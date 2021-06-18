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За сутки в мире выявили 385,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 178,2 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в мире выявили 385,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 178,2 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 июня в мире зарегистрировали 385 692 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 648 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 178 205 692 случая инфицирования, из них 385 692 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 858 001 человек, из них 8 648 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 385,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 178,2 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 162,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ изучает опасный штамм коронавируса под названием "лямбда"

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

За сутки в мире выявили 385,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 178,2 млн 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 44-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 24-ю и 4-ю позицию соответственно.
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рашка в рейтинге За добу у світі виявили 385,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 178,2 млн - Цензор.НЕТ 3336
это страна где покойников в сарайчиках держат, бо нету 500000 рубасей на отвезти экспирту показать шо он со стула упал и погиб, а не был зарезан по-трезвой, ложкой За добу у світі виявили 385,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 178,2 млн - Цензор.НЕТ 7993
еще и т.н. кндр статистику привели бы - там вообще нету подуставших от вируса(если подустал - лови затылком пулю)
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18.06.2021 09:15 Ответить
Епідемії немає!
Знімайте вже ці довбані маски!
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18.06.2021 09:27 Ответить
 
 