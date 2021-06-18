За год количество особо тяжких преступлений уменьшилось на 20%, количество должностных преступлений - возросло, - Цуцкиридзе

За время пандемии увеличилось количество случаев домашнего насилия, бытовых конфликтов, а также количество суицидов, совершенных несовершеннолетними.

Об этом замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем уменьшение тяжких и особо тяжких преступлений за этот период (карантина. - Ред.) на 20%. Речь идет о таких преступлениях, как кражи, в том числе и в домовладениях, незаконные завладения транспортными средствами, тяжкие телесные повреждения и убийства. В то же время увеличилось количество выявленных должностных преступлений и врученных по ним подозрений", - отметил замглавы Нацполиции.

По словам Цуцкиридзе за этот период в Нацполиции обнаружили больше нарколабораторий и лиц, занимавшихся сбытом наркотических веществ, чем в предыдущем. Также больше дел по фактам сбыта наркотиков направлены в суд.

"Я бы не связывал это с пандемией. Хотя на некоторые правонарушения она повлияла. В частности, увеличилось количество случаев домашнего насилия, бытовых конфликтов, нанесение легких телесных повреждений. К сожалению, за последний год увеличилось количество суицидов, совершенных несовершеннолетними. Причины разные: проблемы в семье, со сверстниками и буллинг, насилие, неразделенная любовь и тому подобное", - подчеркнул он.

Интервью с заместителем главы Нацполиции Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.

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