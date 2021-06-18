"Не менее 20 тыс. грн для врачей": Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты медикам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских сотрудников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей", - заявил Зеленский во время выступления в День медика, трансляцию которого вел Офис президента в Facebook.

По его словам, Офис Президента совместно с правительством и парламентом "сделает все, чтобы такие суммы были не только на бумаге, чтобы общий бюджет здравоохранения увеличивался, а также росли тарифы Программы медицинских гарантий".

"Правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. И я ожидаю, что он станет четким сигналом к обновлению престижа и важной роли медиков в нашем украинском обществе", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поручил Минздраву и НСЗУ подготовить проект постановления для погашения задолженности перед медиками, - Шмыгаль

Он также попросил правительство учесть повышение минимального размера заработной платы для медиков при составлении проекта госбюджета на следующий год.

Кроме того, Зеленский призвал представителей местных властей не допускать ситуаций, когда "руководители больниц получают в месяц 100 тыс. грн, а врачи и медсестры - 6 тыс. грн".