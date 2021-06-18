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Германия (6049) Северный поток (1426) Лашет Армин (21)

Кандидат в канцлеры Германии Лашет о "Северном потоке-2": Стабильность Украины должна быть гарантирована

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кандидат в канцлеры Германии Лашет о

Если Россия политизирует проект "Северный поток-2", то эта бизнес-идея будет недействительной. Кроме того, должна быть обеспечена стабильность Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет.

По его словам, "Северный поток-2" важен для Германии и он будет достроен в ближайшее время.

"Мы четко видим последствия "политики безопасности и энергетики" для "Северного потока-2" для наших восточноевропейских партнеров и особенно Украины. Должна быть гарантирована стабильность Украины, а ее текущее решение сориентироваться на Европу и в трансатлантическое взаимодействие должно уважаться. Если Россия политизирует проект, бизнес-идея "Северный поток-2" также будет недействительной", - сказал Лашет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если РФ с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс, то для нас "Северный поток - 2" - это оружие против Украины, - Зеленский

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу и условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что выступает против запуска газопровода " Северный поток-2" и возможных компенсаций.
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Топ комментарии
+3
Ой, були вже у нас Будапештські "гарантувальники"!!! Повсиралися від одного Чуркіна в ООН, ніхто нічого не зробив для виконання "гарантій", потвори!
Так і зараз знову сталося! Українці всеодно на щось ще сподіваються!? Дурні думкою багатіють, а ми - надіями, що ойропа або янки нам щось хороше дадуть і від нас нічого невимагатимуть!

Як були ми буферною територією між цівілізацією та варварами, так нас за неї і зараз тримають! Ми зона для збройного вирішення конфліктів проміж ними. Згадайте, по чиїй території туди-сюди шмигали в 1812, 1917, 1941 роках, і це тільки те що прийшло на думку! Вони просто звикли до цього, як футболісти: ніхто не піде гратися в футбол до басейну або на поле для гольфу, для футболу є футбольне поле! Так і з нами,з нашою територією, а тепер вже і з державою!

Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам! Україна понад усе!!!
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18.06.2021 07:42
+2
Кого этот тип дурит? То он заявляет,что политизация россией "потока-2" остановит проект и тут же твёрдо заявляет,что Германия всё равно достроит его.второе.каким образом этот Лашет собирается гарантировать при действующем "протоке-2" сохранения интереса и безопасности Украине.если Германия не дала хоть какое-то оружие для самозащиты Украине???..Лошара "гонит беса" ???!!!
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18.06.2021 08:29
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Правила форума Совет форумчан
Сказали те, кто построили газопровод невзирая на санкции и уговоры. 100% о нашей стабильности заботились.
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18.06.2021 07:24 Ответить
Тоді навіщо гер Лашет писка розкриває про стабільність України? ві що дурніший за тебе. телепня?))) не розуміє що Німеччина не має думати за Україну?))) Матір Божа нагородила Україну москальськими недоумками...
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18.06.2021 08:01 Ответить
твоя расєя хіба постачає до Німеччини щось більш технологічне за "лес кругляк"?))) остальноє не до лампочкі?)))
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18.06.2021 08:17 Ответить
Расскажи, расскажи, бродяга.(С)
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18.06.2021 07:39 Ответить
Ой, були вже у нас Будапештські "гарантувальники"!!! Повсиралися від одного Чуркіна в ООН, ніхто нічого не зробив для виконання "гарантій", потвори!
Так і зараз знову сталося! Українці всеодно на щось ще сподіваються!? Дурні думкою багатіють, а ми - надіями, що ойропа або янки нам щось хороше дадуть і від нас нічого невимагатимуть!

Як були ми буферною територією між цівілізацією та варварами, так нас за неї і зараз тримають! Ми зона для збройного вирішення конфліктів проміж ними. Згадайте, по чиїй території туди-сюди шмигали в 1812, 1917, 1941 роках, і це тільки те що прийшло на думку! Вони просто звикли до цього, як футболісти: ніхто не піде гратися в футбол до басейну або на поле для гольфу, для футболу є футбольне поле! Так і з нами,з нашою територією, а тепер вже і з державою!

Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам! Україна понад усе!!!
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18.06.2021 07:42 Ответить
Жадібність-основа капіталізму.Росія немунуче буде використовувати жадібність для розхитування цілосності Європи..
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18.06.2021 07:55 Ответить
Кого этот тип дурит? То он заявляет,что политизация россией "потока-2" остановит проект и тут же твёрдо заявляет,что Германия всё равно достроит его.второе.каким образом этот Лашет собирается гарантировать при действующем "протоке-2" сохранения интереса и безопасности Украине.если Германия не дала хоть какое-то оружие для самозащиты Украине???..Лошара "гонит беса" ???!!!
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18.06.2021 08:29 Ответить
Скажет "я гарантирую это" ! Ну может подпишет ещё какой-нибудь "берлинский меморандум" )
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18.06.2021 09:51 Ответить
Безопасность и неприкосновенность границ уже гарантировали Будапештские подписанты.
И где ...?
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18.06.2021 08:39 Ответить
 
 