Салливана, Matthew Rojansky характеризовался как "стремящийся к урегулированию отношений с Россией". (с) ...Перезагрузка 2.0 !?!? ...пздц
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18.06.2021 00:21
+3
нет.. просто читать умею и знаю где , и не только новости на цензоре как ты..
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18.06.2021 00:16
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Случилось что то очень серьезное. Прилетев домой, Байден закрылся в "ситуационной комнате" с десятком приближенных, даже Харрис не пригласили. Пока нет информации о чем речь. (с)
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18.06.2021 00:07 Ответить
тебе уже доложили?))
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18.06.2021 00:13 Ответить
нет.. просто читать умею и знаю где , и не только новости на цензоре как ты..
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18.06.2021 00:16 Ответить
Тема залучення США до процесу мирного врегулювання на Донбасі буде ключовою під час візиту Зеленського до Вашингтона, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4029
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18.06.2021 13:16 Ответить
Сразу по возвращении Байдена, в Европу вылетела заместитель Государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. Визит предполагает встречу с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ и членами Североатлантического совета , генеральным секретарём Европейской службы внешних действий Стефано Саннино , генеральным директором по многосторонним связям Бельгии Акселем Кенесом .

А теперь самое интересное - Первое, что сделал Байден по прибытию в США, дал ход докладной записке своего советника по национальной безопасности Jacob Sullivan и отверг кандидатуру Matthew Rojansky на пост руководителя управления по России National Security Council (NSC). В докладной записке Салливана, Matthew Rojansky характеризовался как "стремящийся к урегулированию отношений с Россией". (с) ...Перезагрузка 2.0 !?!? ...пздц
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18.06.2021 00:21 Ответить
Байден отверг кандидатуру Matthew Rojansky

Matthew Rojansky характеризовался как "стремящийся к урегулированию отношений с Россией".

Да вот похоже, что какраз наоборот.
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18.06.2021 00:56 Ответить
Червоні лінії роздивляються.
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18.06.2021 00:17 Ответить
Игорь, а пруф можно ? Для тех кто умеет читать ....
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18.06.2021 11:37 Ответить
Буде клянчити НАТУ.
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18.06.2021 00:10 Ответить
Ви все врете, у него в кто время большое азиатское турне😃
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18.06.2021 00:28 Ответить
Не поїде до Байдена?
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18.06.2021 00:34 Ответить
А Байден ему уже на коврике постелил?
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18.06.2021 00:54 Ответить
Сравните две новости и подумайте, можно ли ему верить.
1. США сдержали обещание не договариваться об Украине без Украины, - Кулеба
2. Разговор Байдена и Путина по Украине был предметным, - Кулеба
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18.06.2021 00:12 Ответить
А какая разница. Подъехал нарид к указательному камню- а там написано: зездец, без вариантов
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18.06.2021 00:30 Ответить
Напевно для фотки на каміні..
Десь на віллі в Італіях...
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18.06.2021 00:16 Ответить
ЦипЦипЦип або КисьКисьКись Землею НЕНЬКИ??
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18.06.2021 00:22 Ответить
Радует пока только одно, и то не сильно - Вопрос Украины обсуждался в обеих форматах встречи Байдена и Путина. Байден полностью игнорировал вопрос о "реализации минских соглашений", но четко заявил, что в случае попыток военного давления на Украину, ей будет оказана "необходимая помощь". (с)
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18.06.2021 00:24 Ответить
Судя по поступающим сигналам, в ближайшее время Украину ждут , попытки Германии реализовать "План Мааса-Дмитриева" на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" и согласованные усилия пророссийской "группы влияния" в окружении Зеленского по окончательному разрушению отношений между Украиной и США.

Лучше всех о встрече сказал государственный секретарь США Antony Blinken - "Мы сделали то, что должны. Ближайшие месяцы покажут, как это поняла Россия" .. (с) Подождем-посмотрим.
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18.06.2021 00:27 Ответить
Американские бизнесмены не захотят торговать с РФ?
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18.06.2021 00:32 Ответить
мысль правильная .. мол тогда снимайте полностью санкции с раши - или мы не будем рисковать...мутный этот Бидон (хотя это не он а его кукловоды) и там вазня пошла серьезная - импичмент может быть (по их плану кукловодов, и исполнять обязанности будет Камилла.., и следующий през США по их планах тоже..)
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18.06.2021 00:50 Ответить
Зе, если конечно полетит в Вашингтон, там получит инструкции. Но Зе, по большому счету будет интересовать судьба своих денег. Но ему скажут, что не о том он заботится...
Зе, в свою очередь, может этого не пережить без помощи санитаров. Может Зе не надо никуда лететь? Может продолжить риторику угроз и намеков на шантаж в адрес нато, Германии, конгресса сша? Как продолжение, можно поугрожать Польше. Интересно, что те ответят?
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18.06.2021 01:10 Ответить
ермака пригласили в Вашингтон?
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18.06.2021 06:18 Ответить
Мало к о обратил внимание на байденовское "поддерживаем... в рамках минских".... так вовсе не исключено , что вову в Штатах поставят раком их исполнять точь в точь как написано
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18.06.2021 11:35 Ответить
ПРАВИЛЬНО !!! ЧТОБЫ США ВВЕЛИ ВОЙСКА НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И УНИЧТОЖИЛИ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ СЕМЬИ !!!
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18.06.2021 11:46 Ответить
а сейчас там что ??? не надо ничего требовать всё есть как есть хотите признавайте но
без нас.........
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18.06.2021 14:41 Ответить
шо там регулировать уже давно всё на металл порезали очередь за трамвайными рельсами...
а после и ж/д пойдут в дело
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18.06.2021 15:04 Ответить
 
 