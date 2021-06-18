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Новости Экономика
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Укравтодор (659) Кубраков Александр (202) евробонды (22)

"Укравтодор" впервые в истории Украины выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Для обновления дорожной инфраструктуры разместили 700 млн долларов США под 6,25% на срок 7 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам главы Мининфраструктуры, серия бондов президентской программы "Большая стройка" получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинским суверенным размещениями в долларах США,.

"В ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти 2,4 млрд долларов США, что более чем в три раза превысило запланированный объем выпуска и продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству и к крупным инфраструктурным проектам в частности", - говорится в сообщении.

Кубраков отметил, что для обновления дорожной инфраструктуры разместили 700 млн долларов США под 6,25% на срок 7 лет.

Организаторами выпуска еврооблигаций стали совместные букраннеры и совместные лид-менеджеры - J.P. Morgan и Dragon Capital, а также ко-менеджер - АО "Укрэксимбанк". Юридическими советниками выступили White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM и Sayenko Kharenko.

Фискальным агентом евробондов стал The Bank of New York Mellon. В качестве рейтингового агентства привлекли S&P Global Ratings Europe Limited.

"Со стороны государства на общий результат работали Укравтодор, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов, Национальный банк Украины. До этого, процесс стал возможным благодаря работе правительства, Офиса президента и народных депутатов Украины", - добавил Александр Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Также читайте: Дефицит Госбюджета: Украина планирует до конца года разместить $1 млрд евробондов и 50-60 млрд грн ОВГЗ, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Та пошли вы Нах, твари .Дайте падлы пенсионерам минималку. суки.не 1700 гривен а хотя-бы 5 000 гривен. сволочи. 5 000 это для вас, козлов сходить один раз в ресторан до вашего дружани в Киеве. твари вы зелесопливые из 95-картета, сволочи ***.
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18.06.2021 11:38 Ответить
а игде ж вы взяли эти 700 млн баксами? уж не с ковидного ли фонда????
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18.06.2021 11:42 Ответить
Ти не зрозумів. євробонди- це облігації. Зєля бере в борг.
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18.06.2021 12:24 Ответить
це ще "краще"...ніж я думав...
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18.06.2021 12:30 Ответить
а они дороги ремонтировать не пробовали?
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18.06.2021 11:43 Ответить
А отдавать деньги турки будут? "Укравтодор" уперше в історії України випустив євробонди на Лондонській фондовій біржі, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7882
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18.06.2021 11:51 Ответить
Мало им ям на дорогах, так они еще и в долговую попасть хотят?
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18.06.2021 11:56 Ответить
Зе бизнес взять в долг под 15% разместив гособлигации на 2-3 года, а потом эти деньги положить под 6,25% на 7 лет рассказав об этом зе-придуркам как о достижении найвеличнішого рехформатора **********
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18.06.2021 13:05 Ответить
 
 