Данилов о выполнении Минских соглашений: "Как в концлагере можно провести выборы?
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Ситуация на оккупированном Россией Донбассе напоминает концлагерь.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на владу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Данилов подчеркнул, что пока ОРДЛО контролирует Россия - проводить выборы там нельзя.
"Если говорить о ситуации относительно Минских договоренностей, то могу сказать, что-то, в каком виде они есть - это полный абсурд. Неудивительно, когда граждане Украины начинают нам кричать: "Давайте быстро выполнять Минские договоренности". Скажите, пожалуйста, как в концлагере можно провести выборы?", - сказал Данилов.
"Сегодня часть территории оккупирована, под влиянием Российской Федерации, руководство которой находится на территории Донецкой и Луганской областей, назначается там, приезжает оттуда. Офицеры Российской Федерации, генералы Российской Федерации, оружие Российской Федерации - известно это всем. Поучают: "нам не надо говорить правду о наших партнерах". Если мы не будем говорить правду в глаза, если мы не будем называть вещи своими именами - нас никто не будет уважать", - добавил секретарь СНБО.
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Так и представляю себе во время 2-й Мировой:
- Ну шо, концлагеря освобождать будем?
- Не, не будем. Могут быть десятки тысяч жертв
- И что же делать?
- Ну, можем Гитлеру в глаза позаглядывать. Или попросим наших союзников чтобы с Гитлером поговорили.
Кроме пятой колонны и прочей колорадской сволочи никто такого кричать не станет.
Це навіть при тому, що підпису Пороха під протоколами нема... Нема і підписів навіть *****, а також Меркель та Оланда...
НАСЕЛЕНИЕ - это НЕ НАРОД! НАРОД состоит только из СВОБОДНЫХ, САМОДОСТАТОЧНЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ и ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСБНЫХ ГРАЖДАН!