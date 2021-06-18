По факту хулиганства и угроз сотрудникам АРМА начаты три уголовных производства, все случаи могут быть связаны между собой, - Цуцкиридзе

Серию угроз, хулиганских действий и недавнее покушение на сотрудников АРМА в Нацполиции связывают с собой.

Об этом рассказал замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе в интервью Цензор.НЕТ.

"Я бы начал с событий, которые предшествовали этим угрозам. Главное следственное управление расследует производства относительно одного из воров в законе, в ходе расследования которого была изъята значительная сумма средств. Она была арестована и передана в управление АРМА. Затем нам стало известно, что эти средства исчезли. По этому поводу открыли уголовное производство, следователи провели большое количество следственных действий и установили ряд физических лиц, которые по поддельным решениям судов забрали из АРМА эти деньги. Был проведен ряд обысков, в частности в одной из адвокатских контор, у которой изъяты материалы с выписанным алгоритмом действий для забора этих средств, что дает нам основания утверждать, что к этому преступлению причастны действующие адвокаты. Следствие продолжается. Понимание, кто это непосредственно сделал, у нас есть, в ближайшее время получим результат в виде подозрений", - отметил он.

По словам Цуцкиридзе, в отношении сотрудников агентства и руководящего состава есть уголовное производство, которое расследует Государственное бюро расследований.

"Они (угрозы и покушение. - Ред.) начались после исчезновения средств. У нас начато три уголовных производства относительно хулиганских действий и угроз. Помните, была информация о подброшенной свинной голове? Еще в одном случае бросили страйкбольную гранату в автомобиль. Ну, и последний случай с покушением. Мы связываем эту серию между собой", - подчеркнул замглавы Нацполиции.

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Кроме того, Цуцкиридзе сообщил, что средства отдали физическому лицу, которе не предоставило никаких документов относительно таких поступлений и что имеет какую-то причастность к ним. Следствие установило, что такого постановления Печерского районного суда, согласно которому их получили, на самом деле не существует.

"Есть еще один эпизод на 113 тыс. евро и 9 300 долларов. Мы это дело объединили с первым производством", - добавил он.

"Если серьезно, то адвокаты тоже работают и пытаются снять арест с этих средств. Мы стараемся вместе с Офисом Генпрокурора его отстоять. В рамках законных процедур в дальнейшем я не исключаю передачу этих средств в АРМА. Надеюсь, что все лица, принимавшие участие в предыдущем случае, сделали соответствующие выводы", - подытожил замглавы Нацполиции.

Интервью с Максимом Цуцкиридзе для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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