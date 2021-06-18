Военнослужащий Мукачевского погранотряда Ставило самовольно покинул место службы с оружием: теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы
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12 июня примерно в 12:50 военнослужащий отдела пограничной службы "Лужанка" Мукачевского пограничного отряда Василий Ставило (новобранец призыва Весна-2021) на автомобиле "Опель" серого цвета покинул место несения службы с оружием (АК-74 60 патронов).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками Нацполиции на заправке ОККО в районе окраины города Берегово (за 8 км от места несения службы) был обнаружен автомобиль "Опель", при осмотре которого, на заднем сиденье обнаружен автомат АК-74 и 60 патронов к нему. Учитывая это, с 13.05 введена усиленная охрана государственной границы и введен план розыска военнослужащего, оставившего место службы, начальником Мукачевского гарнизона был введен сигнал "Мандрівник".
К розыску были привлечены силы и средства отделов пограничной службы "Лужанка", "Дьяково", "Тячев", "Деловое", резервы приграничного отряда и сотрудники районных отделов Нацполиции. Создана кинологическая группа в составе десяти кинологов с собаками.
К месту проживания семьи военнослужащего в город Черновцы был направлен начальник отдела Службы общественных связей подполковник Гладкий. В настоящее время мотивы оставления места несения службы военнослужащим неизвестны. Солдат Ставило характеризуется посредственно. Согласно результатам заключения психолога - может нести службу с оружием.
Как отмечается, в 16.45 солдат Ставило был задержан поисковой группой в городе Берегово, в 250 метрах от АЗС "ОККО".
На место обнаружения беглеца прибыла следственная группа Государственного бюро расследований и Специализированной прокуратуры. Продолжаются следственные действия. Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.3 ст.408. ч.3 ст. 289 УК.
Военнослужащий будет доставлен в гаупвахту в город Ужгород. Оружие и снаряжение изъято представителями ГБР.
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я вроде вчера где-то читал, мож*д в Антиколорадоса - чел писал шо даже бугаи из сибири выбрасывались с кораблей, кололи се глаза даже и чет еще там- не то, просто не помню текст - тока шоб не продолжать "служить" совковому "союзу". флот.
че, чувака может тупо поставили на бабло, ну а то шо не устроил разборки....
я не знаю, но посм. на того же протасевича - бодро рассказывает шо Пацьку намерено НАТО или Ротшильд захватить и превратить в крипака