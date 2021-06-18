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Госдума (1252) путин (29870) сборная по футболу (284) футбол (3539) фанаты (437)

"МИД России может подать в суд против Украины за оскорбление Путина", - Госдума РФ

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала поведение фанатов сборной Украины, которые во время матча чемпионата Европы-2020 с Северной Македонией с трибуны начали оскорблять президента РФ Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Оскорблять любого человека, кем бы он ни был, нельзя. Это показывает уровень культуры и образования этих фанатов. Можно выразить свое мнение другими словами. Любые такие оскорбления должны серьезно наказываться в любой стране. Наш МИД может подать в суд иск за оскорбление личности и достоинства нашего президента. Это так просто оставлять нельзя. Также допустимо будет выразить дипломатическую ноту протеста не только Украине, но и стране проведения этого матча - Румынии", - сказала Журова в интервью Sport24.

Ранее российский футбольный союз потребовал от УЕФА запретить украинцам кричать "Путин - х#йло".

Напомним, 6 июня перед стартом европейского первенства президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский футбольный союз требует от УЕФА запретить украинцам кричать "Путин - х#йло"

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евро-2020: Сборная Украины обыграла Северную Македонию

11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.
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Топ комментарии
+116
Обьясните этой дуре...что это не оскорбление...это констатация факта..
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18.06.2021 08:23
+65
Россиян дико бесит, доводя до истерики, что им нечем на это ответить. Если они начнут кричять "Зеля - *****", то им ответят "Во-истину *****" и более ничего.
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18.06.2021 08:42
+47
Убивать, совать свою соску в дела других стран- это хорошо. Вопить со всяческих ресурсов, на минуточку- международных, оскорбления всем без разбору, озвучивать гнусные фейки на государственных телеканалах- ваще класс. Это можно- свое не воняет... Вылезет затем чмо, и давай "о культуре" брехочесить...
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18.06.2021 08:27
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как они опрелят что это именно украинкие болельщики? ни доказательств, ничего. Одни предположения(с)
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18.06.2021 09:27 Ответить
нужно законодательно закрепить "путинхуйло" как обозначение плохого человека и добавить в словарь....... особенности национального диалекта..... сэляви ватники......
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18.06.2021 08:49 Ответить
Це і є слово слобожанського діалекту дружно підхоплене всіма етнічними групами.
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18.06.2021 16:17 Ответить
Ху%ло образилось? Хм.
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18.06.2021 08:50 Ответить
Так ***** же не оскорбление,вы кого угодно спросите,все вам ответят,что ***** это Путин
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18.06.2021 08:52 Ответить
Это наше дело как этого урода называть.

