Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: эфэсбэшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин

Фальсификация петиции об увольнении замглавы ОП Татарова может свидетельствовать об уязвимости государственная система авторизации (ID.gov.ua).

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Joe Biden подписал петицию об увольнении Татарова и я написал, что эту фальсификацию сделал Офис Президента. Мы уже отправили заявление о преступлении в соответствующие органы. Но должен извиниться. Правильнее будет так: в лучшем случае фальсификация произошла в Офисе Президента. В худшем - государственная система авторизации (ID.gov.ua) воспринимает тестовые электронные ключи за настоящие. И это ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности", - заявил он.

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"Есть только четыре варианта, как такая подпись могла появиться на сайте президента (техническое описание здесь):

1. Подпись сделана реальным гражданином по имени Joe Biden, с настоящими документами. Отвергаем этот вариант как фантастический.

2. Сымитирован сам факт подписи на сервере петиции Joe Biden. Грубо говоря, кто-то тупо написал слова "Joe Biden" в табличке подписантов.

3. Кто-то на основе поддельных документов получил настоящую электронную подпись (или bank-id) по имени Joe Biden.

4. Кто-то подписал петицию тестовым (не настоящим) электронным ключом Joe Biden, а ключевая государственная система авторизации (сервера ID.gov.ua) это пропустила.

И если вариант 2 просто неприятен, то 3 и 4 - катастрофический как для всей государственной системы оказания онлайн услуг, так и для кибербезопасности страны в целом", - пояснил Шабунин.

"Вариант 3 показывает, что в Украине можно получить настоящую электронную подпись по поддельным документам. Например, подпись ваша которой "вы" потом, например, подарите кому-то свою квартиру или бизнес. Вариант 4 показывает, что ключевая государственная система верификации считает тестовые е-ключи - подписями реальных граждан. Тысячи таких ключей генерируются в течение часа", - детализировал он.

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"Государство в смартфоне? Онлайн голосования на выборах / референдуме ?! Ну-ну, ФСБшные хакеры в счастливом ожидании. Сейчас это уже не о фальсификации подписи под петицией, а о - дыре в ключевом элементе государственной ІТ-инфраструктуры. Это проблема совсем другого масштаба и последствий. Весь вчерашний день эксперты по кибербезопасности пытались получить хотя бы какой-то комментарий от власти. Однако, что Офис Президента, что Минцифры - как воды в рот набрали. Друзья из власти, замалчивать проблему - худшая стратегия и для вас, и для страны. Давайте лучше эту проблему вместе быстро решать. В Украине достаточно крутых экспертов по кибербезопасности", - резюмировал Шабунин.

Ранее ЦПК заявил, что Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова. Так



