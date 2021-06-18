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Новости Политика Украины
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амнистия (450) декларация (1313) налоги (3180) Южанина (151) Европейская Солидарность (999)

"ЕС" призывает Зеленского ветировать закон о налоговой амнистии, если он не хочет запомниться врагом среднего класса, - Южанина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Европейская Солидарность" призывает президента Владимира Зеленского ветировать закон о так называемом добровольном декларировании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила нардеп Нина Южанина.

"Принятый на днях закон о так называемом добровольном декларировании - это отнюдь не о добровольном декларировании. И вовсе не о налоговой амнистии. Это попытка обязать средний класс задним числом оплатить дополнительно 5% сбора за активы, накопленные на протяжении всей независимости Украины: деньги, квартиры, дачи, машины. Именно средний класс власть назначила виновным в провале своей экономической политики и планирует за счет обычных людей залатать дыры в бюджете. И, что наиболее цинично, больно ударит налоговая амнистия по нашим заробитчанам, которые выезжают работать за границу не от хорошей жизни. Другую сторону налоговой амнистии люди почувствуют не сразу, но может быть поздно", - подчеркнула парламентарий.

Южанина объяснила, что в сентябре 2022 завершится период "добровольности" и тех, кто не подаст декларацию, налоговая спросит об источниках происхождения их доходов. Если же документального подтверждения приобретения активов у людей нет (ведь они не обязаны хранить документы дольше, чем три года), оплатить придется уже не 5%, а 18%.

"А больше всего шулерство монобильшинства заключается в том, что ранее оно уже освободило от уплаты НДФЛ доходы физического лица за 2020, 2021 годы, полученные в результате ликвидации офшоров. То есть для владельцев крупного капитала налоговая амнистия по факту состоялась под "ноль", остальным же гражданам - добровольно-принудительная уплата дополнительного налога", - заявила нардеп.

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"К сожалению, в процессе рассмотрения законопроекта №5153 ни одна поправка, направленная на то, чтобы сделать его менее жестким по отношению к людям, не была учтена. И когда главный идеолог налоговой амнистии профессор Г говорит, что акция будет добровольной и не будет фискальных последствий, он в очередной раз врет, не краснея. Ведь принятым законом предусмотрено дальнейшее усиление контроля за полнотой налогообложения доходов физических лиц (о чем правительство должно разработать отдельный законопроект)", - добавила Южанина.

Поэтому, отмечает парламентарий, фракция "ЕС" требует от Владимира Зеленского ветировать закон о налоговой амнистии, "если он не хочет запомниться как враг среднего класса".

