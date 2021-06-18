РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16897 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины
2 336 14
Госпогранслужба (5428) задержание (6583) дезертирство (293)

Военнослужащий Мукачевского погранотряда Ставило самовольно покинул место службы с оружием: теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Военнослужащий Мукачевского погранотряда Ставило самовольно покинул место службы с оружием: теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

12 июня примерно в 12:50 военнослужащий отдела пограничной службы "Лужанка" Мукачевского пограничного отряда Василий Ставило (новобранец призыва Весна-2021) на автомобиле "Опель" серого цвета покинул место несения службы с оружием (АК-74 60 патронов).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками Нацполиции на заправке ОККО в районе окраины города Берегово (за 8 км от места несения службы) был обнаружен автомобиль "Опель", при осмотре которого, на заднем сиденье обнаружен автомат АК-74 и 60 патронов к нему. Учитывая это, с 13.05 введена усиленная охрана государственной границы и введен план розыска военнослужащего, оставившего место службы, начальником Мукачевского гарнизона был введен сигнал "Мандрівник".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора

К розыску были привлечены силы и средства отделов пограничной службы "Лужанка", "Дьяково", "Тячев", "Деловое", резервы приграничного отряда и сотрудники районных отделов Нацполиции. Создана кинологическая группа в составе десяти кинологов с собаками.

К месту проживания семьи военнослужащего в город Черновцы был направлен начальник отдела Службы общественных связей подполковник Гладкий. В настоящее время мотивы оставления места несения службы военнослужащим неизвестны. Солдат Ставило характеризуется посредственно. Согласно результатам заключения психолога - может нести службу с оружием.

Как отмечается, в 16.45 солдат Ставило был задержан поисковой группой в городе Берегово, в 250 метрах от АЗС "ОККО".

Также смотрите: Задержан дезертир, который сбежал из части в Одессе и занимался грабежами в Запорожье, - патрульная полиция. ФОТО

На место обнаружения беглеца прибыла следственная группа Государственного бюро расследований и Специализированной прокуратуры. Продолжаются следственные действия. Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.3 ст.408. ч.3 ст. 289 УК.

Военнослужащий будет доставлен в гаупвахту в город Ужгород. Оружие и снаряжение изъято представителями ГБР.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Это у зебилов новая должность такая: уже не гражданский, но еще не солдат. Диджитализация, сэр.
показать весь комментарий
18.06.2021 11:50
+2
а что это за звание такое младший солдат
показать весь комментарий
18.06.2021 11:41
+2
начальником Мукачевского гарнизона был введен сигнал "Мандрівник". Шо они курят когда названия придумывают.
показать весь комментарий
18.06.2021 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а что это за звание такое младший солдат
показать весь комментарий
18.06.2021 11:41 Ответить
Это у зебилов новая должность такая: уже не гражданский, но еще не солдат. Диджитализация, сэр.
показать весь комментарий
18.06.2021 11:50 Ответить
Я уже подумал, что это очепятка, и хотели написать "старший солдат" (бывший ефрейтор), но этот только призвался - рано его до ефрейтора повышать. Тем более, что характеризуется "посредственно".
показать весь комментарий
18.06.2021 12:17 Ответить
начальником Мукачевского гарнизона был введен сигнал "Мандрівник". Шо они курят когда названия придумывают.
показать весь комментарий
18.06.2021 11:45 Ответить
ну так граница же близко - туда с пакунками = солдат сбежал(если что), а взад с баблом = сержант Военнослужащий Мукачевского погранотряда Ставило самовольно покинул место службы с оружием: теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 3562 мУчитель "духов"(да я в ваши годы границу пересе.кал, а вы, эх вы, кто там не надраил сортир еще?)
показать весь комментарий
18.06.2021 11:51 Ответить
Мітрофанушка, де кордон блізко від мукачєвого?))) той бідолашний солдат тому і утік шукати той кордон бо не розумів назви своєї частини, прикордонний загін мукачєвого))) мабуть мукачєве охороняють)))
показать весь комментарий
18.06.2021 12:22 Ответить
а хоть бы где
я вроде вчера где-то читал, мож*д в Антиколорадоса - чел писал шо даже бугаи из сибири выбрасывались с кораблей, кололи се глаза даже и чет еще там- не то, просто не помню текст - тока шоб не продолжать "служить" совковому "союзу". флот.
че, чувака может тупо поставили на бабло, ну а то шо не устроил разборки.... Військовослужбовець Мукачівського прикордонного загону Ставило самовільно залишив місце служби зі зброєю: тепер йому загрожує до 10 років в'язниці - Цензор.НЕТ 3565
я не знаю, но посм. на того же протасевича - бодро рассказывает шо Пацьку намерено НАТО или Ротшильд захватить и превратить в крипака Військовослужбовець Мукачівського прикордонного загону Ставило самовільно залишив місце служби зі зброєю: тепер йому загрожує до 10 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4611
показать весь комментарий
18.06.2021 12:27 Ответить
А что курили те, кто при совке придумал слово "лыжник" для военнослужащего в самовольной отлучке?!
показать весь комментарий
18.06.2021 11:51 Ответить
Ну стать на лыжи святое дело. Хотя слышу впервые. Участвовать в розыске бегунов в части приходилось, но как это называлось даже понятия не имел. Да нам и не доводили.
показать весь комментарий
18.06.2021 12:06 Ответить
Я не уверен, что в советское время в таких случаях придумывали название для операции - из части отправляли поисковую группу, чтобы успели найти в течение суток после исчезновения. Если не успевали в течение суток, надо было объявлять всесоюзный розыск, а поступок переходил из категории "самовольная отлучка" в "самовольное оставление части", и это уже грозило реальным сроком.
показать весь комментарий
18.06.2021 12:20 Ответить
У бойцов должна быть мотивация. Если её нет это не боец.
показать весь комментарий
18.06.2021 12:21 Ответить
И наказание мотивацией быть не может.
показать весь комментарий
18.06.2021 12:24 Ответить
У нього і була мотивація знайти той кордон який він охороняє у мукачєвому...)))
показать весь комментарий
18.06.2021 12:34 Ответить
 
 