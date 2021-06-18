"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН

Засуха - это скрытый глобальный кризис, который рискует стать "следующей пандемией", если страны не примут срочных мер по использованию водных и земельных ресурсов и борьбе с чрезвычайной ситуацией с климатом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112ua", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление ООН.

По меньшей мере, 1,5 миллиарда человек непосредственно пострадали от засухи в этом столетии, а экономические потери примерно за это время оцениваются в 124 миллиарда долларов. Согласно отчету, опубликованному в четверг, истинная стоимость, вероятно, будет во много раз выше, поскольку такие оценки не включают большую часть воздействия на развивающиеся страны.

"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды. Спрос будет превышать предложение в определенные периоды. Засуха - главный фактор деградации земель и снижения урожайности основных сельскохозяйственных культур", - отметила специальный представитель генерального секретаря ООН по снижению риска бедствий Мами Мизутори.

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Она добавила, что проблема засухи в настоящее время настолько широко распространена, что к концу столения практически все страны в той или иной форме столкнутся с этой проблемой.

Засухи, которые наблюдаются в странах Европы в последние годы, являются самыми экстремальными за более чем 2000 лет.