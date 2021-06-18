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ДТП (7438) Киев (24545)

Пожилая женщина пыталась перебежать восьмиполосную дорогу в Киеве и погибла. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На бульваре Дружбы народов в Киеве, который состоит из восьми полос для движения транспорта произошло смертельное ДТП. Авто сбило пожилую женщину, которая пыталась перебежать дорогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают столичные паблики в соцсетях.

"Смертельное ДТП произошло недавно на бульваре Дружбы Народов. Здесь, на промежутке дороги между станцией метро Дружбы Народов и "Новусом", пожилая женщина пыталась перебежать дорогу и попала под автомобиль Mitsubishi ( AA7767KH). К сожалению, авария оказалась смертельной - женщина погибла мгновенно", - говорится в сообщении паблика "Киев.Оперативный" в Facebook.

 А по информации dtp.kiev.ua, женщина перебегала дорогу вблизи подземного пешеходного перехода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетрезвый водитель не справился с управлением и влетел в деревья на Ривненщине: два человека погибли, еще трое пострадали. ФОТОрепортаж

"Mitsubishi насмерть сбил женщину, которая перебегала 8 полос вблизи подземного перехода", - сказано в сообщении.

Пожилая женщина пыталась перебежать восьмиполосную дорогу в Киеве и погибла 01
Пожилая женщина пыталась перебежать восьмиполосную дорогу в Киеве и погибла 02
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Топ комментарии
+26
и главное номера и машину - тупо опубликовали - человек шо, виновен шо поседеет теперь шо старая мразь недопетляла к переходу, а возомнила себя нигером, который обосрал Гитлера, победив всех "арийцев" и прочих на олимпиаде 36-того?
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18.06.2021 08:56
+17
Премию Дарвина ей!!!
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18.06.2021 08:52
+11
Там через 100 метров подземный переход…..
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18.06.2021 08:53
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Премию Дарвина ей!!!
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18.06.2021 08:52 Ответить
вже!
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18.06.2021 08:53 Ответить
думала , що вона ще "камсамолка" Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 8917
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18.06.2021 09:00 Ответить
Судя по возрасту - она пионерка
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18.06.2021 11:47 Ответить
Пожилой женщине? У нее вполне дети могут быть, тогда премия не положена.
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18.06.2021 09:22 Ответить
Там через 100 метров подземный переход…..
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18.06.2021 08:53 Ответить
Так навіть міські безпритульні тварини по переходу переходять. Бо керуються чисто інстинктами самозбереження... А тут?!
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18.06.2021 09:14 Ответить
Они везде так перебегают, чем думают непонятно
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18.06.2021 08:53 Ответить
поздновато естественный отбор сработал, наверняка уже успела дать потомство
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18.06.2021 08:57 Ответить
там же забор! Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 6615
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18.06.2021 15:14 Ответить
и главное номера и машину - тупо опубликовали - человек шо, виновен шо поседеет теперь шо старая мразь недопетляла к переходу, а возомнила себя нигером, который обосрал Гитлера, победив всех "арийцев" и прочих на олимпиаде 36-того?
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18.06.2021 08:56 Ответить
Хуже того, он ещё и сядет из-за неё.
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18.06.2021 09:07 Ответить
нет. ибо розголос.
как было напр. недавно шо мужик стрелял в бандитов, или шо молчел отбивался от других молчелов с ножом
а в случаях остальных - 99%, таки да - за*бутся бегать по судам и получат славаАллаху, или кому там, адвокату, свои 5 лет условно или вообще заедут туда где надо знать специф. мемы и лулзы не дадут хавать.
ну реально - что за бред то - старая кочерга бросилась, а человек ехал домой себе и тут - бегай по судам
Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 5203
и кстати, а если он пьян был - это что - и как влияет на то шо дура ему бросилась под колеса то? риторичное, ибо я не юрист как Антиколорадос
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18.06.2021 09:21 Ответить
Не сядет, но по судам потягают и ремонт машины за свой счет
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18.06.2021 09:21 Ответить
Может и сесть если скорость привысил
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18.06.2021 09:34 Ответить