"А потом - принять этот закон в Верховной Раде в новой редакции, что действительно будет означать для людей подведение черты под прошлым, в котором по тем или иным причинам налоги уплачивались не в полном объеме, и начало налоговой истории с чистого листа", - подытожила парламентарий.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Призываю Зеленского вообще не открывать рот чтобы он не запомнился круглым дураком.... Эм-м-м-м... Хотя уже наверное поздно...
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18.06.2021 09:28
+8
Олигархов раскулачить, Клоун не решится, поэтому раскулачен будет средний класс. И будет у нас как у Рашке очень бедные и очень богатые
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18.06.2021 09:34
+5
Он хочет быть царем нищебродов, которые его боготворят! В понятии нищебродов, все кто богаче их - олигархи, должны быть раскулачены, а их бабло поделено между нищебродами
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18.06.2021 09:32
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Призываю Зеленского вообще не открывать рот чтобы он не запомнился круглым дураком.... Эм-м-м-м... Хотя уже наверное поздно...
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18.06.2021 09:28 Ответить
Толи ещё будет …
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18.06.2021 09:29 Ответить
это касается не только Зеленского, а ещё некоторых известных мне чудаков))
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18.06.2021 09:31 Ответить
Он хочет быть царем нищебродов, которые его боготворят! В понятии нищебродов, все кто богаче их - олигархи, должны быть раскулачены, а их бабло поделено между нищебродами
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18.06.2021 09:32 Ответить
Олигархов раскулачить, Клоун не решится, поэтому раскулачен будет средний класс. И будет у нас как у Рашке очень бедные и очень богатые
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18.06.2021 09:34 Ответить
бред
Ахметка бы должна на нарах сидеть уже
если думать то шо вы написал
на лицо - тупо "бошья роса" от лица шо именуется президентом..... о этот хриплый голос...(блюет)
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18.06.2021 09:40 Ответить
В чем бред?
Я конечно немного утрировал, но суть правильна. Его поддерживают в основном маргиналы (всякие любители шары). А маргиналы это по сути эти самые нищеброды, среди них практически отсутствует средний класс. Это особый класс людей, которые не привыкли напрягаться и хотят богатство на шару (многие из них пытаются "заработать" его играя в казино или лотереи, или ждут царя который пообещал з/п 4000). Они как правило ненавидят тех, кто нормально зарабатывает со всеми вытекающими
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18.06.2021 10:41 Ответить
ну так вы же написал как будто - разденем ахметок да и поделим - это тоже ни разу не бред?
ну просто уже такое было и что мы видим?
хотя.. на рашке это особый случай, просто в мире не поймут шоп взяли и - во, в Венесуэле, а она - друг рашки, а кто друг рашки тот ты сам понял кто. Даже Пукащенок - как извивался, а приплыл к статусу террориста
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18.06.2021 11:05 Ответить
А я разве писал, что Ахметок раскулачат?! Если посмотрите, то чуть ниже, я приписал, что реальных олигархов тронуть не решаться и пострадает средний класс. Понятно, что это не будет как в 1917 (просто накрутят налоги, давление на бизнес...).
И понятно, что раскулачивание само по себе бред, но это не мой бред - именно так мыслят избиратели Зеленского и он им это, с энтузиазмом полного дебила, обещает!
Поищите предвыборный ролик Клоуна про 4000 баксов учителям - там они как раз рассказывали где они эти деньги собрались брать!!!
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18.06.2021 11:16 Ответить
так вот именно, щас смотрю - бред для быдла.
умножат они, а то шо этих учителей размочат на улице дворники - "забыли"
- сышь, учитель?
- не не, я просто себе прохожий
(звуки падения пролетарских кулаков на что-то твердое)
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18.06.2021 11:45 Ответить
https://www.facebook.com/dmytrovovvk/videos/375803613638955
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18.06.2021 11:18 Ответить
Интересно, сколько из среднего класса проголосовало в 2019 за воровитого и лживого фигляра и сброд из Слуг народа? Наголосовали? ЖриТЕ.
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18.06.2021 09:38 Ответить
Іронія долі в тому, що саме середній клас, а не люмпен-пролетарій став ядром виборців Зєлєнского. І іронія також полягає в тому, що зменшується як кількість прихильників Зєлєнского, так і середній клас. І головна іронія - середній клас зменшужться не тому, що його представники переходять у клас багатіїв, а тому, що переходить у клас бідних. За що топили на виборах, малий бізнес? За це?
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18.06.2021 09:42 Ответить
Я дуже сумніваюся, що у нас 73% середнього класу, так що не лестить люмпенам-зебілам
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18.06.2021 10:57 Ответить
До чого тут 73 відсотки електорату? Я ж написав - "ядром" . Вони внесли найбільший вклад і агітацією, і грошима і іншою підтримкою. Люмпен-пролетарій завжди був введеним, а не ведучим. А ведучим завжди є середній клас. Бо саме у нього є ресурси (не лише матеріальні).
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18.06.2021 12:59 Ответить
Ядро - у розумінні більшість підтримки
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18.06.2021 17:25 Ответить
Ядро не обов'язково є великим, але завжди - активним.
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18.06.2021 18:03 Ответить
Надо срочно закрывать свой депозит в банке.
А то с такими спрытныками можно и пролететь.
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18.06.2021 09:42 Ответить
Если честно нажито- бояться нечего. Во всем мире принято обосновывать наличие активов, а в Украине активы почему-то должны быть не замеченными и документально необоснованными. Примечательно, что речь идет не о машине, квартире, даче, земельном участке, а о "деньгах машинах, квартирах, домах, дачах..." Ми все знаем, как создавались, создаются и накапливаются такие активы. Пора платить(чтобы не сидеть)!
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18.06.2021 09:53 Ответить
черговий зебіл відписався навіть не зрозумівши про що
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18.06.2021 10:58 Ответить
У Южаниной уточни о чем речь.
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18.06.2021 14:36 Ответить
Ну шоб не сісти - вноси всі свої кошти у банк і якщо він не збанкрутує як Приват та сплативши клоунам чи то 5% чи то 18% (ти ж мало заплатив податків до того - не те що Ахмєтов, Коломойський чи той же зеленський) може і не сядеш.
1933-1937 у всій красі
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18.06.2021 17:31 Ответить
"ЄС" закликає Зеленського ветувати закон про податкову амністію, якщо він не хоче запам'ятатися ворогом середнього класу, - Южаніна - Цензор.НЕТ 3606 та нехай! в основном средний класс за него и голосовал.
"ЄС" закликає Зеленського ветувати закон про податкову амністію, якщо він не хоче запам'ятатися ворогом середнього класу, - Южаніна - Цензор.НЕТ 5784
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18.06.2021 10:03 Ответить
люмпени за нього голосували - який в Україні середній клас розміром у 3/4?
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18.06.2021 10:59 Ответить
Контрабас, наркота, откаты, крышевание... именно тут крутятся десятки миилиардов денег в год. А зебилы вместо того, чтобы спросить у владельцев новых майбахов, порше или бентли: "откуда деньги, зин", берут и прощают бандитам незаконное обогащение. Кому там еще не хватает доказательств, что зебилы думают о бандитах, а не о частных налогоплательщиках?!
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18.06.2021 10:38 Ответить
о чем речь? в Украине нет среднего класса.
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18.06.2021 12:23 Ответить
У мене квартира, машина дача. Все придбано легально за легально зароблені кошти зі сплатою податків в тому порядку і обсягах, які діяли на час придбання. Чого мені боятися цього закону? Мова йде про квартири, машини, дачі, кошти, які зявилися нівідкуди у простого чиновника, бізнесмена з нульовими доходами чи вічно безробітного на державних субсидіях. Таких в Україні- аж за край. Чи це поєвропейськи?
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18.06.2021 17:54 Ответить
 
 