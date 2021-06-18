"В настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - глава МИД Франции Ле Дриан
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Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал стремление Украины к Вступление в НАТО. Он уверен, что Пока не сложились Соответствующие условия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Ле Дриан сказал в интервью телеканалу BFMTV.
"Считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - сказал глава французской дипломатии.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует от Украины "большего" для вступу в блок.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день саммит НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству в альянсе.
На Саммите лидеры стран Альянса подтвердил, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ.
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Среди вас нет ..ДАНКО!!! И не могут они у вас быть. Нет того и тех, которые своим вырванным сердцем укажут дорогу остальным. ...не расстраивайтесь..просто время не пришло.
У вас нет выхода, как бы вы ни крутились. И что вам ваш ДАВОСЪ не подсказывал. Нет у вас выхода!!!Фсьо.
Нет условий....Твари,побольше вам беженцев
- и чего это нас даже на саммит не пригласили?
- может из-за рузких агентов во власти?
- та не, просто в нато засранцы. атвичаю. где мой айкосс?
А почему коллективный Запад должен хотеть принять Украину в НАТО (ЕС), если мудрый нарид выбирает или Кучму, или овоща ,или зеленого осла---проросийскую гниль???
Зачем им эти постоянные шатания?Зачем им эта продажная шушера в своих рядах? Да Запад на одном гектаре с ними .... не сядет! То безблоковость, то какая разница, "пагаварить" с х1йлом хоть возле туалета,недвижимость в Крыму и бизнес с рашкой???
Конгениально! выбрать тупицу, беспринципную бездарность,наглого воровайку Президентом и удивляться, почему это Запад нас не хочет. Зебилизм чистой воды.