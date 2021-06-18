Кандидат в канцлеры Германии Лашет о "Северном потоке-2": Стабильность Украины должна быть гарантирована
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Если Россия политизирует проект "Северный поток-2", то эта бизнес-идея будет недействительной. Кроме того, должна быть обеспечена стабильность Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет.
По его словам, "Северный поток-2" важен для Германии и он будет достроен в ближайшее время.
"Мы четко видим последствия "политики безопасности и энергетики" для "Северного потока-2" для наших восточноевропейских партнеров и особенно Украины. Должна быть гарантирована стабильность Украины, а ее текущее решение сориентироваться на Европу и в трансатлантическое взаимодействие должно уважаться. Если Россия политизирует проект, бизнес-идея "Северный поток-2" также будет недействительной", - сказал Лашет.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу и условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что выступает против запуска газопровода " Северный поток-2" и возможных компенсаций.
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Так і зараз знову сталося! Українці всеодно на щось ще сподіваються!? Дурні думкою багатіють, а ми - надіями, що ойропа або янки нам щось хороше дадуть і від нас нічого невимагатимуть!
Як були ми буферною територією між цівілізацією та варварами, так нас за неї і зараз тримають! Ми зона для збройного вирішення конфліктів проміж ними. Згадайте, по чиїй території туди-сюди шмигали в 1812, 1917, 1941 роках, і це тільки те що прийшло на думку! Вони просто звикли до цього, як футболісти: ніхто не піде гратися в футбол до басейну або на поле для гольфу, для футболу є футбольне поле! Так і з нами,з нашою територією, а тепер вже і з державою!
Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам! Україна понад усе!!!
И где ...?