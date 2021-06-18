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Новости Политика Украины
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Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: эфэсбэшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: эфэсбэшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин

Фальсификация петиции об увольнении замглавы ОП Татарова может свидетельствовать об уязвимости государственная система авторизации (ID.gov.ua).

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Joe Biden подписал петицию об увольнении Татарова и я написал, что эту фальсификацию сделал Офис Президента. Мы уже отправили заявление о преступлении в соответствующие органы. Но должен извиниться. Правильнее будет так: в лучшем случае фальсификация произошла в Офисе Президента. В худшем - государственная система авторизации (ID.gov.ua) воспринимает тестовые электронные ключи за настоящие. И это ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова, - ЦПК

"Есть только четыре варианта, как такая подпись могла появиться на сайте президента (техническое описание здесь):

1. Подпись сделана реальным гражданином по имени Joe Biden, с настоящими документами. Отвергаем этот вариант как фантастический.

2. Сымитирован сам факт подписи на сервере петиции Joe Biden. Грубо говоря, кто-то тупо написал слова "Joe Biden" в табличке подписантов.

3. Кто-то на основе поддельных документов получил настоящую электронную подпись (или bank-id) по имени Joe Biden.

4. Кто-то подписал петицию тестовым (не настоящим) электронным ключом Joe Biden, а ключевая государственная система авторизации (сервера ID.gov.ua) это пропустила.

И если вариант 2 просто неприятен, то 3 и 4 - катастрофический как для всей государственной системы оказания онлайн услуг, так и для кибербезопасности страны в целом", - пояснил Шабунин.

"Вариант 3 показывает, что в Украине можно получить настоящую электронную подпись по поддельным документам. Например, подпись ваша которой "вы" потом, например, подарите кому-то свою квартиру или бизнес. Вариант 4 показывает, что ключевая государственная система верификации считает тестовые е-ключи - подписями реальных граждан. Тысячи таких ключей генерируются в течение часа", - детализировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 17,5 тыс. подписей, осталось еще 7,5 тыс., - Шабунин

"Государство в смартфоне? Онлайн голосования на выборах / референдуме ?! Ну-ну, ФСБшные хакеры в счастливом ожидании. Сейчас это уже не о фальсификации подписи под петицией, а о - дыре в ключевом элементе государственной ІТ-инфраструктуры. Это проблема совсем другого масштаба и последствий. Весь вчерашний день эксперты по кибербезопасности пытались получить хотя бы какой-то комментарий от власти. Однако, что Офис Президента, что Минцифры - как воды в рот набрали. Друзья из власти, замалчивать проблему - худшая стратегия и для вас, и для страны. Давайте лучше эту проблему вместе быстро решать. В Украине достаточно крутых экспертов по кибербезопасности", - резюмировал Шабунин.

Ранее ЦПК заявил, что Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова. Так 

Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: эфэсбэшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин 01
Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: эфэсбэшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин 02
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Топ комментарии
+12
Зелена джиґіталізація. Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 493
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18.06.2021 11:12
+11
Віталік, то при проклятому баризі розглядались петиції, проводились конкурси, чесні вибори і т.д. Тепер забудь - ти особисто долучився до приведення до влади психічно неурівноваженого лідера і його хамовито-некомпетентної команди. Повертатись на демократичний шлях Україні прийдеться через майдани і нову кров. Хрипло дякую вам, зебіли!
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18.06.2021 11:12
+9
А ось приклад того як деркачі-бігуси , дурачать людей своїми пльонками . Тримайте , лохи . https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 7518.
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18.06.2021 11:19
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Зелені самі хакери. В усіх сферах.
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18.06.2021 11:11 Ответить
Віталік, то при проклятому баризі розглядались петиції, проводились конкурси, чесні вибори і т.д. Тепер забудь - ти особисто долучився до приведення до влади психічно неурівноваженого лідера і його хамовито-некомпетентної команди. Повертатись на демократичний шлях Україні прийдеться через майдани і нову кров. Хрипло дякую вам, зебіли!
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18.06.2021 11:12 Ответить
Точно розглядались?
Наведіть приклад. Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1761
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18.06.2021 11:13 Ответить
в гугле забанили?
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18.06.2021 11:22 Ответить
"Эти по три, но маленькие, но сегодня...
А те вчера по пять... но большие... но вчера... но очень большие, но вчера, и по пять,
А эти сегодня, но по три, но маленькие," Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6774
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18.06.2021 11:16 Ответить
Зелена джиґіталізація. Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 493
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18.06.2021 11:12 Ответить
От это цирк... Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5400
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18.06.2021 11:12 Ответить
Вернуться к бюллетеням будет эффективнее, безопаснее , быстрее и дешевле.
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18.06.2021 11:17 Ответить
А ось приклад того як деркачі-бігуси , дурачать людей своїми пльонками . Тримайте , лохи . https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 7518.
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18.06.2021 11:19 Ответить
Саме тому я довірятиму будь-яким записам ЛИШЕ після висновку фахівців із США! От в США переглянули записи Деркача і сказали вердикт - це сильний монтаж!
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18.06.2021 11:29 Ответить
А тут , померлий 40 років тому - Володимир Висоцький , говорить із сьогоднішніми артистами театру Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів усю систему державної кібербезпеки: ФСБшні хакери в щасливому очікуванні, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4795 .. https://www.youtube.com/watch?v=frgeYgNJDHg
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18.06.2021 11:39 Ответить
Сcылка на петицию об увольнении Татарова
https://petition.president.gov.ua/petition/114822
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18.06.2021 11:30 Ответить
неужели за 9 дней не собрать жалкие 230 голосов, надо постараться ))
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18.06.2021 11:37 Ответить
+1 подписал!
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18.06.2021 12:38 Ответить
После аферы с захватом власти в Украине и аферы с рынком земли, мы ещё будем спрашивать, кто подделал подпись Джо Байденом?
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18.06.2021 12:29 Ответить
остался 181 голос - https://petition.president.gov.ua/petition/114822
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18.06.2021 12:48 Ответить
38 - это вообще ничего!
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18.06.2021 14:04 Ответить
все! мы это сделали)
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18.06.2021 14:16 Ответить
Я могу подтвердить на своем опыте,что с авторизацией что-то не так. Я на прошлой неделе, в течении трех дней пытался подписать петицию, и у меня не получилось. Постоянно выдавало:"Ошибка авторизации. Попробуйте еще раз."
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18.06.2021 15:11 Ответить
Вся это прыщавая команда дегелетаризаторов, уже два года ездит по ушам населения из каждого утюга про "дэржаву в смартхвоне" Нарид, туповатый нарид, в рот им заглядывает. А завтра хакеры булут торговать квартирами этого тупого нарида от их имени. Хотели цырка-у этих, есть вам!
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18.06.2021 15:51 Ответить
 
 