"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН
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Засуха - это скрытый глобальный кризис, который рискует стать "следующей пандемией", если страны не примут срочных мер по использованию водных и земельных ресурсов и борьбе с чрезвычайной ситуацией с климатом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112ua", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление ООН.
По меньшей мере, 1,5 миллиарда человек непосредственно пострадали от засухи в этом столетии, а экономические потери примерно за это время оцениваются в 124 миллиарда долларов. Согласно отчету, опубликованному в четверг, истинная стоимость, вероятно, будет во много раз выше, поскольку такие оценки не включают большую часть воздействия на развивающиеся страны.
"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды. Спрос будет превышать предложение в определенные периоды. Засуха - главный фактор деградации земель и снижения урожайности основных сельскохозяйственных культур", - отметила специальный представитель генерального секретаря ООН по снижению риска бедствий Мами Мизутори.
Она добавила, что проблема засухи в настоящее время настолько широко распространена, что к концу столения практически все страны в той или иной форме столкнутся с этой проблемой.
Засухи, которые наблюдаются в странах Европы в последние годы, являются самыми экстремальными за более чем 2000 лет.
Пожалуйста, подождите...
Чем теплее на Земле тем больше испаряется воды в океанах, чем больше испаряется тем больше влаги в атмосфере, чем больше влаги в атмосфере тем больше осадков выпадает
Раніше було все просто - з району Ісландії хмари йшли у бік Астрахані та поливали землю дощем.
В цьому році дощі приходять з різних боків та в незрозумілий час.
Мапа воздушних потоків змінюється і на якому варіанті все стабілізується зовсім не зрозуміло.
Може на місці наших родючих черноземів виникнути пустеля за 10-20 років. Може станемо
як Єгипет - Дніпро, 10-15 км по обидва боки - земля, а далі - кам'яниста пустеля...
Менше лупиться треба, то і засух не буде!
смешно же.
б*же, ну не позорьтесь, ну если бы у нас были цены норм. на то шо из членоземов прорастает, то мона и гордиться было б.(ы)
а то - скорбим шо на черноземах был голод, потом сремся шоб приехал мистер Йенс и тут сажал олига, то есть картошку и продавал себе в Нидерланды, а тут платил налоги шоб пенсионисты могли покупать картоху по 2 евро за 200 грамм. - шо тут плохого то?(Алло, Ротшильд, у меня чип барахлит, чет в цыфрах ошибаюсь - где вы видел такую картоху дешевую то? Аллооо?)
Участь у нас незавидная. Поэтому евреи и грабят нещадно, как старуха в постели - в последний раз))
Засуха - это ОТКРЫТЫЙ глобальный волновой процесс, который рискует стать "следующей пандемией", если страны не примут срочных мер по подавлению паразитных колебаний. Ваша экономия ничего не даст ..В КОТОРЫЙ РАЗ!!!!
Ну *****, ну учите же наконец то электродинамику. Вы можете ее хотя бы пролистать????
Для цього вчені порівняли супутникові датчики. Ця система збору даних дозволяє "точно оцінити швидкість нагріву світового океану", наголошується в дослідженні.
Також дослідники заявили, що "природне" зрушення в Тихому океані від прохолодної фази до теплої могло зіграти одну з ключових ролей в посиленні світового енергетичного дисбалансу. Дослідження показало, що якщо швидкість поглинання тепла не сповільниться, слід очікувати ще більших змін клімату. "Тенденції, які ми виявили, в певному сенсі були досить тривожними", - заявив автор дослідження і дослідник NASA Норман Леб.
Не. не последствия видят. Но причину до сих пор не понимают.....или не хотят понять.
Ни один из идиотов-камминтаторов не смог понять смысла статьи.
Так на дворі вже 21 рік ...
С такой аграрно-лесной политикой Украине таки грозят засухи, а чернозём превращается в химизованную пыль.