Свиней, которые проживают между Украиной и Китаем, это не касается.
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18.06.2021 08:53 Ответить
"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 7736"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 1124 "МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 3176
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18.06.2021 08:56 Ответить
як не крути!
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18.06.2021 11:01 Ответить
Цікаво як пояснити англомовній людині що означає Ху%ло. Penis men...
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18.06.2021 08:54 Ответить
dickman
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18.06.2021 08:56 Ответить
***** pleshivi
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18.06.2021 09:11 Ответить
Дікхед
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18.06.2021 09:29 Ответить
Это официальный футбольный лозунг, это другое !!!!
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18.06.2021 08:54 Ответить
А що його в сраку цілувати за анексію Криму і війну на Донбасі? Сам напросився.
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18.06.2021 08:55 Ответить
тю, та це ж повний офіційний лозунг української збірної -
"Слава Україні - Героям Слава!
путін хvйло!
Ла Ла Ла Ла Ла Ла!"
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18.06.2021 08:57 Ответить
Да поздно уже, когда "Путин-*****" стало международным мемом. "МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 351
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18.06.2021 08:57 Ответить
я чомусь думаю так що на кацапії залишились нормальні журналісти але вони відкрито не можуть так сказати чи написати про недофюрера-карлика а от типа ми звинувачуємо Україну в тому що у нас путін-ху..ло а далі народ і сам розбереться хто є хто. Але більшої реклами годі і придумати, при чому на весь світ. Мені особливо подобається ця опера ( пісня за царя),у виконанні японських дівчат. Це щось неперевершене та вже стало класикою
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18.06.2021 08:58 Ответить
Пфф, ха! Этой мразине плешивой, еще полагается не такое слышать. Офигеть, он убивает наших людей, и его нельзя оскорблять. Совсем очешуели мокшане. Пусть потураев им скажет, что и мокшан полезно убивать ради удобрений)
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18.06.2021 09:00 Ответить
Сразу в Гаагу с доказательствами об обратном "МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 2259
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18.06.2021 09:00 Ответить
Докази, надані міжнародному суду стороною звинувачення:
- Мы категорически не согласны с тем, что Путин - *****. Ну какое же он *****? ***** - это не он. Он ну никак не может быть *****м. Это биндеравцы придумали, что Путин - *****. А на самом деле он никакое не *****.
"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 695 "МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 8495
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18.06.2021 10:33 Ответить
Після ранкової молитви треба обов'зково 10 разів повторити:
" путін *****! Воїстину *****!" Це не гріх, Господь простить! "МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 4798
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18.06.2021 13:52 Ответить
"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 790"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 5954"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 4657 "МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 370
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18.06.2021 09:03 Ответить
Обнулившийся ***** практикует в РФ возрождение политеса, т.е. обращения с ним как с царствующей особой. Скоро уже дойдет до закрепления за ним титулов, подобных северокорейским: «блистательный лидер глубинного народа», «гений среди гениев» или «солнце путинистического будущего». Что там говорить, если выезд в Женеву «обнуленца» напоминает по своему антуражу встречи Трампа с подобным изгоем - северокорейским тоталитарным товарищем Ким Чен Ыном, в условно ядерной стране где тоже назревает смута. При нем Россия превращена в карательное государство, топчущее права человека, не говоря уже об агрессивной террористической деятельности за пределами ее территории. Путинский режим один из главных источников международной напряженности и политической нестабильности в современном мире. На его совести разрушение территориальной целостности ряда государств постсоветского пространства, вмешательство в избирательные процессы в разных точках мира, рассеивание спор наемников в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, постоянная подрывная и диверсионная работа против ЕС, что подтверждается бесконечными шпионскими скандалами. Эти же шакалы инициировали кибервойну. Когда у Путина спрашивают о хакерах ГРУ: что-то с памятью у него стало, и он сам, признавая развитие старческого слабоумия, делает круглые глаза, имитируя непонимание. Меж тем широко известно о том, что Россия, наряду с Китаем, входит в число основных стран, милитаризирующих киберпространство. Из свежего стало известно, что РФ планирует передает Ирану спутниковую технологию, которая позволит Ирану и его proxy, таким как «Хезболла» или йеменские хуситы, отслеживать и наносить удары по военным целям США на Ближнем Востоке.
В целом, очевидно, что путинская Россия - рудимент «холодной войны», своеобразная реплика советской «империи зла», противопоставляющая себя цивилизованном миру. Американское руководство со времен Рейгана очень хорошо владеет невоенным инструментарием усмирения подобных режимов-париев. Женевская встреча 16 июня положит начало нового этапа противодействия США и стран-партнеров российской угрозе, относящейся к числу основных с точки зрения Пентагона. Это своего рода приготовление жаркого из Путина по-женевски. «Обнуленец» прибудет на переговоры ослабленным, ведь в рукавах у него нет козырей. На шантаж с «гиперзвуковым оружием» и РК «Авангард» никто не поверил, и он остался лишь в анналах российской пропаганды. Бюджет страны-бензоколонки был в 2020 году подорван падением цен на нефть, ведь только на нефтяном обвале РФ доходы казны похудели на 10-15%.
