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отравление (1572) Харьков (6549) ГСЧС (4490)

Массовое отравление в Харькове: число госпитализированных увеличилось до 45 человек, 17 из них - дети, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Массовое отравление в Харькове: число госпитализированных увеличилось до 45 человек, 17 из них - дети, - ГСЧС

17 июня в. Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек, из них 17 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, пациенты употребляли пищу из сети ресторанов.

В настоящее время проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по информации Харьковского областного лабораторного центра по состоянию на 12:00 четверга, 17 июня, в двух городских больницах находилось 25 человек (в том числе 6 детей) с предварительным диагнозом гастроэнтероколит средней степени тяжести.

"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра.

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Позже в Харьковском горсовете сообщили, что количество обратившихся к медикам с пищевым отравлением людей увеличилось до 34 человек.

По факту отравления людей полиция открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.
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Сепари отруєли харківську вату...))...
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18.06.2021 08:02 Ответить
Болеете?
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18.06.2021 08:13 Ответить
Что за заведение?
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18.06.2021 08:07 Ответить
Якитория , на Квитки-Основьяненко
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18.06.2021 08:35 Ответить
Угу)))

"По факту отравления людей полиция открыто уголовное производство"?!
Насмешили. И шо??? Хоть одна падла отравившая людей, за последние 10 лет, как убили санитарную службу и наш "бизнес", особенно пищевой, стал бесконтрольным, типа делай что хочу, хоть одна падла понесла уголовное наказание???? Вот только не надо здесь про смешные штрафы, для них это ничто, я спрашиваю за реальную уголовную ответственность за смерти от ботулизма, сальмонелёза, и за нанесенный вред здоровью у выживших, возмещение морального вреда. Назовите фамилию хоть одного понесшего заслуженное наказание??????
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18.06.2021 08:12 Ответить
Люди должны знать своих героев Масове отруєння в Харкові: кількість госпіталізованих збільшилася до 45 осіб, 17 із них - діти, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1249
'массовое отравление произошло сегодня в «Якитории» на ул. Квитки Основьяненко
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18.06.2021 09:53 Ответить
 
 