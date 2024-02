"Укравтодор" впервые в истории Украины выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже, - Кубраков

Для обновления дорожной инфраструктуры разместили 700 млн долларов США под 6,25% на срок 7 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам главы Мининфраструктуры, серия бондов президентской программы "Большая стройка" получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинским суверенным размещениями в долларах США,.

"В ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти 2,4 млрд долларов США, что более чем в три раза превысило запланированный объем выпуска и продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству и к крупным инфраструктурным проектам в частности", - говорится в сообщении.

Кубраков отметил, что для обновления дорожной инфраструктуры разместили 700 млн долларов США под 6,25% на срок 7 лет.

Организаторами выпуска еврооблигаций стали совместные букраннеры и совместные лид-менеджеры - J.P. Morgan и Dragon Capital, а также ко-менеджер - АО "Укрэксимбанк". Юридическими советниками выступили White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM и Sayenko Kharenko.

Фискальным агентом евробондов стал The Bank of New York Mellon. В качестве рейтингового агентства привлекли S&P Global Ratings Europe Limited.

"Со стороны государства на общий результат работали Укравтодор, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов, Национальный банк Украины. До этого, процесс стал возможным благодаря работе правительства, Офиса президента и народных депутатов Украины", - добавил Александр Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