Превышение скорости можно доказать только при использовании приборов. Длина тормозного следа - косвенный признак зависящий от многих факторов (состояния дороги, протектора, давления в шине и даже производителя шины). Рассматриваться будет причина приведшая к ДТП, а причиной было именно нарушение со стороны бабки. Двигайся видитель с меньшей скоростью это не исключило бы ДТП (хотя и снизило бы его вероятность)
Но не исключило - это важно! А вот если бы бабка не перебегала, то ДТП 100% бы не было!!!
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18.06.2021 09:43 Ответить
Если там есть камеры, то скорость легко определяется экспертизой...
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18.06.2021 09:55 Ответить
Не легко! Давайте вспомним экспертизы скорости по камерам по всем известной Зайцевой. Одна экспертиза одну скорость дала другая другую (так конечно все равно превышение, но сам факт, как определяется скорость по камерам)
Кроме того, как я уже сказал, причина ДТП не нарушение скорости, а нарушений перехода проезжей части бабкой
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18.06.2021 10:09 Ответить
и кстати, ну интересно просто - если привысил/пьян и если одно или другое - что решеет судья в таком случае?
по умолчанию он бы спокойно домой доехал.
вот реально. я бы просто отпускал и более того - за ремонт пусть платят родачки, плюс то шо обосрался когда никого не трогаешь и вот те размазня.
интересно бы узнать как в Уэльсе например это обстоит. может если пьян то условка - но за что? а если пьян и превысил, то штраф. а ремонт на кого тогда? Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 6429
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18.06.2021 09:45 Ответить
может она вообще самоубийством жизнь кончала
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18.06.2021 09:36 Ответить
Тогда проще было на рельсы лечь, или из окна многоэтажки сигануть. Шансов на успех больше.
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18.06.2021 11:11 Ответить
За Зеленского голосовала или за Бойко
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18.06.2021 08:57 Ответить
мужик, ну зачем тут это?
получается шо раздавил дуру - "порохобол"? или поп, но правильного митрополиата?
как там в Хайфе погодка то? Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 5824 (завидует)
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18.06.2021 09:22 Ответить
за земляка топит. Небось сам бабла накрал и свалил. Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 4710
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18.06.2021 10:07 Ответить
Вот так жила жила,аж пожилой стала,а опыта не набралась,не успела.
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18.06.2021 09:00 Ответить
Просто перестала читати газету "Правда" і "Комсомольская правда" Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 3155
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18.06.2021 09:01 Ответить
Зато теперь точно знает,что так игнорировать ПДД нельзя и больше не будет.
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18.06.2021 09:08 Ответить
може їй пенсії не вистачало чи сама залишилась - всяке може бути ...
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18.06.2021 11:04 Ответить
Сходила за хлебушком.
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18.06.2021 09:09 Ответить
Водія мітсубіші шкода. Ні за що ні про що. Машину в ремонт. Ще і по судам тепер потягають...
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18.06.2021 09:10 Ответить
Я так понимаю, что про деменцию никто из писунов не слышал.

Хотя конечно это не исключает того, что может бабка просто идиоткой была.
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18.06.2021 09:17 Ответить
нет, эйнштейновкой - бежать по восьмиполоске с думой Чайковского - Ай, весь мир - тупо кретины, а мне внучку надо послезавтра вести в сад... ой, астанавитесь, мущина, я же вам фабрику Иллича стоила....
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18.06.2021 09:24 Ответить
Ну может она просто из села приехала. Не обязательно она киевлянка была.
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18.06.2021 09:49 Ответить
слушай.те
сидите на пособии - сидите
ну зачем свои умозлоключения сюда писсать, таки да?
и кстати - может у нее муж помирал и она несла таблетки, если на то пошло - че, тока с села типо дурачки шо не знают где переход?
ну тогда сорри, вы научился там где светофор и шо его не надо камнем бить шоп переключился? это цивилизация,
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18.06.2021 10:25 Ответить
Успела
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18.06.2021 09:18 Ответить
Когда я собирался перебегать проспект Победы от углового корпуса "Большевика" к метро - так я хотя бы пьяным был!
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18.06.2021 09:29 Ответить
проспект Победы от углового корпуса "Большевика\\\\\\

