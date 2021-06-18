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Новости Общество
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Одесса (7379) Нацполиция (15757) Цуцкиридзе Максим (30) Чертков Алексей (6)

Через два дня после заявления о пропаже офицера ГПСУ Черткова полиция установила человека, который видел его в Одессе, - Цуцкиридзе

Новости Цензор.НЕТ Общество

Через два дня после заявления о пропаже офицера ГПСУ Черткова полиция установила человека, который видел его в Одессе, - Цуцкиридзе

Данных о том, что пропавший офицер ГПСУ Алексей Чертков выехал из Одессы нет.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Через два дня после заявления о пропаже мы установили человека, который видел его в Одессе. Других сведений о его местонахождении нет. Но поиски продолжаются, оперативные мероприятия и следственные действия активно проводятся", - сообщил он.

По словам Цуцкиридзе, пока данных, свидетельствующих, что пропавший пограничник Чертков выехал из Одессы, нет.

Интервью с Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга 1 июня в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова. Вечером 1 июня жена Черткова позвонила ему на службу и сказала, что ее муж вернулся, но она не хочет пускать его в дом. Позднее эта информация не подтвердилась - пограничники и полицейские проверили камеры наблюдения и не обнаружили на них Черткова.

Также читайте: Начштаба Одесского отряда морской пограничной охраны Чертков до сих пор не найден, поиски продолжаются, - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
т.е. офицер, владеющий суперважной информацией, игрок в казино, который проиграл туеву хучу денег и это никак не беспокоило сбу... и только когда этот "супергерой" пропал, все вдруг забегали...
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18.06.2021 11:51
+4
- Как же можно с человека срезать гипс незаметно?
- Можно! Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить.
- Угу.
- Усыпить.
- Угу.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
- Угу С чьего трупа?!
- Ну, я уверен, что до этого не дойдёт!
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18.06.2021 11:40
+4
Так им в Одессе нехер делать? Граница на замке? Стресс от безделья снимают в казино и с проститутками? Нехилая служба.
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18.06.2021 13:11
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Гонгадзе тоже видели.
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18.06.2021 11:39 Ответить
- Как же можно с человека срезать гипс незаметно?
- Можно! Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить.
- Угу.
- Усыпить.
- Угу.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
- Угу С чьего трупа?!
- Ну, я уверен, что до этого не дойдёт!
показать весь комментарий
18.06.2021 11:40 Ответить
т.е. офицер, владеющий суперважной информацией, игрок в казино, который проиграл туеву хучу денег и это никак не беспокоило сбу... и только когда этот "супергерой" пропал, все вдруг забегали...
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18.06.2021 11:51 Ответить
Да какая там важная и секретная информация? О количестве пуговиц на кителе?
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18.06.2021 12:09 Ответить
а вы почитайте про него в ранних новостях о его пропаже - там такая инфа, что держись...
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18.06.2021 12:13 Ответить
ПЕЧАЛЬНО ЧТО ДАЖЕ ТРУПА НЕ ВСПЛЫВЕТ И НЕ НАЙДУТ ..все то понты давно все вывезли выпытали инфу закатали а его в бочку с бетоном и на траыерзще Севастополя и утопили или вовсе в серную кислоту в цистерну поезда и отправили в хабаровск ту ту пока доедет даже железяки растворятся...
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18.06.2021 12:31 Ответить
а було так :
- Здоров, Чертков !..
- Сам ты здоров...
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18.06.2021 12:16 Ответить
Це питання виключно до його командира, кого він тримав на службі. А якщо цього Черткова знайдуть живим, то він підпадає під статтю - дезертирство - , бо зник із служби нікого не попередивши. Але я думаю, що все буде гаразд, оформлять йому відпустку і піде знову в казино. Офіс Конспіролога.
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18.06.2021 12:47 Ответить
Так им в Одессе нехер делать? Граница на замке? Стресс от безделья снимают в казино и с проститутками? Нехилая служба.
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18.06.2021 13:11 Ответить
Нельзя людей с такой. прости господи, фамилией куда-то назначать, это бесполезно. У нас так просто фамилии не дают.
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18.06.2021 14:40 Ответить
 
 