Пожилая женщина пыталась перебежать восьмиполосную дорогу в Киеве и погибла. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На бульваре Дружбы народов в Киеве, который состоит из восьми полос для движения транспорта произошло смертельное ДТП. Авто сбило пожилую женщину, которая пыталась перебежать дорогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают столичные паблики в соцсетях.

"Смертельное ДТП произошло недавно на бульваре Дружбы Народов. Здесь, на промежутке дороги между станцией метро Дружбы Народов и "Новусом", пожилая женщина пыталась перебежать дорогу и попала под автомобиль Mitsubishi ( AA7767KH). К сожалению, авария оказалась смертельной - женщина погибла мгновенно", - говорится в сообщении паблика "Киев.Оперативный" в Facebook.

А по информации dtp.kiev.ua, женщина перебегала дорогу вблизи подземного пешеходного перехода.

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"Mitsubishi насмерть сбил женщину, которая перебегала 8 полос вблизи подземного перехода", - сказано в сообщении.



