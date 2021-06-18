Массовое отравление в Харькове: число госпитализированных увеличилось до 45 человек, 17 из них - дети, - ГСЧС

17 июня в. Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек, из них 17 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, пациенты употребляли пищу из сети ресторанов.

В настоящее время проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по информации Харьковского областного лабораторного центра по состоянию на 12:00 четверга, 17 июня, в двух городских больницах находилось 25 человек (в том числе 6 детей) с предварительным диагнозом гастроэнтероколит средней степени тяжести.

"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра.

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Позже в Харьковском горсовете сообщили, что количество обратившихся к медикам с пищевым отравлением людей увеличилось до 34 человек.

По факту отравления людей полиция открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.