тю блин, напялил бы буденовку и взял трехлинейку - никакой буржуин бы вас не пнул бампером то, а если бы и пнул, то знал бы вы шо это японский агент и вообще, как он на зряплату рабочего купил такое средство роскоши.
гроб за госсчет вам был бы обеспечен, а так же грамота сознательного гражданина и лист от патологоанатома о бессознательности)
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18.06.2021 09:48 Ответить
Пьяные легко проспект перепрыгивают.
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18.06.2021 10:14 Ответить
И так же легко рикошетят от капотов!
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18.06.2021 11:16 Ответить
Сумно, коли люди отак на рівному місці знаходять собі проблеми
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18.06.2021 09:29 Ответить
Тепер у воділи геморой - а все через тупу совкову норму, що машина - "об'єкт підвищеної небезпеки"... В нормальних країнах такого нема!
От у нас від совка дісталися дві тупих норми. Перша - це машина, як об'єкт підвищеної небезпеки, а друга - це перевищення необхідної оборони (оборона або є, або її ****, яке нафіг перевищення?)...
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18.06.2021 09:50 Ответить
Вчора на власні очі бачив як один йолоп перебігав дорогу за 10-15 м від пішохідного переходу .! Це просто триндець ,, ліньки пройти - кілька десятків кроків .! Що за люди ? Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 5299 .
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18.06.2021 09:52 Ответить
рядом с подземным переходом, Бабка перебегает восьмиполосную дорогу...
тут откуда ни возьмись "Мерседес 600", бац бабку и навзничь.. тут в мерседес сзади врезается "Хаммер H-1", в него "Ламборджини Диаболо", в него "Порш Каен", после этого "Бентли Континенталь" и "Ферарри 812 GTS", все это всмятку, взрывается, полыхает, и во все это в конце влетает модный электро/самокат за 100 тыщ баксов врезается.. Из феррари выходит чувак, подходит к пепелищу, подкуривает от него и выдыхает, и говорит покачивая головой: "дааа.. красиво бабка ушла"...
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18.06.2021 09:54 Ответить
бабка решила что она Усейн Болт Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 7077
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18.06.2021 10:20 Ответить
загуглил - негр бегает лучше всех.
смешно было бы наоборот - негр с ружьем, а беляки от него убегают... ой, я оскорбил белых, а насра..ь Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 4325
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18.06.2021 10:27 Ответить
Если был бы разумный закон о СЕГРЕГАЦИИ /а не декларация прав голых обезьях как сейчас/ и ВСЕХ проверяли бы на ДЕЕСПОСОБНОСТЬ хотя бы раз в шесть лет /начиная с 12 от роду/, до 90% всех проблем человечества можно было бы решить! РАВНОПРАВИЕ - УТОПИЯ, каждый должен обладать тем набором прав и обязаностей, которые СПОСОБЕН реализовать или выполнить! Нужно вводить институт ОПЕКИ /как частной, так и государственной/!
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18.06.2021 10:25 Ответить
ну да, но неужели вы не думаешь шо те кто "сегрегируют", тебя не запишут например в "пичужки"? А чо - рожа не понравилась или в детстве ты оскорбил собаку тов. майора?
это вроде и разумно, но тока тогда когда сегрегировать будет..... тадаммм... мистер ИИ
и никогда более - почитай .... да например про Помпея и Цезаря - стока мужественных солдиков положили, меряясь, извини, римское, или латинское слово типо.... пенисами.
так и тут - бред и нефиг такое нести
да, если в отд. взятой стране - пожалуй - в "кндр" - едь туда и узнаешь как это круто блин
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18.06.2021 10:32 Ответить
ну, если и дальше рабы терпят над собой господ, то значит сами и виновны в этом /что не принимают участие в свой собственной доле/судьбе и дают все решать за себя другим, ибо безответственны и недееспособны/
