За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 81 713 человек, всего - 1 652 055, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 337 345 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Новый рекорд привитых! 81 713 человек привиты против COVID-19 за сутки 17 июня 2021. Первую дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы - 23 743 человека.

В течение суток работали: 618 мобильных бригад, 964 пункта вакцинации.

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По состоянию на 17 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу - 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 337 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 989 398 прививок", - рассказали в Минздраве.





