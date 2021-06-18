За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 81 713 человек, всего - 1 652 055, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 337 345 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"Новый рекорд привитых! 81 713 человек привиты против COVID-19 за сутки 17 июня 2021. Первую дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы - 23 743 человека.
В течение суток работали: 618 мобильных бригад, 964 пункта вакцинации.
По состоянию на 17 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 человек.
С начала прививочной кампании привиты 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу - 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 337 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 989 398 прививок", - рассказали в Минздраве.
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