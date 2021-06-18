"Не менее 20 тыс. грн для врачей": Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты медикам
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских сотрудников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей", - заявил Зеленский во время выступления в День медика, трансляцию которого вел Офис президента в Facebook.
По его словам, Офис Президента совместно с правительством и парламентом "сделает все, чтобы такие суммы были не только на бумаге, чтобы общий бюджет здравоохранения увеличивался, а также росли тарифы Программы медицинских гарантий".
"Правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. И я ожидаю, что он станет четким сигналом к обновлению престижа и важной роли медиков в нашем украинском обществе", - добавил Зеленский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Поручил Минздраву и НСЗУ подготовить проект постановления для погашения задолженности перед медиками, - Шмыгаль
Он также попросил правительство учесть повышение минимального размера заработной платы для медиков при составлении проекта госбюджета на следующий год.
Кроме того, Зеленский призвал представителей местных властей не допускать ситуаций, когда "руководители больниц получают в месяц 100 тыс. грн, а врачи и медсестры - 6 тыс. грн".
Пожалуйста, подождите...
Те зарплаты нужно еще где-то взять, для чего есть процедура изменений в бюджете. И указами они не делаются.
Похоже это повышение будет только после Нового Года.
Ответ: Обкуренный популист при власти.
Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан 18.06.21 12:16
откуда дровишки Вова???!! убогий значит у кого то отнять у военных обороны бюджетников иных учителей а врачам дать ну ну....пенсионеров обкорнать еще вдогноку да Вова???!!!
Мульярд деревьев уже высадил, учителям по 4 тысячи долларов в месяц дал, тарифы в два раза снизил, теперь за врачей взялся.
Неужели в стране еще остались дураки, которые верят в весь этот зевовин бред?
Прикро, що більшість "мудрого нарІду" теж не вбачають у цьому ніяких відхилень..
проста задача з життя нашої лікарні в світлі нового "казу": лікар-ренгенолог отримує 4800, на зарплату до кінця року не вистачає 3 мсільони.. питання: якщо не переглядати бюджет, то за скількі місяців до кінця року перестануть платити зарплатню?..
Єдине, що тішить: з них багато голосувало за ішака, то нехай насолоджуються..
Але зазомбований нарід нічого слухати не хтів, а меня обзивали порохботкой.
Але я теж бюджетник і мені доводиться теж насолоджуватися резульатами вибора мудрого наріду.
Обідно, понімашь.
Дефицит бюджета рекордный за 10 лет.
И мой совет, не верьте этому дегенерату
Він своїм ділиться, як і Бєня "Могу покрасить ларек ..."
Значит скоро бутылка молока будет 100 гривен стоить.
А цена не уменьшается, а растет.
///
В Украине продолжает расти задолженность по зарплате.
По состоянию на апрель 2021 года долг составлял 3,38 млрд грн, это на 5,3% выше в сравнении с месяцем раньше.
3,38 млрд грн - это рекордная задолженность по зарплате с 2011 года. По состоянию на апрель 2011-го долг тогда составлял 1,23 млрд грн, через год в 2012 он снизился до 966,7 млн грн...
ща сладкий сироп в уши врачей.
Volodymyr Ariev
@VolodymyrAriev
Щойно у ВР голова Рахункової Палати показав страшні цифри: країна позичає майже половину доходів бюджета.
Борг росте шаленою швидкістю і його обслуговування коштує занадто дорого.
Дефіцит бюджету найбільший за 10 років.
Це означає, що скоро колапс. Осінь буде дуже важкою.
1. Сколько врачей сократят для этого покращення?
2. Сколько будет стоить доллар и буханка хлеба?
ЗП медикам нужно только понижать.
А этому дурачку объяснять что-нибудь бессмысленно, ему понимать объясняемое нечем, мозгов нет.
Ему важны только рейтинги, вот он и думает, что своими ничем не подкреплёнными обещаниями их повысит, надеясь, что в стране еще остались дураки, которые в эту маниловщину поверят.