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Новости Политика Украины
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Укрбуд (55) Микитась (152) Центр противодействия коррупции (217) Офис Президента (1693) Татаров Олег (348) Офис Генпрокурора (2056)

Микитась заявил, что вернул контроль над "Укрбудом", но через несколько часов снова потерял: похоже, у него все не так плохо, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший народный депутат, экс-руководитель компании "Укрбуд" Максим Микитась, который является фигурантом уголовного производства вместе с нынешним замглавы Офиса Президента Олегом Татаровым, заявил, что вернул контроль над компанией "Укрбуд", но через несколько часов сообщил, что снова потерял контроль.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Мы с Татаровым все делали вместе, но если Татаров уселся в Офисе Президента, так почему я должен сидеть в тюрьме?" Это показания бывшего нардепа Максима Микитася, фигуранта дела о хищении 81 млн грн. Другим подозреваемым в этом деле является нынешний заместитель главы Офиса Президента Татаров, ранее работавший в "Укрбуде". Татарова, как известно, отмазывали грубо и отвратительно. С привлечением Венедиктовой, ее прокуроров, СБУ, ГБР, нескольких судов. Но у Микитася, похоже, тоже все не так плохо. Он заявил, что вернул контроль над компанией "Укрбуд". Хотя через несколько часов написал, что снова потерял контроль", - говорится в сообщении.

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"В конце концов, с помощью незаконных судебных решений, власть сделала все, чтобы забрать дело о 81 млн грн у антикоррупционных органов. А для того, чтобы вывести дело из подсудности Высшего антикорсуда, Офис генпрокурора сменил подозрение Микитасю. Сейчас прокуроры из Офиса Венедиктовой более трех месяцев нарушают закон и не передают дело Татарова в суд. Хищение есть, а виновных, как это часто бывает, нет", - добавили в ЦПК.

Микитась заявил, что вернул контроль над Укрбудом, но через несколько часов снова потерял: похоже, у него все не так плохо, - ЦПК 01
Микитась заявил, что вернул контроль над Укрбудом, но через несколько часов снова потерял: похоже, у него все не так плохо, - ЦПК 02

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
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Топ комментарии
+4
Сcылка на петицию об увольнении Татарова, кто забыл подписать?
https://petition.president.gov.ua/petition/114822
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18.06.2021 09:37
+4
истинно духовные анфас с профиль еврейских ублюдков...
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18.06.2021 09:41
+1
Ну и рожи
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18.06.2021 09:33
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"Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя".
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18.06.2021 09:13 Ответить
Укрбуд не бутерброд)
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18.06.2021 09:31 Ответить
Ну и рожи
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18.06.2021 09:33 Ответить
истинно духовные анфас с профиль еврейских ублюдков...
показать весь комментарий
18.06.2021 09:41 Ответить
Сcылка на петицию об увольнении Татарова, кто забыл подписать?
https://petition.president.gov.ua/petition/114822
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18.06.2021 09:37 Ответить
Осёл Оманский Микитась заявив, що повернув контроль над "Укрбудом", але через кілька годин знову втратив: схоже, у нього все не так погано, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8793
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18.06.2021 09:51 Ответить
На 11:21 до 25000 не дістає всього 254 голоса . А іще 9 днів Микитась заявив, що повернув контроль над "Укрбудом", але через кілька годин знову втратив: схоже, у нього все не так погано, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3695
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18.06.2021 11:22 Ответить
Микитась, успішний бізнесмен Укрбуду, чи не єдиної будівельної організації, якій можна було довіряти, і яку всі поважали, зробив фатальну помилку, коли балотувався у ВР, а весь свій бізнес віддав своїм співвласникам, зокрема Татарову. Після цього бізнес упав, Укрбуд розірвали на частини, а Микитася відправили подалі.
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18.06.2021 10:38 Ответить
Геннадий Хазанов в 1998 году:
- Даже скажу точнее: один ОЧЕНЬ высокопоставленный чиновник теряет ОЧЕНЬ большую сумму ОЧЕНЬ казенных денег. Кстати, недалеко от Министерства внутренних дел. Что смутило сразу? Деньги он теряет в Москве, а находит их в Цюрихе. Потерял он их на улице, а нашли их в банке. Потерял он их в девяносто шестом году, а счёт в банке открыт в девяносто третьем. Не за что зацепиться...
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18.06.2021 11:59 Ответить
 
 