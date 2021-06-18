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Нетрезвый водитель не справился с управлением и влетел в деревья на Ривненщине: два человека погибли, еще трое пострадали. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Ривненской области вблизи с. Михалин произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще трое получили травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

По данным полиции, сообщение о ДТП вблизи села Михалин поступило в полицию от медиков около часа ночи 17 июня.

"Полицейские на месте происшествия установили, что 28-летний водитель автомобиля "Volkswagen Touran", местный житель, на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части, где врезался в деревья и перевернулся .

Вследствие ДТП двое пассажиров транспортного средства, 30-ти и 31-летний жители села Михалин погибли на месте. 28-летний водитель и двое других пассажиров - 43-летний и 28-летний односельчане получили ушибы лица и тела, сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи их отпустили", - сказано в сообщении.

Нетрезвый водитель не справился с управлением и влетел в деревья на Ривненщине: два человека погибли, еще трое пострадали 01

Отмечается, что результаты осмотра водителя на состояние алкогольного опьянения - 0,81 промилле.

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Следователи следственного управления открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, по части 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Нетрезвый водитель не справился с управлением и влетел в деревья на Ривненщине: два человека погибли, еще трое пострадали 02

28-летнего жителя села Михалин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Нетрезвый водитель не справился с управлением и влетел в деревья на Ривненщине: два человека погибли, еще трое пострадали 03
Нетрезвый водитель не справился с управлением и влетел в деревья на Ривненщине: два человека погибли, еще трое пострадали 04
Фото: сайт полиции
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І водій дебіл, і пасажири дебіли.
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18.06.2021 07:33 Ответить
щось таке у цьому є
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18.06.2021 07:52 Ответить
потрохи природній відбір випадково народжених дебілів робить своє діло,в безлюдному місці самі себе по тихому,чим більше таких зникне ,тим простіше нормальним людям дихатись буде!!!
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18.06.2021 10:48 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!!
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18.06.2021 11:25 Ответить
 
 