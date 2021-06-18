Данилов об освобождении Донбасса: ВСУ могут взять и Горловку, и Донецк, но кто ответит за десятки тысяч жертв?. ВИДЕО
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Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что украинские военнослужащие на 100% готовы защить украинский народ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Данилов сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".
Секретарь СНБО призвал украинцев не порочить собственную армию, выразив убеждение, что ВСУ на 100% готовы нас защищать. Он также подтвердил, что если будет необходимо, украинская армия в состоянии освободить оккупированные города, но цена такого решения чрезвычайно высока.
"Можем ли мы взять (оккупированные города. - Ред.)? Да, можем. Может быть и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч человек. Кто за это будет нести ответственность?" - отметил Данилов.
Также во вреся ток-шоу он рассказал, что Россия распространяет сепаратистские настроения на юге. По его словам, Россия распространяет пропаганду перед выборами.
Ранее Данилов сообщал, что в Украине будет создан новый род войск - кибервойска.
Пожалуйста, подождите...
Знаешь есть такое оружие - ракетное..... Есть бомбардировщики......
Почитай про "бурю в пустыне".....про недавний - Карабах....
Какие десятки тысяч?
Город все равно отстраивать надо..... А вату мне не жалко....
Перед тем как рот открывать - сначала положено вопрос изучить
это сейчас у кацапов называется - сопротивляться
А что вышло на поверку. Взяли за пару дней почти без потерь. Взяли хитростью и подкупом.
Данилов, воевать надо с умом, а не как бык на красную тряпку.
Кстати, Данилов служил в армии срочником с 1981 по 1983 г.г. Откуда у него появится мышление полководца?
А Зеленский вообще не служил в армии. И вот эти два человека решают, какими должны быть военные действия Украинской армии.
Напомните ему, почему Гиркин драпанул из Славянска и почему между орки врылись, а ***** ввело ихтамнетов, когда меджу северным и южным флангами окружения Донецка оставалось 40 км по карте. Под Луганском у лаптеногих все было еще хуже.
Никакого решения вопроса ОРДЛО, кроме военного пути, нет и никогда не было. И задача этого утырка всячески, забив на все, усиливать ЗСУ. И удар должен быть настолько быстрым и несокрушимым, чтоб ***** просто обосралось пихать свое мясо в нашу мясорубку. А если нет - то он тупой и должен заст... уволиться.
И про Крым не забываем х-ер Ху_лу на все его кровавое *****!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зелен-ий - жи докаца пська спец. операція по розвалу України і остаточному підпорядкування її підРосії. Але в них, як завжди, все провалиться і обломиться....
Весь час розмови про те, що ви щось можете, але нічого не робите...
А тепер поверніть все те бидло з окупованого Донбасу і Криму та проведіть референдум про вступ в НАТО, чи вибори президента і депутатів ВР. Побачите результат. У Раді буде заправляти банда ригів, а президентом оберуть якщо не двічі несудимого зека, то якогось бойовика-сепаратиста. І так без Донецька, Луганська і Криму бидловата вибрала совка-косоворотника з Кривого Рогу, а поверніть ще й зазомбованих кацапською пропагандою мешканців окупованих територій, то побачите що вони наголосують.
А найголовніше, "визволителі" з паРаші зруйнували там всю промисловість. Більш-менш нормальні виїхали хто в Україну, хто в Кацапетівку, а хто на Захід. На окупованій території залишились пенсіонери, алкаші та гопники, які працювати не будуть. Ви готові за свій рахунок утримувати ту всю араву та своїм коштом відбудовувати зруйнований Донбас?
Однако,результаты выборов-19,явившиеся шоком для дружащих с головой граждан и результатом блестящей пропагандистской комбинации,которая,уверен войдёт во все учебники - так вот,все эти прискорбные для Украины события лишь подтверждают высказывание дедушки Ленина о " каждая революция лишь тогда чего-нибудь стоит,если она умеет защищаться"..
а тут - отбились от оружия,но проиграли дешевенькому сериалу..
"без организмов, населяющих Донбасс и Крым, у Украины появился действительно уникальный, исторический шанс стать нормальным, цивилизованным государством."
Страшно даже подумать, что совковый биомусор, населяющий Донбасс и Крым, может вновь заполучить права граждан Украины, в том числе право избирать и быть избранным.
А Україну звільняти треба.
Во всех войнах гибнут люди, без этого не обойтись, если хотите украинскую землю освободить от оккупанта захватчика РФ. Как тут писали ранее.. при правильной и грамотной подготовке и планировании операции потери могут быть минимальными...и подходящем моменте.
просто Данилов оправдывает нерешительность руководства страны, а именно Зе и Ко.
Чи у звичках слуг винити власних генералів ? Втім ніякого рішення окрім військового у цієї проблеми не існує, навіть якщо росія розпасеться на шматки і погрязне у громадянській війні все одно буде наступ і військова операція по звільненню, адже місцеві цірьки добре розуміють що з приходом України їх очікує розплата і будуть триматись до останнього.
А что не кто поймать не может
Да кому он на хер нужен .
Вот так и с Дыркой , Украине ее возврат сей час на хрен не нужен .Денег на его восстановление просто нет , добрые дяди из Штатов и ЕС то же не дадут .Но за то мы получим еще несколько миллионов ватников на выборах. То есть если ***** сей час Донбасс вернет без всяких условий , то последствия для нас будут куда хуже , чем прямая война с Мордором.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ORo9jJ6xjU8
Мысль свежая - воевать за то, чтобы вернуть в Украину три миллиона упоротых ватных избирателей, её люто ненавидящих, в дополнение к харьковско - одесской вате.
Вам напоминить, что означает третье почти единогласное голосование харьковского горсовета за виликаго освободителя Жукова?
Ещё хотите?
Будут тысячи погибших ВСУ и тысячи потерь мирного населения, разрушение городов.