Международный образ Кремля вообще остался без живого места, ведь расправа над Навальным, военная истерия, созданная Шойгу на границах Украины, и бушующие несколько месяцев шпионские скандалы рельефно показали истинную личину путинистов. Жалко выглядит и сам Путин с негативным рейтингом, ведь народу уже надоело для проформы ходить на выборы и референдумы на пеньках. Холодильник побеждает промывку мозгов со стороны черноротых соловьева, скабеевой, симоньян и прочей информационной дряни. В умах людей зарождаются мысли о том, что будет после путинизма, как воссоздавать страну. Джо Байдену не удалось привести Путина к сознанию, ведь этому болтуну все бы разговоры разговаривать ни о чем и нести чушь. Он намертво, как клещ, вцепился в кресло, ведь очень боится международного трибунала за свои преступления. Однако, ответственности ему не избежать и гамбургский счет грядет. Путин понимает, что если СССР проиграл США «холодную войну» и распался, то его коррупционный террористический режим ждет такая же плачевная участь, и он будет максимально тянуть резину с целью самосохранения. Это очень опасно, ведь он задействует все новые инструменты хаотизации. Лидеру США было важно дать понять кремлевцам, что это будет для них иметь фатальные последствия. Байден и передал ему несколько полезных идей. Россия должна осознать свое место в мире и перестать заниматься деструктивной деятельностью, путинскому режиму необходимо вернутся в поле действия международных правовых норм, иначе для нее будут разрушительные последствия. Также, если российские спецслужбы не остановят свой кибертеррор, то при нарушении «базовых норм», установленных в США, будет очень жесткий ответ. Пока не военный, но как знать.
Путин смешон, когда пытается сравнивать бесчеловечные расправы российских силовиков с протестным движением в России и действиями американских властей при штурме Капитолия. Одно дело, когда откормленный путинский силовик страшится удара пустого пластикового стаканчика, а совсем иное, когда провокаторы, поддерживаемые ГРУ, варварски штурмуют здание американского парламента.
По словам Байдена, Путин не желает новой «холодной войны», и видимо у него банально уже нет ресурсов для ведения чего-то подобного на глобальном уровне. Тем более, что Белый дом провозгласил принципиальный курс на сдерживание Кремля в духе Рейгана, если путинцы не перестанут нарушать международную стабильность и будут продолжать сеять хаос в различных точках мира. Что характерно Путин признает: Россия боится подтаскивать военную технику к границе с США, но при этом постоянно давит на страны Европы, испытывая терпение генералов НАТО.
Разговоров о разделе мира и «красных линиях» с Путиным не было, что для него весьма и весьма унизительно. У путинской России не тот статус в международных отношениях, чтобы обсуждать с ней такие проблемы. По этой причине для мамы 9-летней девочки он разъяснил единственный итоговый документ встречи в Женеве на полстранички - Совместное заявление о стратегической стабильности. Путин обрисовал, как прекрасен этот мир, и страшное оружие нужно ограничивать, необходима защита окружающей среды, чистые реки и моря, важно чтобы не было засухи. Вот такой брадобрей. Прямо престарелое «дитя цветов».
Но если судить по выступлению Путина, то он никак не может отойти от темы революции достоинства в Украине в 2013 -2014 годах, это его экзистенциальный страх, ведь в отличие от Януковича ему бежать некуда. Велика Россия, а отступать «обнуленцу» некуда. Мучает его интерес Украины ко вступлению в НАТО, затронутый мазком. Особенно в свете понимания в Вашингтоне необходимости выдавливать российских милитаристов из Арктики, куда они сейчас ведут активную экспансию.
Важно отметить, что Путин готов слить иранцев, чтобы задобрить США, и вероятно скоро следует ожидать тегеранский привет российским предателям в Сирии. Кроме того, Женева вскрыла глубокое разочарование клики Шойгу и других силовиков от действий Путина. Он хочет дожить свой век в спокойной атмосфере и даже возможно насладится возможностями своих элитных активов в странах Запада. Судьба детей также волнует его, ведь они предпочли заграничную жизнь, загниванию на постылой родине. Путин понял о недоверии к нему, и осознал необходимость хотя бы имитировать перемены ради самосохранения.
Есть план кадровых чисток в силовом блоке и удаление из него наиболее токсичных ястребов. Кого на пенсию, кого на тот свет. Для покрытия социалки, во избежание народной революции, путинцы делают ставку на группировку чиновников, которая займется урезанием бюджета силовиков. Из этого следует риск восстания ГРУ против Путина, и обострения ситуации в горячих точках, созданных россиянами.
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18.06.2021 09:03 Ответить
Чудовий аналітичний огляд! Просто супер! "МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 6409
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18.06.2021 13:59 Ответить
Красавцы болельщики!! Респект за кричалку!!! Путин Х..уйло!!!!!!!!!! Слава Украине!!!
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18.06.2021 09:04 Ответить
Как классно кремлевские дуремары раздули истерику, теперь каждый румын знает из прессы, что "ПУТИН - *****"!
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18.06.2021 09:09 Ответить
Требую открытого процесса с показом аудио и видео доказательств, в Прайм тайм по всем каналам Раши.
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18.06.2021 09:09 Ответить
какая будет формулировка иска? какие улики?
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18.06.2021 09:09 Ответить
спортлото и лига сексуальных меньшинств ждут
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18.06.2021 09:09 Ответить
В басманный районный? да подавайте хоть до усрачки.

