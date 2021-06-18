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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Данилов о выполнении Минских соглашений: "Как в концлагере можно провести выборы?

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов о выполнении Минских соглашений:

Ситуация на оккупированном Россией Донбассе напоминает концлагерь.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на владу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Данилов подчеркнул, что пока ОРДЛО контролирует Россия - проводить выборы там нельзя.

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"Если говорить о ситуации относительно Минских договоренностей, то могу сказать, что-то, в каком виде они есть - это полный абсурд. Неудивительно, когда граждане Украины начинают нам кричать: "Давайте быстро выполнять Минские договоренности". Скажите, пожалуйста, как в концлагере можно провести выборы?", - сказал Данилов.

"Сегодня часть территории оккупирована, под влиянием Российской Федерации, руководство которой находится на территории Донецкой и Луганской областей, назначается там, приезжает оттуда. Офицеры Российской Федерации, генералы Российской Федерации, оружие Российской Федерации - известно это всем. Поучают: "нам не надо говорить правду о наших партнерах". Если мы не будем говорить правду в глаза, если мы не будем называть вещи своими именами - нас никто не будет уважать", - добавил секретарь СНБО.

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Топ комментарии
+8
Шо-то Данилов совсем потерялся. То у него "десятки тысяч жертв при силовом освобождении Донбаса", то у него "концлагерь".

Так и представляю себе во время 2-й Мировой:
- Ну шо, концлагеря освобождать будем?
- Не, не будем. Могут быть десятки тысяч жертв
- И что же делать?

- Ну, можем Гитлеру в глаза позаглядывать. Или попросим наших союзников чтобы с Гитлером поговорили.
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18.06.2021 11:04
+6
Не согласен. Как можно в концлагере узнать мнение заключенных, если за "не правильное" мнение в карцер кидают ...
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18.06.2021 11:45
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Всіх ватних рашистів у трубу! Преценденти всім добре відомі!
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18.06.2021 10:39 Ответить
якщо ти не доганяєш ""Давайте быстро выполнять Минские договоренности". Скажите, пожалуйста, как в концлагере можно провести выборы?" - то це для тебе
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18.06.2021 12:14 Ответить
Як расєяни у криму...
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18.06.2021 10:55 Ответить
Минские договорняки надо отменять.
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18.06.2021 11:02 Ответить
Шо-то Данилов совсем потерялся. То у него "десятки тысяч жертв при силовом освобождении Донбаса", то у него "концлагерь".

Так и представляю себе во время 2-й Мировой:
- Ну шо, концлагеря освобождать будем?
- Не, не будем. Могут быть десятки тысяч жертв
- И что же делать?

- Ну, можем Гитлеру в глаза позаглядывать. Или попросим наших союзников чтобы с Гитлером поговорили.
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18.06.2021 11:04 Ответить
Тільки маленька помилка. Тут "в'язні" зовсім не хочуть свого звільнення.
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18.06.2021 11:23 Ответить
Не согласен. Как можно в концлагере узнать мнение заключенных, если за "не правильное" мнение в карцер кидают ...
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18.06.2021 11:45 Ответить
вже досвід із Кримом є, навіщо ще одні граблінаступання?
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18.06.2021 11:24 Ответить
Данилов - молодец! Говорит не в бровь, в глаз! Предельно точно по сути!
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18.06.2021 11:43 Ответить
Какие это граждане Украины ему кричат: "Давайте выполнять минские договорённости"???
Кроме пятой колонны и прочей колорадской сволочи никто такого кричать не станет.
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18.06.2021 11:52 Ответить
ні, є ще зебіли, для прикладу, Олег 1714b1bc та Vladimir T fd7dc273 он, вище. Якщо і є між ними різниця, то незначна: ці хочуть на Пороха звалити вину за підписання домовленостей, які виконати без виконання касапами своєї частини - по факту неможливо. А ті вимагають виконання Україною своєї частини домовленостей навіть якщо касапи не виконують своєї частини.
Це навіть при тому, що підпису Пороха під протоколами нема... Нема і підписів навіть *****, а також Меркель та Оланда...
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18.06.2021 12:21 Ответить
Напишу "по секрету", что и за пределали конлагерей (Л/ДНР) так называемые "выборы" тоже профанация и дешовый фарс УЗУРПАТОРОВ! Когда большинство НАСЕЛЕНИЯ (с правом "политического голоса") представляет себя, если не фактических РАБОВ, то уж точно БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ и НЕДЕЕСПОСБНЫХ ПОДДАННЫХ!
НАСЕЛЕНИЕ - это НЕ НАРОД! НАРОД состоит только из СВОБОДНЫХ, САМОДОСТАТОЧНЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ и ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСБНЫХ ГРАЖДАН!
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18.06.2021 11:55 Ответить
Там не концтабір , а зоопарк .
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18.06.2021 15:47 Ответить
 
 