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18.06.2021 10:48 Ответить
но, не следует забывать о совке, или севКорее - там реаально думали/думают что все другие - *****ры, а они д.Артаньяны.
В совке смешнее было - "доставали" "суповые наборы" и мечтали шоп в америке так же было - авотх*й.
но если снесут клику там и узнают во что их вогнали, то эти красножопые там позавидуют святому Ахредуптусу(был убит камнями, палками и вообще выдуман)))
ну нельзя тупо обыдливать ширнармассы - я считаю шо это преступление, кому это надо - верить в партию, или в Олаха или в Микки Мауса, да пофиг во что - мир эт свобода должна быть. везде - просто если пропаганда верещит о "братстве", доя рабов, то раб может зайти в интернет и посмотреть - надо ли это ему.
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18.06.2021 10:59 Ответить
Я не говорю что нужно восстановить РАБСТВО в той ужасной исторической форме каким оно сложилось, я пишу лишь, чтго идея РАВНОПРАВИЯ - такой же бред и как полной рабской зависимости /быть ВЕШЬЮ/ - это две противополжые и УТОПИЧЕСКИЕ крайности. Каждый /в разный период своей жизни/ должен обладать разным пакетом ПРАВ и ОБЯЗАНОСТЕЙ /только в связке, чем больше ПРАВ, тем больше ОБЯЗАННОСТЕЙ/. Нельзя на людей нагружать ОБЯЗАННОСТИ, которые они не в состоянии выполнить, как нельзя давать ПРАВА без ОТВЕТСВЕНОСТИ /фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫМ/ ибо они ими ЗЛОУПОТРЕБЯТ!
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18.06.2021 11:15 Ответить
пропонуєте черепи міряти? Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 3113
Так результат залежатиме від того хто перший схопить лінійку
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18.06.2021 11:07 Ответить
Мерить черепы - пвсевдонаучный подход /и такая же анинея/! Я за то, чтоб проблема было оглашена и не являлась табу, за безпристрасные академические /и научные/ дебаты без оскорблений и навешиваний ярлыков!
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18.06.2021 11:22 Ответить
Зачем давать неполные новости и провоцировать срач ни о чём ?
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18.06.2021 10:39 Ответить
срач?
ну если я ночью в твоем доме - ты меня убил - это срач?
так и тут - мантелепа поперлась на трассу и .... погибла - это точно так же - шо меня не должно в доме быть, шо ее на трассе.
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18.06.2021 11:01 Ответить
В нашей шиддовской стране это будет долгий срач до последнего доллара.
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18.06.2021 14:40 Ответить
та это еще ничего, я читал что в "бабьем яру" тупо нету ни одной кости., ну а воплей куча, вчера в Вики за Мариуполь читал - пишет шо 50к. жителей "замучено и расстреляно" - и блин - ну где останки то?
это страшно же - это типо коммунисты как парк вроде в Виннице открыли - по костям своих отцов дети игрались. немцы это нашли = этапрапаганда, фощизъм!!!111(а людей убил Бэтмен?)
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18.06.2021 15:12 Ответить
Автамабілі пакончілі с лошадьмі і прінялісь за людєй....
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18.06.2021 10:44 Ответить
Сочувствую водителю
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18.06.2021 11:49 Ответить
Единственный, кого в таких ситуациях жаль- это водитель..
Задолбится теперь доказывать, что виноват этот пенсионный биомусор
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18.06.2021 12:44 Ответить
Водитель не выбрал безопасную скорость согласно дорожной ситуации.
При 50 км/ч он бы затормозил или объехал препятствие.
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18.06.2021 14:43 Ответить
Подожди, будешь и ты пенсионным биомусором,( если конечно ещё доживёшь до этого возраста).
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19.06.2021 18:45 Ответить
 
 