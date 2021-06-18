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Новости Политика Украины
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США на саммите Крымской платформы будут представлены на высоком уровне, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США на саммите Крымской платформы будут представлены на высоком уровне, - Нуланд

Соединенные Штаты Америки на саммите Крымской платформы в августе 2021 года будут представлены на высоком уровне.

Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в интервью "Радио Свобода", вышедшем 17 июня, передает Цензор.НЕТ.

Журналист отметил, что в августе пройдет первый саммит Крымской платформы и США предварительно подтвердили свое участие в нем. Он спросил, может ли это ускорить деоккупацию Крыма.

"Я думаю, что это очень важная инициатива со стороны украинского правительства для повышения мирового внимания к Крыму и чтобы убедиться, что этот вопрос в первых строчках международной повестки дня. И думаю, США будут представлены на форуме на высоком уровне", – ответила она.

Кто именно будет представлять страну на саммите, Нуланд не уточнила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не будут отменять санкции против России, - Нуланд

Автор: Роман Свиридович
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Байден дал куйлу список из 16 стратегических объектов США, которые не могут подвергаться кибератакам ?!? ....хм ... я не понял, а шо, остальные значить можно !?, и эти 16-ть тоже можно но очень осторожно, и в крайнем случае !?! ... пздц .. я рыдаю !!!! и это говорит США с убийцей !?!?
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18.06.2021 00:57 Ответить
Ну про убийцу Байден тогда просто сказал то, что от него хотели услышать. Не больше и не меньше. Это игра на публику. А так - Байден склонен договариваться, отмена санкций против СП-2 тому доказательство. И он очевидно уже о чём-то договорился с пуйлом. Вот о чём именно и взамен на что ? Скоро думаю узнаем.
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18.06.2021 10:58 Ответить
судя по всему договорились договариваться, не более...
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18.06.2021 14:36 Ответить
Там как налогоплатильщикам в сша будет трудно объяснить сверх бюджета трат страны на текущий год, могу предположить, что платить за банкет будут Украинцы. А как на счет построить или хотя бы привести в порядок больницы в районах на эти деньги? Но Нулад на такой расклад не согласна. Для них это как сафари, ставки и адреналин.
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18.06.2021 01:20 Ответить
капец... Америка-америка ... ПОСЛА нет в Украине от вас , и аналогично нет в посла в США от Нас !!! ни это ли называется - Разрыв дипломатических отношений на языке дипломатов !!! США на саммите Крымской платформы будут представлены на высоком уровне, - Нуланд - Цензор.НЕТ 1499
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18.06.2021 01:23 Ответить
=====Посол України в США Оксана Маркарова проведе зустріч у Державному департаменті США в середу, в день переговорів президентів США та Росії Джозефа Байдена й Володимира Путіна.
Як зазначено в розкладі на 16 червня, оприлюдненому на сайті Держдепу, Маркарова зустрінеться з в.о. помічника держсекретаря у європейських і євразійських справах Філіпом Рікером. Зустріч заплановано на 19.00 за місцевим часом.======
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18.06.2021 08:41 Ответить
---наша держава вже отримала агреман (тобто попередню згоду - Ред.) щодо того, щоб призначити колишню очільницю Міністерства фінансів Оксану Маркарову послом України в США.---
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18.06.2021 08:43 Ответить
уровень Пэтриотов нас бы устроил....
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18.06.2021 11:47 Ответить
для начала! США на саміті Кримської платформи будуть представлені на високому рівні, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6058
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18.06.2021 14:38 Ответить
 
 