Оскорблять любого человека, кем бы он ни был, нельзя.

лол, так это *****, какой человек епта, ***** оно и в африке *****, и чмырить его для любого нормального человека является правым делом.

Да и опять же ... за правду в суд на подают.
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18.06.2021 09:10 Ответить
Відповідь: Путин-***** .........
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18.06.2021 09:13 Ответить
В последнее время кацапня цепляется ко всему украинскому как голодная шмара к клиенту в подворотне.
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18.06.2021 09:20 Ответить
Тобто ввху-вбивця, а не х@йло!
москаль туп і алогічєн, пслвц і пгврк замєняют моск.
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18.06.2021 09:20 Ответить
там большую часть думы рф надо пересажать вначале, хотя бы того же жирика и ко. По этим же претензиям.
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18.06.2021 09:25 Ответить
в отличие от этих болельщиков нарушеители известны всему миру поименно.
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18.06.2021 09:37 Ответить
Где доказательства?(с)
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18.06.2021 09:26 Ответить
оскорбление достоинства? какое достоинство, если прихлебатели этого хйла разрушили дом моих родственников.
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18.06.2021 09:29 Ответить
достоинство гопника из подворотни?
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18.06.2021 09:29 Ответить
Так нас там нет! это всё местные!!))
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18.06.2021 09:29 Ответить
А песню можно и в нотном магазине купить!
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18.06.2021 12:10 Ответить
эта песня уже признана культурным наследием ЮНЕСКО
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18.06.2021 09:29 Ответить
З кацапами ....

.."МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 9632....
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18.06.2021 09:41 Ответить
це не образа людини, а "оціночне судження"! ХАХАХАХАХААХ
і взагалі хай доведуть, що пукін - людина і кричалка - це образа.
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18.06.2021 09:44 Ответить
Не понимаю, если оно Х у й ло , то чего они возмущаются? Х у й ло есть Х у й ло
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18.06.2021 09:48 Ответить
Надо кричать - Путин убийца! Путин убийца
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18.06.2021 09:50 Ответить
Пусть подают в суд на весь Украинский Народ, у нас в первом классе знают дети, что путин - х@йло.
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18.06.2021 10:11 Ответить
"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 3455
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18.06.2021 10:19 Ответить
Если запретят говорить ***** то не беда, ведь путин **** говорить не запретили, а потом и членосос, и……….., ******** пыль глотать запрещалка не выросла
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18.06.2021 10:20 Ответить
Ну от тепер і МЗС паРаші долучилося. "МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 8844
Ще дві новини з останніх на цю ж тему на Цензорі:
- Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!"
- Российский футбольный союз требует от УЕФА запретить украинцам кричать "Путин - х#йло"
Очевидно, наші фанати попали в "десятку" - у кацапів яскраво палає і гучно вибухає...

