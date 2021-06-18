Данилов об освобождении Донбасса: ВСУ могут взять и Горловку, и Донецк, но кто ответит за десятки тысяч жертв?. ВИДЕО

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что украинские военнослужащие на 100% готовы защить украинский народ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Данилов сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

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Секретарь СНБО призвал украинцев не порочить собственную армию, выразив убеждение, что ВСУ на 100% готовы нас защищать. Он также подтвердил, что если будет необходимо, украинская армия в состоянии освободить оккупированные города, но цена такого решения чрезвычайно высока.

"Можем ли мы взять (оккупированные города. - Ред.)? Да, можем. Может быть и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч человек. Кто за это будет нести ответственность?" - отметил Данилов.

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Также во вреся ток-шоу он рассказал, что Россия распространяет сепаратистские настроения на юге. По его словам, Россия распространяет пропаганду перед выборами.

Ранее Данилов сообщал, что в Украине будет создан новый род войск - кибервойска.