У пропавшего начштаба Одесского отряда морской пограничной охраны Черткова нашли записку со словами: "Я не могу вам больше платить", - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе
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Пропавший офицер ГПСУ Алексей Чертков записывал свои долговые обязательства, в частности, перед коллегами по службе.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.
По его словам, жену Черткова допросили, в том числе с приминением полиграфа.
"Он пытался вернуться домой. Она рассказала, что у них был конфликт на бытовом уровне. Это подтверждается показаниями соседей и записками, которые были изъяты во время обыска в его кабинете. Он все это записывал. Кроме того, у него были значительные долговые обязательства. В частности, перед коллегами по службе. За несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино. Одна из последних записок: "Я не могу вам платить", - рассказал Цуцкиридзе.
"В тот день, когда исчез, он шел на работу. Ему позвонил руководитель и сказал, что запланированное ранее совещание отменено, и он пошел домой", - добавил замглавы Нацполиции.
В то же время, пока что не удалось выяснить, кому именно писал эти записки Чертков.
Полный текст интервью с Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга 1 июня в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.
Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова. Вечером 1 июня жена Черткова позвонила ему на службу и сказала, что ее муж вернулся, но она не хочет пускать его в дом. Позднее эта информация не подтвердилась - пограничники и полицейские проверили камеры наблюдения и не обнаружили на них Черткова.
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Источник: https://censor.net/ru/n3272195
Писали, що понабирав в борг у колег по роботі 400 000 грн..
Але де він зараз? Наші так звані правоохоронці демонструють свою імпотентність в реальних справах.
начштаба затятий ігроман?!?!?! і проце знають всі і всюди!?
І так іще в 90-х було.
офигеть...
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Чмирька Зєлю геть. Дострокові.
Хто його пхав???