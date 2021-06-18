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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 81 713 человек, всего - 1 652 055, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 81 713 человек, всего - 1 652 055, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 337 345 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Новый рекорд привитых! 81 713 человек привиты против COVID-19 за сутки 17 июня 2021. Первую дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы - 23 743 человека.

В течение суток работали: 618 мобильных бригад, 964 пункта вакцинации.

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По состоянию на 17 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу - 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 337 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 989 398 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 81 713 человек, всего - 1 652 055, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 81 713 человек, всего - 1 652 055, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 81 713 человек, всего - 1 652 055, - Минздрав 03
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Знакомый записался на вакцинацию в Киеве через хелси. Уже третий раз ему отменяют запись, прииэтом речь идет о вакцинации в рабочее время в любой свободной клинике города. А есть же люди, которые днем на работе и отлучится не могут, им что получается не вакцинироваться?!!почему какой-то ********* график вакцинаций?!! Неужели в выходные нельзя открыть амбулатории и запустить их на полную катушку, а выходные персоналу дать в рабочие дни?
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18.06.2021 09:22 Ответить
так вони вже відкриті. ти з бункера виліз? якщо у місті немає, тормошіть свого мера, бо це його парафія сотворити центр вакцинації. дивись тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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19.06.2021 13:24 Ответить
А каких "рекордах" идет речь? Позорище и полный провал!

В Турции миллион с четвертью за день вакцинируют!!!
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18.06.2021 10:11 Ответить
Я подозревал, что єто зрада. Вся Канада на ушах За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 81 713 осіб, загалом - 1 652 055, - МОЗ - Цензор.НЕТ 954
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18.06.2021 10:14 Ответить
 
 