Микитась заявил, что вернул контроль над "Укрбудом", но через несколько часов снова потерял: похоже, у него все не так плохо, - ЦПК

Бывший народный депутат, экс-руководитель компании "Укрбуд" Максим Микитась, который является фигурантом уголовного производства вместе с нынешним замглавы Офиса Президента Олегом Татаровым, заявил, что вернул контроль над компанией "Укрбуд", но через несколько часов сообщил, что снова потерял контроль.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Мы с Татаровым все делали вместе, но если Татаров уселся в Офисе Президента, так почему я должен сидеть в тюрьме?" Это показания бывшего нардепа Максима Микитася, фигуранта дела о хищении 81 млн грн. Другим подозреваемым в этом деле является нынешний заместитель главы Офиса Президента Татаров, ранее работавший в "Укрбуде". Татарова, как известно, отмазывали грубо и отвратительно. С привлечением Венедиктовой, ее прокуроров, СБУ, ГБР, нескольких судов. Но у Микитася, похоже, тоже все не так плохо. Он заявил, что вернул контроль над компанией "Укрбуд". Хотя через несколько часов написал, что снова потерял контроль", - говорится в сообщении.

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"В конце концов, с помощью незаконных судебных решений, власть сделала все, чтобы забрать дело о 81 млн грн у антикоррупционных органов. А для того, чтобы вывести дело из подсудности Высшего антикорсуда, Офис генпрокурора сменил подозрение Микитасю. Сейчас прокуроры из Офиса Венедиктовой более трех месяцев нарушают закон и не передают дело Татарова в суд. Хищение есть, а виновных, как это часто бывает, нет", - добавили в ЦПК.





Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.