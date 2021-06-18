Данилов о выполнении Минских соглашений: "Как в концлагере можно провести выборы?

Ситуация на оккупированном Россией Донбассе напоминает концлагерь.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на владу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Данилов подчеркнул, что пока ОРДЛО контролирует Россия - проводить выборы там нельзя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилов об освобождении Донбасса: ВСУ могут взять и Горловку, и Донецк, но кто ответит за десятки тысяч жертв?. ВИДЕО

"Если говорить о ситуации относительно Минских договоренностей, то могу сказать, что-то, в каком виде они есть - это полный абсурд. Неудивительно, когда граждане Украины начинают нам кричать: "Давайте быстро выполнять Минские договоренности". Скажите, пожалуйста, как в концлагере можно провести выборы?", - сказал Данилов.

"Сегодня часть территории оккупирована, под влиянием Российской Федерации, руководство которой находится на территории Донецкой и Луганской областей, назначается там, приезжает оттуда. Офицеры Российской Федерации, генералы Российской Федерации, оружие Российской Федерации - известно это всем. Поучают: "нам не надо говорить правду о наших партнерах". Если мы не будем говорить правду в глаза, если мы не будем называть вещи своими именами - нас никто не будет уважать", - добавил секретарь СНБО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине нужно провести выборы в 18 громадах на Донбассе, - послы G7