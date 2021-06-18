США на саммите Крымской платформы будут представлены на высоком уровне, - Нуланд

Соединенные Штаты Америки на саммите Крымской платформы в августе 2021 года будут представлены на высоком уровне.

Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в интервью "Радио Свобода", вышедшем 17 июня, передает Цензор.НЕТ.



Журналист отметил, что в августе пройдет первый саммит Крымской платформы и США предварительно подтвердили свое участие в нем. Он спросил, может ли это ускорить деоккупацию Крыма.



"Я думаю, что это очень важная инициатива со стороны украинского правительства для повышения мирового внимания к Крыму и чтобы убедиться, что этот вопрос в первых строчках международной повестки дня. И думаю, США будут представлены на форуме на высоком уровне", – ответила она.



Кто именно будет представлять страну на саммите, Нуланд не уточнила.

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