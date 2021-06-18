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На закупку COVID-вакцин до конца июня Минздрав должен потратить 10,5 млрд грн: уже использованы 7,9 млрд грн, - Счетная палата

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На закупку COVID-вакцин до конца июня Минздрав должен потратить 10,5 млрд грн: уже использованы 7,9 млрд грн, - Счетная палата

Министерство здравоохранения Украины до конца июня направит на закупку 38 млн доз вакцин от COVID-19 10,5 млрд грн, к настоящему времени на эти цели уже израсходовано 7,9 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Счетной палаты Украины со ссылкой на ее главу Валерия Пацкана, из израсходованных средств 7,8 млрд грн было направлено за закупку вакцины, 41 млн грн – на закупку шприцев, 3,8 млн грн – раствора, 18 млн грн - контейнеров для сбора медицинских отходов, передает Цензор.НЕТ.

"Заложенная в бюджете средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами – около 276 грн", - сообщил Пацкан.

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При этом Счетная палата не уточнила, о какой вакцине идет речь.
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18.06.2021 10:11 Ответить
Кому ви цю вакцину закупаєте? Вже всі дурні привилися, деякі померли від прививки, деякі помруть. А кому ви далі будете вішати ці вакцини? Платите фармкомпаніям, Біллу Гейтсу данину? Незалежно від використання вакцин? В Словенії відмінили вже пандемію, карантин, вакцинацію, а наші аферисти закуповують цю бурду, дурять людей, і між іншим підвищують ціни на газ. У Нафтогазі ціна булі 7 грн за кубометр, зараз 12 грн. От де фокуси, от де гроші. Державна компанія між іншим. Кругом брехня і наперстки. Як на масках - були по 15 грн в 20 році, стали по 80 коп.От де аферисти. Тепер з газом афери і з вакцинами. Суцільний аферизм по усім фронтам. Мабудь слуги мають подвійне громадянство, їм же закони не писані, тому і ведуть себе як в останній день перед Апокаліпсисом.
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18.06.2021 10:27 Ответить
 
 