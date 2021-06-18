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Транзит газа (301) Витренко Юрий (376)

Украина гарантированно получит деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина гарантированно получит деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит, - Витренко

Даже если Россия достроит газопровод "Северный поток-2", Украина все равно будет получать деньги по контракту. В условиях, даже если транзита не будет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель правления НАК " Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Право на власть".

По его словам, был подписан контракт с гарантией "качай или плати".

"То есть когда Украина гарантированно получает деньги за транзит, даже когда его не будет через территорию Украины. Например, если не будет транзита газа через Украину, если "Северный поток-2" будет достроен, то Украина все равно по контракту должна получать миллиарды долларов", - сказал Витренко.

Также читайте: Германия и США сделают все возможное, чтобы РФ не использовала "Северный поток - 2" для политического давления на Украину, - Маас

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Целых 2 года будет получать. Если путлер не решит, что можно бомбить Украину, потому что ценности украинский газопровод теперь для него него никакой не представляет.
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18.06.2021 01:32
+13
он дурак этот ветренко !? ии там в заЗеркалье ВСЕ такие дауны !? Украина гарантированно получит деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит, - Витренко - Цензор.НЕТ 4119
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18.06.2021 01:20
+7
Учится жить без халявных российских денег, может уже хватит на трубе сидеть, работать пора. Хотя, учитывая организационное бессилие и вороватость нашей власти, это тоже проблематично.
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18.06.2021 01:43
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он дурак этот ветренко !? ии там в заЗеркалье ВСЕ такие дауны !? Украина гарантированно получит деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит, - Витренко - Цензор.НЕТ 4119
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18.06.2021 01:20 Ответить
а шо, по фейсу не видно?
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18.06.2021 05:19 Ответить
За чем это выносить в публичное простанство, если нас это не касается вообще? Могут там сами посидеть за чашкой чая и перетереть. Нам то что до всего этого? Он что, отчитывается перед нами, как будто мы влияем как-то на его личные дела?
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18.06.2021 01:27 Ответить
Целых 2 года будет получать. Если путлер не решит, что можно бомбить Украину, потому что ценности украинский газопровод теперь для него него никакой не представляет.
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18.06.2021 01:32 Ответить
и что теперь делать?
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18.06.2021 01:33 Ответить
Учится жить без халявных российских денег, может уже хватит на трубе сидеть, работать пора. Хотя, учитывая организационное бессилие и вороватость нашей власти, это тоже проблематично.
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18.06.2021 01:43 Ответить
делать надо Я/О
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18.06.2021 01:47 Ответить
И чё? Будет Я/О, значит будут халявные деньги? Между прочим, чтобы было Я/О - нужны боольшие деньги.
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21.06.2021 21:44 Ответить
+10500%.. но неЛохам и кондитерам это трудно понять...
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18.06.2021 01:37 Ответить
А Юлям?
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18.06.2021 01:48 Ответить
Та заплатят раз,может быть и то не все,и так,частями,и святый вэчир.
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18.06.2021 09:00 Ответить
"качай или плати". думаю если остановить транзит. Газ по реверсу виртульному придет ?
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18.06.2021 02:29 Ответить
пора брать всех за бары и презиков и депутатов и таких упырей. За невыполненные обещания и высказанные вслух левые утверждения - расстреливать .
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18.06.2021 04:27 Ответить
прям как дети - верить всему, что взрослые дяди обещают... Украина гарантированно получит деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит, - Витренко - Цензор.НЕТ 5969
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18.06.2021 04:40 Ответить
В маму уже гранату кидали.Скоро и он дождётся.
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18.06.2021 04:40 Ответить
А как газ поступит в хранилища на зиму? Зеркаль сказала, что никакого реального реверса нет, Витренко об этом знает?
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18.06.2021 06:05 Ответить
Дармовщина никогда хорошо не заканчивалась.
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18.06.2021 06:28 Ответить
А что кто-то говорил о прекращении транзита по этому контракту. А вот что будет новый очень сомнительно.
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18.06.2021 06:50 Ответить
Отримає, від мертвого осла вуха або як "гарантію" рашки по Будапештському меморандуму.
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18.06.2021 06:58 Ответить
Гарантия это договор с штрафом за невыполнение который платит гарант.Покажи договор для начала.
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18.06.2021 07:38 Ответить
Договор есть, но в 24-ом он заканчивается. А следующий если и будет, то уже не на условия "Нафтогаза".
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21.06.2021 21:49 Ответить
Ясный пень. Подадут в суд. Как в прошлый раз. Расчет на получение процентов. Не все же Коболеву бабло маме переводить.
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18.06.2021 07:48 Ответить
Цей договір нагадує будапештський меморандум.
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18.06.2021 08:36 Ответить
Блажен кто верует.
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18.06.2021 08:38 Ответить
Єдине що не може не радувати. Москалі як завжди думають дупою... Як я пам'ятаю періодично особливо зимою у москалів в ГТС падає тиск. І ось цей перепад компенсувала Україна зі своїх сховищ. Але я розумію що вони могли давно це виправити. Хоча дуже сумніваюсь.. Ну і "каміння з неба" якщо іншим буде гірше.
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18.06.2021 09:26 Ответить
Какие деньги??? Об чем он говорит?? Какие контракты???
Если Россия достроит газопровод, они просто пустят газ по обходной ветке. Весь имеющийся газ!! Полностью!!! ...и...и..... тогда можно смело бомбить Украину. О каких деньгах идет речь???? Если танки будут стоять у дверей Нафтогаза?????
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18.06.2021 09:46 Ответить
Зачем сразу бомбить ? путлер просто поставит ультиматум: вода в Крым или газ в Украину...
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18.06.2021 15:27 Ответить
Не будет никаких ультиматумов.
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18.06.2021 15:33 Ответить
Що воно базіка? Дурило він, дурило...
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18.06.2021 09:51 Ответить
Неоднозначно, ведь раньше как раз Украина выиграла у Газпрома иск по контракту на покупку газа с формулой "бери или плати", когда не захотела платить за прописанный в контракте, но не нужный объем газа.
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18.06.2021 13:17 Ответить
 
 