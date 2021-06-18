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После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко

Резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет.

Такое мнение высказал в интервью "Фактам", опубликованном 16 июня, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не видим, что будет резкий скачок ценообразования. Стоимость будет определять рынок. В нашем понимании, средняя стоимость гектара будет колебаться в пределах 50 тыс. грн", – сказал он.

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Топ комментарии
+5
Недорого оценил Украину правящий кодлан Коломойского, гражданина Израиля.
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18.06.2021 11:22
+5
Ціна збільшиться коли Бєня перепродаватиме землю лаптям та пейсатим.
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18.06.2021 11:26
+4
После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 8393 У мужчин деревни Вилларибо средняя длина члена 15 см, а в Виллабаджо - 25 см. Потому что в Вилларибо делали замеры, а в Виллабаджо проводили опрос!
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18.06.2021 11:26
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Правила форума Совет форумчан
Нам многие министры в разное время много чего обещали.
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18.06.2021 11:20 Ответить
без кулемета земля ничого не варта
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18.06.2021 11:33 Ответить
... значит надо брать.
После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 3423
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18.06.2021 11:22 Ответить
а хтось буде продавать очікуючи скачка?
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18.06.2021 11:37 Ответить
Недорого оценил Украину правящий кодлан Коломойского, гражданина Израиля.
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18.06.2021 11:22 Ответить
Ціна збільшиться коли Бєня перепродаватиме землю лаптям та пейсатим.
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18.06.2021 11:26 Ответить
Побачу як Каломийша і шобло буде продавати землю по 50 тис. грн за гектар.
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18.06.2021 11:25 Ответить
После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 8393 У мужчин деревни Вилларибо средняя длина члена 15 см, а в Виллабаджо - 25 см. Потому что в Вилларибо делали замеры, а в Виллабаджо проводили опрос!
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18.06.2021 11:26 Ответить
Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 5132
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18.06.2021 11:32 Ответить
Не треба анонсувати. Ринок покаже ціну на землю, тільки не в цьому році. Український чернозем по якості кращий ніж приміром в Польщі, а в Польщі гектар кожтує 10 тис.баксів, а не 1800 баксів як анонсують хитропопі ХВермери.
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18.06.2021 11:31 Ответить
всього у тисячу разів дорожче ціни на кіло буряка - ГЕНІЇ
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18.06.2021 11:49 Ответить
владці на обід більше витрачають.
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18.06.2021 15:26 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2019/11/13/infografika/jekonomika/rynok-zemli-stoimost-gektara-stranax-evropy-i-severnoj-amerikiПісля 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448
показать весь комментарий
18.06.2021 13:04 Ответить
 
 