"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 3510
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18.06.2021 10:22 Ответить
"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 4757
"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 3665
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18.06.2021 10:24 Ответить
Ага! Только набрать в рот говна и плюнуть в сторону Украины вы можете, а не в суд подать! Х@ло на всю жизнеописании останется Х@йлом! И вы все вместе с ним тоже.😂😂😂
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18.06.2021 10:23 Ответить
А поцеловать в сраку Гос-дура не хочет???
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18.06.2021 10:24 Ответить
дипломатическую ноту протеста не только Украине, но и стране проведения этого матча - Румынии А хуху не хохо
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18.06.2021 10:26 Ответить
"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 6807
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18.06.2021 10:39 Ответить
Как можно подать в суд на народную песню? Это как подать в суд на солнце или луну. Суд будет рАсейский или северокорейский?
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18.06.2021 10:53 Ответить
Можно! ***** до "*****" сантиметров 20 не хватает, через суд можно навязать "клитор"! =)
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18.06.2021 11:04 Ответить
Перспекитвній молоді видніше ху із ху?
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18.06.2021 11:51 Ответить
В суде:
Обвинитель:
- Ваша честь, может ли защита назвать потерпевшего Путина ******?
- Hет, до вынесения вердикта по этому делу я не разрешаю защите назвать Путина ******!
Адвокат:
- Хорошо, я не буду называть Путина ******, но только до вынесения вердикта по этому делу!
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18.06.2021 12:08 Ответить
Так путин же *****! Все знают, какие ноты протеста! Даже мид рф признал , что их путин *****! Верной дорогой идем пановэ Украинцы!!!!
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18.06.2021 12:16 Ответить
"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 9694 "МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 9615
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18.06.2021 12:23 Ответить
Шо такое путин и почему его нельзя оскорблять? Путин - @уйло - и это факт, а Журова - ************.
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18.06.2021 13:06 Ответить
Во позору то будет.
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18.06.2021 13:51 Ответить
в российско истории біл такой персонаж -Гришка Распутин (н.ф Новых), яркий персонаж для сатиры. Царица через губернаторов запретила прессе упоминать о Гришке в дурном тоне. Газеты,нарушившие предписание, нещадно закрывались и штрафовались. Но газетчики народ битый-начали публиковать информацию без указания имени. -"вчера жилец квартиры № 8 по ул.Литейной приехал на машине с толпой женщин, весь вечер что праздновали, жилец дрался, выбегал из квартиры. бегал по лестницам, а потом все поехали в ресторан где окончилось дракой с цыганами их хора." И никто не может сказать, что это был Гришка. Но это 20 век, а шас 21. Так что -терпи Володя.
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18.06.2021 14:02 Ответить
Так то человека нельзя оскорблять.
А ***** можно.
И нужно.
Его совершенно невозможно не оскорблять.
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18.06.2021 14:57 Ответить
Я уверен на 100%, по российской традиции, буквально на 2-3 день после ухода Путина от власти, его буду все называть в России последними гораздо более оскорбительными словами и преследовать его сторонников, которые сказочным образом куда-то вдруг исчезнут, оставив после себя "жертв режима".
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18.06.2021 15:03 Ответить
Я уверен на 100%, по российской традиции, буквально на 2-3 день после ухода Путина от власти, его будут все называть в России последними гораздо более оскорбительными словами и преследовать его сторонников, которые сказочным образом куда-то вдруг исчезнут, оставив после себя "жертв путинского режима"..
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18.06.2021 15:05 Ответить
На паРаше обитает от 8000 до 16000 всяких разных путиных. Официальные подсчёты. Почему кремлёвские гниды решили что "х@йлом" весь мир называет именно кремлёвскую крысу? А может наши фаны дразнили какого-нибудь тамбовского алкаша - эксгибициониста путина? Или мацковского наркомана - педофила путина? Почему 16000 "пукиных" не возмущаются, а одно из этой отстойной кодлы обиделось, сопли распустило?
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18.06.2021 15:40 Ответить
не пуйло ? а хто воно?


"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 7362

"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 4442
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18.06.2021 18:43 Ответить
надо уважить если обижается, тогда пусть будет -********
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18.06.2021 22:34 Ответить
Вердикт суда - путин ***** ! Подавайте аппеляцию.
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18.06.2021 18:53 Ответить
Якщо може, нехай подає. Дуже хотів би ЦЬОГОсуду, готовий, навіть скинутись на штраф , який уффафа присудить нам заоприлюднення справжнього імені їхнього,себто рашистських, прєпіздєнта.
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18.06.2021 19:13 Ответить
Царя обоссали...
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18.06.2021 22:12 Ответить
- На вид больше шестидесяти никак не дашь. Небось в Третьем Кольце одними витаминчиками питаетесь.
- В Третьем Кольце, - заметила, подойдя, Пропаганда Парамоновна, - трудящиеся питаются исключительно вторичным продуктом.
- Ну да, да, конечно, - поспешила согласиться с ней регистраторша. - Конечно, вторичным. Но у них он, я слышала, витаминизирован.
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18.06.2021 22:40 Ответить
МИД рф може разом із своїми громадянами колективно відсо//ти.
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18.06.2021 22:48 Ответить
Наш МИД может подать в суд иск за оскорбление личности и достоинства нашего президента. Это так просто оставлять нельзя. Также допустимо будет выразить дипломатическую ноту протеста не только Украине, но и стране проведения этого матча - Румынии", - сказала Журова в интервью Sport24. Источник: https://censor.net/ru/n3272176

"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 4451
"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 3899
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18.06.2021 23:37 Ответить
Молодці фанати, так тримати "МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ - Цензор.НЕТ 7157
Хай вся Кремляндія знає що про неї думає Україна, бо президент це обличя держави ))
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18.06.2021 23:40 Ответить
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